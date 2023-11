Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach Verkehrsunfallfluchten bei Büdingen und Useborn sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können.

Hinweise nehmen die aufgeführten Polizeistationen entgegen.

Büdingen: Auf der Landstraße zwischen Büdingen und Bindsachsen beschädigte am Montagnachmittag ein Autofahrer ein Verkehrsschild. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines weißen Kleinwagens gegen 14.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam, das Verkehrsschild überfuhr und auf einem Acker zum Stehen kam. Mit einem Traktor wurde der Wagen vom Acker gezogen. Der Unfallfahrer meldete den Unfall offensichtlich nicht bei der Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zum Fahrer oder dessen weißen Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Ortenberg-Useborn: Am Montagmorgen prallten auf der Kreisstraße 216 die Außenspiegel zweier Autos zusammen. Gegen 07.25 Uhr war der Fahrer eines grauen 1er BMW von Hirzenhain aus in Richtung Useborn unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Useborn kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Beim Vorbeifahren krachten die Außenspiegel der Fahrzeuge aneinander. Die Schäden am BMW belaufen sich auf rund 300 Euro. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs fuhr in Richtung Hirzenhain weiter, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Büdingen-Vonhausen: Werkzeug aus Auto gestohlen –

Am frühen Mittwochmorgen machte sich in der Burgstraße ein Dieb an einem schwarzen VW T-Roc zu schaffen. Gegen 05.10 Uhr verschafften sich der Täter auf bisher nicht bekannte Art und Weise Zugang zu dem Wagen und ließ eine Presszange im Wert von rund 2.000 Euro mitgehen. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann mit der Zange in Richtung der Straße „Im Oberdorf“ davonrannte. Der Dieb war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und Mitteleuropäer. Er trug dunkle Kleidung und eine Kappe. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Niddatal-Assenheim: In Haus eingestiegen –

Ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße rückte am Dienstag in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 07.30 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten in den Zimmern nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstag beobachteten oder denen in der Berliner Straße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Glauburg-Stockheim: Kennzeichen gestohlen –

Auf dem Mitarbeiterparkplatz der DB-Regio in der Bahnhofstraße vergriffen sich Unbekannte an einem braunen Hyundai. Am Dienstag, zwischen 06.00 Uhr und 15.50 Uhr, montierten die Täter beide Nummernschilder des ix20 ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen FB-AJ 1412 nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Bad Vilbel: Diesel abgezapft –

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr zapften Diebe Diesel aus zwei Sattelzugmaschinen. Die beiden grünen Lkw parkte auf dem Schotterstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen der Gottlieb-Daimler-Allee. Die Täter knackten die Tankdeckel und saugten aus jedem Tank etwa 150 Liter Diesel ab. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Polizeieinsatz in Altenstadt führt zu Festnahme

Altenstadt: Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz kamen heute Nachmittag Polizisten einer Spezialeinheit in Altenstadt zum Einsatz.

Die zivilen Polizisten nahmen in diesem Zusammenhang einen dringend Tatverdächtigen in einem Lebensmittelmarkt in Altenstadt fest.

Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz und den Tatverdächtigen werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht bekanntgegeben.