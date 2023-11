Mann hält 14-Jährige fest – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 15.11.2023 gegen 8 Uhr ergriff ein fremder Mann im Bereich des Ernst-Reuter-Parks in Ludwigshafen von hinten ein 14-jähriges Mädchen und hielt dieses kurzzeitig fest. Nachdem das Mädchen laut um Hilfe rief, wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam und forderte den Mann auf, das Mädchen loszulassen. Das Mädchen rannte daraufhin nach Hause und rief von dort die Polizei.

Der unbekannte Mann soll 1,80 m groß und von normaler Statur gewesen sein. Er soll Jeans und eine schwarze Oberbekleidung getragen haben.

Zeugen, die den Vorfall mitbekamen, insbesondere der Zeuge, der dem Mädchen zu Hilfe kam, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeieinsatz nach Drohungen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 14.11.2023, stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße im gemeinsam genutzten Fahrradkeller des Hauses Farbschmierereien fest. Neben verfassungsfeindlichen Symbolen fand der Mann auch eine Bombendrohung für den 16.11.2023 vor. Das Haus wurde durch die alarmierten Polizeikräfte mittels Sprengstoffspürhunden abgesucht.

Hierbei konnten keine gefährlichen Substanzen aufgefunden werden. Am Mittwoch stellten Anwohner eine Flasche mit unbekannten Inhalt in dem Fahrradkeller fest. Aufgrund der Erkenntnisse des Vortages wurde die Flasche durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes untersucht. Es handelte sich vermutlich um Spiritus.

Eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht, weshalb sie in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Ermittlungen nach dem Verfasser der Farbschmierereien dauern an.

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Abend des 14.11.2023 gegen 21 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einer Körperverletzung. Zwei unbekannte Täter näherten sich einem 17-Jährigen von hinten, wobei einer der Täter in Richtung des 17-Jährigen schlug. Bei der darauffolgenden Rangelei zwischen dem 17-Jährigen und den unbekannten Tätern stürzte dieser und verletzte sich.

Als die beiden anwesenden Freunde des 17-Jährigen dazwischen gingen, flüchteten die beiden unbekannten Täter zu Fuß in Richtung Rheinrufer. Während der Flucht habe einer der Täter mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

Die beiden Täter waren ungefähr 16-17 Jahre alt und etwa 1,70 m groß.

Ein Täter trug einen blauen Jogginganzug, eine schwarze Cap und eine Bauchtasche.

Der zweite Täter trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Cargohose.

Können Sie sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchserie in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 13.11.2023, 23 Uhr und 14.11.2023, 08 Uhr brachen unbekannte Täter in der Bruchwiesenstraße gewaltsam in insgesamt 9 Gartenhäuser ein. Die Täter stahlen diverse Gerätschaften, Münzgeld und randalierten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der jeweils entstandene Sachschaden den Wert der Beute übersteigen.

Haben Sie im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbrüche in Geschäftsräume – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am späten Montagabend 13.11.2023 gegen 22:40 Uhr, brachen Unbekannte in Büroräumlichkeiten in der Sternstraße Höhe Schuckertstraße ein und entwendeten einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag. Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde außerdem in die nur wenige Meter entfernten Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Sternstraße eingebrochen. In diesem Fall wurden circa 70 Euro Bargeld gestohlen.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erneut Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitagmittag 10.11.2023 und Dienstagmorgen 14.11.2023 wurde die Seitenscheibe eines in einem Parkhaus in der Mottstraße abgestellten VW Golf eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden 5 Euro Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 500 Euro beziffert.

Zwischen Montagnachmittag 13.11.2023 und Dienstagmorgen 14.11.2023 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Industriestraße Höhe Sternstraße abgestellten Seat Leon ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 14.11.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer 61-jährigen Rollerfahrerin und einer 53-jährigen Autofahrerin, bei dem die Rollerfahrerin verletzt wurde. Beim Abbiegevorgang von der Leininger Straße in die Maudacher Straße in Ludwigshafen musste die Rollerfahrerin verkehrsbedingt warten.

Die dahinterfahrende Autofahrerin, die ebenfalls in die Maudacher Straße abbiegen wollte, bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf die Rollerfahrerin auf, wobei diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 3.000EUR.

Versuchter LKW-Diebstahl – Tatverdächtiger gefasst

Ludwigshafen (ots) – Am 15.11.2023 stellte gegen 01:30 Uhr, ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens eine fremde Person in einem unverschlossenen LKW in der Maudacher Straße fest. Die Person flüchtete, konnte aber durch Polizeikräfte in der Herxheimer Straße kontrolliert werden. Der 54-jährige Tatverdächtige war augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Durchfahrtsverbot kontrolliert

Herxheim (ots) – Am Vormittag des 14.11.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in Herxheim in der Unteren Hauptstraße kontrolliert. Innerhalb 1 Stunde mussten 10 Fahrzeugführer beanstandet werden, die das Durchfahrtsverbot missachteten. Die Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Mit weiteren Kontrollen kann gerechnet werden.

Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagvormittag (14.11.2023), gegen 11:00 Uhr, klingelte ein bislang Unbekannter bei einem älteren Ehepaar in der Hochfeldstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er gab an, den Wasserdruck überprüfen zu müssen und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung des Ehepaars. Als sich der Mann zusammen im Badezimmer zu schaffen machte, erschien ein weiterer angeblicher Mitarbeiter und wollte das Schlafzimmer auf Schimmel überprüfen.

Dem Ehepaar kam dies merkwürdig vor und sie verwiesen die Männer der Wohnung. Erst im Nachgang stellten sie fest, dass aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet wurde. Die Geschädigten beschrieben die Männer als circa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und dunkel bekleidet. Beide hätten mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befand sich eine 52-Jährige auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Oderstraße. Als sie gerade dabei war, ihr Elektroauto an eine Ladesäule anzuschließen, sei sie von einem älteren Mann in ein Gespräch verwickelt worden. Nachdem der Mann in Richtung Baumarkt gegangen war, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus dem geöffneten Kofferraum entwendet wurde.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als circa 60-70 Jahre alt, er trug blaue Jeans, einen grauen Pullover und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Auch weitere Kunden des Baumarktes waren zuvor durch den Mann auf dem Parkplatz angesprochen worden. Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür oder gehen sie weg.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Telefonbetrug scheitert dank Tochter

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagvormittag 14.11.2023, erhielt eine 74-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf, vermeintlich von ihrer Tochter. Im weiteren Verlauf wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizeibeamten übernommen, welcher der Geschädigten von einem schweren Verkehrsunfall erzählte, den ihre Tochter verursacht haben soll. Aus diesem Grund müsse die Seniorin nun 25.000 Euro Kaution zahlen, um eine Inhaftierung ihrer Tochter zu verhindern.

Die 74-Jährige hob daraufhin 10.000 Euro von ihrem Konto ab. Da ihre echte Tochter sie jedoch zufällig kurz darauf besuchte, scheiterte der Betrugsversuch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.