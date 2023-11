Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Bergzabern (ots) – Am 14.11.23 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 47-Jährige PKW-Fahrerin die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Im Kreuzungsbereich zur Pestalozzistraße übersah sie die von rechts vorfahrtberechtigte Fahrerin eines PKWs, deren 25-jähriger Beifahrer durch den Unfall leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 3.000 EUR.

Wohnungseinbruch

Gossersweiler-Stein (ots) – Am 14.11.23 im Zeitraum zwischen 07-19:15 Uhr kam es im Westring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und entwendeten Wertgegenstände.

Der genaue Schaden muss noch erhoben werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Küchenbrand

Bad Bergzabern (ots) – Am 14.11.23 gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung in der Neugasse zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet zunächst eine Fritteuse in Brand, von welcher dann das Feuer auf den Herd übergriff.

Das Feuer konnte mit Hilfe der Nachbarn und der eintreffenden Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Wohnung ist durch den Brand teilweise nicht mehr bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Alkoholisiert schweren Unfall verursacht

Göcklingen (ots) – Am 14.11.2023 befuhr gegen 17:10 Uhr, eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin die K47 von Göcklingen kommend in Richtung L508. An der Einmündung zur L508 missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 57-jährigen Fiat-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der PKW Mercedes wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 38.000 Euro.

Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Im PKW Mercedes befand sich weiterhin eine 23-Jährige sowie ihr einjähriges Kind. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus konnten hier glücklicherweise keine Verletzungen festgestellt werden.

Bei der Mercedes-Fahrerin konnte zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Erneuter Verkehrsunfall aufgrund Missachtung eines Stoppschildes

B10, AS Landau-Klinikum (ots) – Am 14.11.2023 gegen 14:30 Uhr, kam es auf der B 10, an der Anschlussstelle Landau-Klinikum, erneut zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Annweiler am Trifels wollte mit ihrem PKW auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens auffahren.

Hierbei missachtete sie jedoch das für sie geltende Stoppschild und kollidierte mit einem Sattelzug, welcher die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens bereits befuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Unfallverursacherin am rechten Arm.

Aufgrund einer Baustelle im Bereich der B10 wurde an der Anschlussstelle Landau-Klinikum der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Pirmasens entfernt und ein Stoppschild (VZ. 206) installiert. Wegen der veränderten Verkehrsführung kam es wiederholt zu gleichgelagerten Unfällen an der genannten Örtlichkeit. Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass Verkehrsteilnehmer auf die vor Ort geltenden Verkehrsregeln zu achten haben. Auch bei kurzfristigen Änderungen der Verkehrsführung ist die zu erforderliche Sorgfalt zu wahren.

Angebliche Mitarbeiterin der Pfalzwerke

Edenkoben (ots) – Am frühen Morgen des 14.11.2023 meldete sich eine angebliche Mitarbeiterin der Pfalzwerke Gruppe telefonisch bei einem 64-jährigen Mann aus Edenkoben. Laut Angaben des Anrufers würde die Pfalzwerke das Wohngebäude des Mannes überprüfen, um festzustellen, ob dieses tauglich für eine Photovoltaikanalage ist.

Der Mann wurde misstrauisch und fragte bei den Pfalzwerken bezüglich der Echtheit des Anrufes nach. Laut Mitteilung der Pfalzwerke werden solche Überprüfungen durch diese nicht getätigt. Aufgrund der Aufmerksamkeit des Mannes blieb es hier bei einem versuchten Betrug, bei dem niemand zu Schaden kam.