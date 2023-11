Im Herbst 2023 lässt sich auf einen erst durchwachsenen, dann überraschend warmen Sommer zurückblicken. Überall in Deutschland gab es deutlich weniger Sonnenstunden als im Vorjahr, was in den anstehenden Monaten schnell aufs Gemüt schlagen kann.

Wohin also reisen, wenn Sonne im Winter genossen werden soll? Und was lässt sich gegen miese Laune und fehlende Motivation tun, wenn die Tage kürzer und dunkler werden?

Zu wenig Tageslicht als gesellschaftliches Problem

Über die Generationen hinweg wird der Aufenthalt unter freiem Himmel in unserer Gesellschaft seltener. Viele Berufe spielen sich immer mehr in Büros und geschlossenen Räumen ab. Gesellschaftliche Entwicklungen wie die Coronapandemie haben ihren Beitrag geleistet, dass Menschen häufiger in den eigenen vier Wänden bleiben. Ohne regelmäßige Unternehmungen outdoor oder Sport unter freiem Himmel lässt sich die Strahlkraft der Sonne kaum mehr genießen.

Dies kann gesundheitliche Folgen haben, beispielsweise im Hinblick auf die Versorgung mit Vitamin D. Als einer der wichtigsten Nährstoffe für den menschlichen Körper wird ein wesentlicher Teil des Vitamins über die Haut unter der Einstrahlung von Sonnenlicht synthetisiert. Speziell in den Mittagsstunden der Sommermonate reicht die Sonneneinstrahlung in unseren Breitengraden hierfür aus.

Ein Defizit im Herbst und Winter kann zu Problemen führen und wird von Experten als eine der möglichen Ursachen des „Winterblues“ gesehen.

Prävention für fehlende Sonne im Winter

Wenn die Sonnenstunden in der dunklen Jahreszeit ist ausreichen, gibt es verschiedene Taktiken, etwas für Stimmung und Helligkeit zu sorgen. Einen Ansatz bieten Tageslichtlampen, alleine um die Raumatmosphäre angenehmer und heller zu gestalten. Lampen dieser Art geben jedoch keine UV-Strahlung ab und sind deshalb nicht für das Synthetisieren des Vitamin D über die Haut geeignet.

Als Prävention können Tabletten bei Vitamin D Mangel weiterhelfen, um dem Körper diesen grundlegenden Nährstoff bereitzustellen. Ob und in welchem Ausmaß dies für die eigene Person nötig ist, kann über ein einfaches Blutbild durch den Hausarzt festgestellt werden.

Ein Wert von 800 Internationalen Einheiten pro Tag gilt als Orientierung, der ergänzend mit durch Nahrungsmittel wie Fisch erreicht werden kann.

Mit Reiselust der Sonne entgegen

Um fehlender Motivation und Müdigkeit im Winter vorzubeugen, kann das Reisen in sonnige und warme Regionen weiterhelfen. So lässt sich unter der Sonne Ibizas und in der gesamten Mittelmeerregion auch über die Wintermonate hinweg eine Sonnenstrahlung genießen, die für Wärme und eine verbesserte Vitamin-D-Versorgung sorgt. Natürlich muss der gesundheitliche Aspekt nicht im Vordergrund stehen – viele Reisende möchten einfach kurzzeitig Schnee und Kälte in Deutschland entfliehen.

Ein Lichtblick: mehr Sonnenstunden 2022 und 2023

Wie wichtig die Sonne für unsere Stimmung und Unternehmungslust ist, fällt den Menschen erst auf, wenn sie fehlt. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten fällt es vielen Menschen schwer, sich über die vielen dunklen Stunden des Tages zu motivieren. Biologische Gründe sind nicht zu vernachlässigen, zumal wir Menschen uns zunehmend in geschlossenen Räumen aufhalten.

Ein kleiner Lichtblick: Über zu wenig Sonne konnten sich Bundesbürger in den letzten Jahren jedoch nicht beschweren. Die statistisch erfassten Sonnenstunden des Sommers 2023 lagen in den meisten Bundesländern zwar bei circa 100 Stunden weniger als im Vorjahr.

Dennoch konnten die meisten Deutschen mehr Sonne als im Jahr 2021 und den Jahren zuvor genießen. Ob dies für das persönliche Wohlbefinden ausreicht, ist sehr individuell.