Auto überschlagen; Fahrer unverletzt

Gestern Nachmittag ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich anschließend in seinem Auto. Laut Unfallbericht befuhr der 24-Jährige gegen 13.30 Uhr die Bundesstraße B 27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf kommend, in Richtung Bad Hersfeld. Am „Weidenhäuser Kreuz“ bog der junge Mann dann nach rechts auf den Zubringer zur B 249 ab. Aufgrund der Witterungsbedingungen verlor der Fahrer dann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der 24-Jährigen einen Leitpfosten, geriet in den rechtsseitigen Straßengraben, woraufhin das Auto umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Wagen musste später abgeschleppt werden, der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Radlader stürzt kleinen Abhang hinunter; Fahrer unverletzt

Am Dienstagmittag ist ein 36-Jähriger aus Waldkappel um kurz vor 14.00 Uhr mit einem Radlader von der Fahrbahn abgekommen und ohne Fremdeinwirkung verunfallt. Der Mann befuhr mit der Arbeitsmaschine in Eschwege die Thüringer Straße aus Richtung Straßburger Straße kommend in Richtung „Kuhtrift“. In Höhe eines Speditionsbetriebes geriet der 36-Jährige aus Unachtsamkeit auf die seitliche Bankette, die aufgrund der Witterungsbedingungen stark aufgeweicht war. In Folge dessen, brachen Teile der seitliche Bankette weg, so dass der Fahrer mit seiner Maschine abrutschte und zur Seite kippte. Der Radlader kam mit geringfügigen Beschädigungen auf der Seite zum Liegen, der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Einbruch in Meinhardschule; Polizei sucht Zeugen

Am heutigen Mittwochmorgen ist bei der Eschweger Polizei ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Meinhardschule in der Straße „Auf der Klaus“ in Grebendorf zur Anzeige gebracht worden. Unbekannte Täter sind demnach zwischen Dienstag 16.45 Uhr und Mittwoch 05.50 Uhr über ein Fenster gewaltsam in einen Büroraum eingestiegen. Anschließend brachen die Einbrecher noch weitere Türen u.a. zum Sekretariat und den Räumlichkeiten der Schulleitung auf und klauten einen Tresor. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt nun die Kriminalpolizei in Eschwege. Hinweise unter 05651/925-0.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde jetzt der Diebstahl eines amtlichen Autokennzeichens, der sich bereits letzte Woche zwischen Freitag 20.00 Uhr und Samstag 12.00 Uhr in Wanfried zugetragen hat. In der Schulstraße montierten die Diebe von einem blauen VW Golf das hintere amtliche Kennzeichen ESW-Y 112 im Wert von 20 Euro ab. Hinweise unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt zudem eine Sachbeschädigung an einem weißen BMW X5, der in Eschwege auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle (Bereich Brühl) abgestellt war. Unbekannte Täter verursachten zwischen Samstag 15.00 Uhr und Montag 11.00 Uhr an der linken hinteren Tür einen Kratzer. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Aufgewirbeltes Geäst beschädigt vorbeifahrenden Pkw

Ein Schaden von 500 Euro entstand am Montagabend zw. 21.00 Uhr und 21.30 Uhr am Wagen eines 56-Jährigen aus Wildeck, der auf der Landesstraße L 3248 in Richtung Wölfterode unterwegs war. Beschädigt wurde der linke Radkasten aufgrund von durch Unwetter aufgewirbeltem Geäst.

Von der Fahrbahn abgekommen, Schaden 12.500 Euro

Ein 22-Jähriger aus Stadtilm (Ilm-Kreis) befuhr am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr mit einem Kleintransporter (Sprinter) die B 400 von Unhausen in Richtung „Blinde Mühle“. Bei dem Kreisverkehr geriet der 22-Jährige auf der nassen Fahrbahn u.a. aufgrund von mangelhafter Bereifung ins Rutschen und kollidierte in Folge dessen mit der dortigen Leitplanke. Der Schaden an dem Fahrzeug wird mit 10.000 Euro angegeben. Dazu kommt ein Schaden von 2500 Euro an der Leitplanke. Das Fahrzeug musste später zudem abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Dienstag eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte in der Faulbachstraße in Großalmerode auf einem Privatgrundstück ein Kunststoffnetz mutwillig beschädigt bzw. kaputtgeschnitten, mit welchem ein Gartenzaun verkleidet war. Der Schaden beziffert sich auf 150 Euro und wurde am Dienstagmorgen um 09.20 Uhr festgestellt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05542/9304-0.

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten aus einem in der Elsa-Brändström-Straße in Hessisch Lichtenau abgestellten grauen Pkw Daewoo KLAL Bargeld und Reisepässe. Der Stehlschaden wird mit 100 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 08.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 2500 Euro

In der Oberburgstraße in Witzenhausen ist am Dienstag ein Pkw Opel Adam beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt worden. Der Opel Adam stand zum Unfallzeitpunkt gegen 13.34 Uhr auf dem Großparkplatz „Diebesturm“ geparkt. Der Vorfall, bei welchem an dem Opel ein Schaden von 1500 Euro entstand, ist als Unfallflucht zur Anzeige gebracht worden, da die Verursacherin sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt hatte. Zwischenzeitlich konnte eine 73-jährige Autofahrerin aus Großalmerode als mutmaßliche Verursacherin ermittelt werden, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen richten. Am Wagen der Verursacherin ist laut Unfallbericht ebenfalls ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden.

Wildunfall; Schaden 500 Euro

Ein Schaden von 500 Euro entstand am Dienstagabend um kurz nach 18.00 Uhr am Pkw einer 25-Jährigen aus Witzenhausen. Die junge Frau hatte auf der L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen, kurz vor dem Abzweig nach Ellingerode ein Reh erfasst, welches unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte. Das stark verletzte Tier musste später von einem Jagdpächter erlöst werden.