Frankfurt – Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung mit abgebrochener Glasflasche – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Gestern Abend (14.11.2023) kam es im Bahnhofsviertel zu

einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die darin

gipfelte, dass einer der beiden mit einer abgebrochenen Glasflasche zustach.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf gegen 19:50 Uhr ein unbekannter Mann in der

Niddastraße mit Flaschen um sich. Als die Polizei eintraf, war der

Flaschenwerfer jedoch bereits verschwunden. Die Beamten trafen aber einen

Geschädigten an, der sich in eine dortige Einrichtung geflüchtet hatte. Dieser

teilte der Polizeistreife mit, dass es zwischen ihm und dem Täter zunächst zu

einem kurzen Wortgefecht kam. Im Verlauf des Streits stach ihm sein Kontrahent

dann mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Oberschenkel.

Anschließend flüchtete er in Richtung Elbestraße.

Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

männlich, 30 – 40 Jahre alt, 180 – 185 cm groß, schlanke Statur, hageres

Gesicht, Oberlippen- und Kinnbart, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und

einer schwarzen Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter

der Rufnummer 069 755-10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Nied: Mann macht mit Leuchtfackel auf sich aufmerksam

Frankfurt (ots) – (be) Am späten Abend des 14.11.2023 entzündete ein 43-jähriger

Mann in der Öffentlichkeit eine Leuchtfackel und zog so die Aufmerksamkeit einer

Polizeistreife auf sich. Es kam zur Festnahme.

Gegen 22:30 Uhr erblickte eine Streife des 16. Polizeireviers an der

Straßenbahnhaltestelle „Birminghamstraße“ einen 43-Jährigen, der eine entzündete

Leuchtfackel in der Hand hielt. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen

fanden die Beamten neben einer weiteren Fackel sowohl ein verbotenes

Springmesser als auch Betäubungsmittel.

Er wurde zur weiteren Bearbeitung zum Polizeirevier gebracht und dort nach

Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Der Mann muss sich nun nicht nur wegen des ordnungswidrigen Abbrennens eines

bengalischen Feuers sondern auch wegen Verstößen gegen das Waffen- und

Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Frankfurt – Flughafen: Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (ha) Ein 47-jähriger Mann wollte Gestern Abend (14.11.1023)

alkoholisiert eine Lokalität am Frankfurter Flughafen nicht verlassen. Als

Polizeibeamte hinzugerufen wurden, attackierte er diese und versuchte sie zu

beißen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Es kam zur Festnahme.

Im Bereich „The Square“ kam es gegen 19.15 Uhr in einem dortigen Lokal zu einem

Streit zwischen einem Gast und dem Barpersonal. Der stark alkoholisierte

47-Jährige pöbelte Gäste an und kam der Aufforderung, die Örtlichkeit, zu

verlassen nicht nach.

Nach dem Eintreffen einer Polizeistreife verhielt sich der Mann auch gegenüber

den Beamten aggressiv und unkooperativ. Im Verlauf der Kontrolle griff er an das

Ohr eines der Beamten und setzte zu einem Würgegriff an. Die Beamten konnten den

Griff lösen und ihn festnehmen.

Die Fesselung der Hände hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiter gegen die

Polizisten vorzugehen, er versuchte sie zu beißen, was ihm jedoch misslang.

Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

verantworten.

Frankfurt – Höchst: Love-Scam

Frankfurt (ots) – (lo) Über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten hat ein

Betrüger mit der Betrugsmasche „Love-Scam“ eine 67-jährige Frau um einen

niedrigen fünfstelligen Geldbetrag gebracht.

Die Täuschung begann mit dem Erstkontakt über eine Internetplattform und setzte

sich dann über den Austausch von Nachrichten fort. Unter dem Vorwand tiefer

Liebe und fortwährender finanzieller Notlagen gelang es dem Betrüger durch

geschickte Manipulation, die betroffene Dame zur Überweisung erheblicher

Geldbeträge zu bewegen.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 22.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt:

Die Betrüger nutzen raffinierte Taktiken, um das Vertrauen ihrer Opfer zu

gewinnen. Häufig geben sie vor, im Ausland zu leben oder sich in einer

Notsituation zu befinden, die dringend finanzielle Hilfe erfordert. Durch

emotionale Manipulation versuchen sie, ihre Opfer dazu zu bewegen, Geld zu

überweisen oder persönliche Informationen preiszugeben.

Seien Sie vorsichtig, wenn jemand online zu schnell tiefe

Gefühle entwickelt oder finanzielle Unterstützung erbittet,

insbesondere, wenn Sie die Person nie persönlich getroffen haben

Geben Sie keine sensiblen Daten wie Bankinformationen,

Ausweisnummern oder Passwörter preis

Überprüfen Sie Informationen über die Person, insbesondere, wenn

sie behauptet, im Ausland zu leben oder in Not zu sein

Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer von Love-Scam geworden zu

sein, wenden Sie sich umgehend an die örtliche Polizei

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Es ist nicht alles Gold was glänzt – Festnahme zweier Räuber auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (ha) In der Nacht von Dienstag (14. November 2023) auf

Mittwoch (15. November 2023) gegen 01:35 Uhr raubten zwei Männer einem Fußgänger

seine vergoldete Kette auf offener Straße. Eine Streife der Polizei war im

Rahmen ihrer Präsenzstreife in der Nähe und konnte beide Täter vor Ort

festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 28-jährige Geschädigte zu später Stunde

durch die Moselstraße, als er zunächst von dem 37-jährigen ersten Täter

angesprochen wurde. Plötzlich riss er ihm seine Goldkette vom Hals, wobei der

Räuber zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht wusste, dass es sich um ein Imitat

mit einem sehr geringen monetären Wert handelte.

Er übergab die Kette gerade an seinen 21-jährigen Komplizen, als bereits eine

Polizeistreife eintraf.

Der Versuch die Kette noch zu verstecken, scheiterte, beide Männer wurden vor

Ort festgenommen und im Anschluss in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

Frankfurt – Ostend: Polizeieinsatz an Schule

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Nachmittag (15.11.2023) kam es an einer

Schule in der Habsburgerallee zu einer Bombendrohung. Polizeibeamte nahmen kurz

darauf einen 20-Jährigen fest, der später in einer psychiatrischen Klinik

eingewiesen wurde.

Gegen 16:25 Uhr betrat ein junger Mann in der Habsburgerallee eine Schule und

gab in der Aula bekannt, dass in dem Gebäude eine Bombe platziert sei.

Anschließend entfernte er sich wieder. Nach Verständigung der Polizei verließen

die noch anwesenden Schüler sowie Lehrkräfte die Schule. Der verdächtige Mann

konnte kurz darauf von alarmierten Polizeibeamten im Eingangsbereich

festgenommen werden.

Eine Absuche des Gebäudes mit Unterstützung eines Polizeihundes verlief negativ,

sodass die Maßnahmen an der Schule gegen 19:00 Uhr eingestellt werden konnten.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Frankfurter, der

einen sehr verwirrten Eindruck machte und sich offensichtlich in einer

psychischen Ausnahmesituation befand. Es folgte seine Einweisung in eine

psychiatrische Klinik.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens

durch Androhung von Straftaten.