Falschfahrer Bundesstraße 9

Schwegenheim (ots) – Am 14.11.2023 löste ein Verkehrsteilnehmer ab 18:35 Uhr bei der Polizei in Germersheim eine Flut an Notrufen aus. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr als Falschfahrer die B9 von Schwegenheim nach Lingenfeld. Zwei Autofahrer mussten diesem ausweichen und kollidierten dabei miteinander. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Der Falschfahrer flüchtete vom Unfallort. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsteilnehmer die dadurch gefährdet wurden oder Hinweise zum Falschfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Verkehrskontrollen

Knittelsheim/Lingenfeld (ots) – Am Dienstag 14.11.2023 führten Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen in Knittelsheim (Hauptstraße) und Lingenfeld (Germersheimer Straße) durch. Hierbei waren insgesamt 18 Autofahrer zu schnell unterwegs.

An 10 Fahrzeugen konnten technische Mängel festgestellt werden.

Auch ein nicht versichertes Fahrzeug konnte von den Beamten aus dem Verkehr gezogen werden.

Schwerlastkontrollen

Kandel (ots) – Mittwochmorgen wurden im Industriegebiet Kandel-Minderslachen Schwerverkehrskontrollen durch Zoll- und Polizeibeamte durchgeführt. Bei insgesamt 11 kontrollierten Fahrzeugen wurden 13 Verstöße festgestellt.

Die Missachtung der Lenk-und Ruhezeiten, die mangelnde Fahrzeugtechnik und die Untersagung der Weiterfahrt bildeten einen Teil der getroffenen Maßnahmen.

Weiterhin wurden Mängelberichte ausgestellt und Fahrer- bzw. Fahrzeugdaten sichergestellt.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

Lingenfeld (ots) – Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Humboldtstraße in Lingenfeld statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.