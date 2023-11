Speyer: Über 15 kg Drogen – 2 Männer in U-Haft

Speyer (ots) – Am 14.11.2023 gegen 20:30 Uhr, beobachteten Polizeikräfte auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße in Speyer einen 27-Jährigen und einen 48-Jährigen beim Verkauf von rund 500 Gramm Marihuana und rund 5 Gramm Kokain. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Anschließend durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen und stellten rund 6,7 Kg Amphetamin, 1,8 Kg Kokain, rund 4 Kg Marihuana, 3,2 Kg Haschisch, 536 Tilidin-Tabletten und 18.600 EUR Bargeld sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch 15.11.2023 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Beide wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unfall mit verletzter Person verursacht und zum Fußballspiel geflohen

Speyer (ots) – In der Dudenhofer Straße kam es am 15.11.2023 gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Ein 23-jährige Mann fuhr mit seinem grau/silbernen Mercedes einer verkehrsbedingt wartenden 23-jährigen Autofahrerin auf. Anschließend wendete der junge Mann seinen PKW in einem Baustellenbereich und entfernte sich beschleunigt in Richtung Innenstadt.

Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort aufgrund von Nackenschmerzen behandelt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Eine aufmerksame 63-jährige Unfallzeugin konnte ein Teilkennzeichen des geflüchteten Mercedes ablesen. Aufgrund des Zusammenstoßes und von Verschmutzungen entstand am Fahrzeug der 23-Jährigen ein Teilabdruck des Kennzeichens. Damit konnte das unfallverursachende Fahrzeug aus der Südpfalz ermittelt werden.

Schließlich wurde der 23-jährige Fahrzeugführer nach Unterstützung der Polizei Landau und Germersheim ermittelt und fußballspielend auf einer Sportanlage im Landkreis Germersheim angetroffen. Auf dem dortigen Parkplatz befand sich der unfallbeteiligte Mercedes mit korrespondierenden Schäden.

Beim Erblicken der Polizisten am Sportplatz ließ sich der Mann von dem Spiel auswechseln und bestätigte der Fahrer des Mercedes zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Ihn erwarten Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Wert.

Mehrere Personen erleiden Atemwegsreizung an Schule

Speyer (ots) – An einer Schule in Speyer Süd-West kam es am 16.11.2023 kurz nach 12 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Schüler und eine Lehrerin klagten im Verlauf einer Schulstunde zeitverzögert über Reizungen der Atemwege. Sie wurden vom Rettungsdienst kurzzeitig betreut.

Eine weitergehende Behandlungsbedürftigkeit war bei keiner Person gegeben. Die Symptome wie leichtes Halskratzen endeten noch während des laufenden Einsatzes. Es wurden Luftproben genommen, deren Auswertung noch aussteht. Der Auslöser für die Atemwegsreizungen ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zwei Taschendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am 15.11.2023 kam es am Postplatz in einem kurzen Zeitraum zu zwei Taschendiebstählen. Zwischen 11-11:30 Uhr wurde eine 64-jährige Frau auf dem Weg von der Gilgenstraße zur Maximilianstraße am Postplatz angerempelt. In einem Geschäft in der Maximilianstraße bemerkte die Frau das offenstehende Hauptfach ihres Rucksacks und das Fehlen ihres Geldbeutels, welcher sich zuvor darin befand.

Zwischen 12:30-12:45 Uhr befand sich eine 61-jährige Frau zunächst in einem Geschäft in der Postgalerie. Nach Verlassen der Postgalerie bemerkte die Frau am Postplatz das Fehlen ihres Geldbeutels in ihrer Handtasche. In beiden Fällen bewegt sich die Schadenssumme im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Wer hat in den genannten Zeiträumen am Postplatz oder in der Postgalerie verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de