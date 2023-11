Fußgänger bei Unfall an Weserspitze lebensgefährlich verletzt

Kassel-Wesertor: Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am heutigen Mittwochmorgen ein 74-jähriger Fußgänger, der an der Weserspitze in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall auf der Weserstraße gegen 10 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 74-Jährige von der Ysenburgstraße kommend die Weserstraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Weserspitze“ überqueren, wobei er nicht die vorhandene Fußgängerampel nutzte, sondern in Höhe der Haltestelle auf die Weserstraße trat. Nach Zeugenangaben soll er dabei nicht auf den Verkehr geachtet haben. Ein 48-jähriger Autofahrer, der zu dieser Zeit mit seinem VW stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen der Weserstraße unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von rechts kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern und erfasste den Mann, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Weserstraße in stadtauswärtige Richtung vorübergehend voll gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr kam. Um 12 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer geflüchtet: Polizei fahndet nach rotem Renault Clio

Kassel-Wesertor: Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Renault Clio mit Kasseler Kennzeichen hat am gestrigen Dienstagnachmittag in der Weserstraße in Kassel, nahe der Katzensprung-Kreuzung, einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Anschließend suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall gegen 16:20 Uhr ereignet. Der 63-jährige Mann aus Kassel war zu dieser Zeit mit dem Elektroroller verbotswidrig auf dem Gehweg auf der rechten Seite der Weserstraße unterwegs, wobei er von der Weserspitze in Richtung Katzensprung fuhr. Gleichzeitig fuhr der rote Renault Clio aus einer Grundstückseinfahrt und wollte auf die Weserstraße in stadtauswärtige Richtung abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer kam. Anschließend stieg der Fahrer aus, sammelte das bei der Kollision heruntergefallene vordere Kennzeichen ein und fuhr in Richtung Weserspitze davon. Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.