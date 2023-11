Wirksamer Schutz vor Einbruch – Infotruck vor Ort

Edingen-Neckarhausen (ots) – Als besonderes Serviceangebot zum Thema „Wirksamer Schutz vor Wohnungseinbruch“ ist das Polizeipräsidium Mannheim mit einem Infotruck des LKA Baden-Württemberg, einer mobilen Beratungsstelle, nächste Woche unterwegs:

21.11.2023, 10-16.00 Uhr, Rosenstraße 68 (vor Firma TTM), Edingen-Neckarhausen.

22.11.2023, 10-16.00 Uhr, Rathaus-Vorplatz, Edingen.

23.11.2023, 10-16.00 Uhr, Parkplatz Schwimmbad, Neckarhausen.

Der Infotruck beherbergt eine komplette Beratungsstelle. Dort haben Interessierte die Möglichkeit, sich zum Thema Wohnungseinbruch zu informieren. Sie bekommen dort einen schnellen und umfassenden Überblick, wie man sich durch mechanische und elektronische Sicherungstechnik schützen kann.

Ein weiterführender und kostenloser Service der Kriminalprävention ist außerdem die Vor-Ort-Beratung, bei der Fachberaterinnen und Fachberater auch zu Beratungswilligen nach Hause kommen und eine speziell auf das jeweilige Haus bzw. die Wohnung ausgerichtete Schwachstellenanalyse erstellen. Im Informationsfahrzeug besteht die Möglichkeit zur Vereinbarung eines kostenlosen Termins.

Für weitere Fragen steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Mannheim: Tel: 0621/174-1212 oder Heidelberg: 0621/174-1234 jeweils zwischen Montag und Freitag in der Zeit von 08-16.00 Uhr zur Verfügung. Per E-Mail:

beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de oder beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de Nützliche Infos gibt es auch auf: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Zusammenstoß zweier PKWs auf der B3

Leimen (ots) – Gegen 17:20 Uhr kam es im Begegnungsverkehr auf der B 3, auf Höhe des Umspannwerkes Leimen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten zwei Personenkraftwagen miteinander. Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Verletzungen bei den beteiligten Personen.

Die B3 ist derzeit in Richtung Wiesloch aufgrund der Aufräumarbeiten noch gesperrt. Es kommt aufgrund des Feierabendverkehrs zu Verkehrsbehinderungen.

Betrunkene rammt geparktes Auto

Weinheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rief um kurz vor Mitternacht ein Zeuge beim Polizeirevier Weinheim an und meldete einen Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige war kurz zuvor mit ihrem Opel auf der Müllheimer Talstraße gefahren und hatte im Vorbeifahren einen geparkten Mercedes gestreift und schwer beschädigt.

Als eine Streife des Polizeireviers Weinheim an der Unfallstelle eintraf, erklärte die Verursacherin sofort, dass sie zuvor Alkohol getrunken habe. Ein Atemtest bestätigte ihre Aussage. Er ergab einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb die 44-Jährige eine Blutprobe abgeben musste.

Zudem erfolgten die Sicherstellung ihres Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Am geparkten Auto entstand ein erheblicher Schaden, der auf knapp 20.000 Euro geschätzt wird.

Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund ihrer alkoholischen Beeinflussung verantworten.