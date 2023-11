Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (14.11.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine Volvo-Kombi-Fahrerin aus Eschwege den ersten Fahrstreifen der zweispurigen B 27 aus Sontra kommend in Richtung Bebra. Der Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine aus Leinefelde-Worbis befuhr den zweiten Fahrstreifen der B 27 in gleiche Richtung. Zwischen Bebra-Asmushausen und Bebra-Rautenhausen wollte die Pkw-Fahrerin aufgrund der dortigen Fahrstreifenverminderung auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie die auf gleicher Höhe selbstfahrende Arbeitsmaschine. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Zeugenaufruf: Mehrere E-Bikes gestohlen

Alsfeld. In der Nacht zu Dienstag (14.11.) entwendeten Unbekannte insgesamt drei E-Bikes im Gesamtwert von rund 7.500 Euro.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter einen Zaun einer Kleingartenanlage in der Straße „Fuldaer Tor“ gewaltsam und stahlen dann ein dort abgestelltes, orange-schwarzes E-Bike des Herstellers Conway RAD CAIRON. Im Tatzeitraum, zwischen 19 Uhr und 11 Uhr, war das Zweirad mit eine Schloss gesichert und unter einer Abdeckplane abgestellt gewesen.

Außerdem stahlen Unbekannte zwischen 22 Uhr und 8 Uhr zwei weitere E-Bikes von einem Fahrradträger eines Wohnmobils auf einem Stellplatz in der gleichen Straße. Nach momentanen Informationen waren die zwei Fahrräder, ein graues Winora Sinus und ein schwarzes Ghost, zur Tatzeit mit drei Schlössern an dem Träger gesichert gewesen.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. An beiden Tatorten entstand zudem geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 13.11.2023 kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lautertal im Ortsteil Dirlammen. Hierbei fuhr der Geschädigte auf der L3140 von Lauterbach kommend in die Ortschaft Dirlammen ein. Kurz nach Passieren des Ortsschildes kamen ihm zwei Fahrzeuge (Pkw) entgegen, wobei einer der Pkw den zweiten Pkw auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel überholen wollte und hierfür auf die Gegenfahrbahn und somit auf die Fahrbahn des Geschädigten ausscherte. Der Geschädigte konnte nicht mehr bremsen und fuhr über die Verkehrsinsel, um einen Zusammenprall mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Durch den Zusammenstoß mit der Verkehrsinsel und einem darauf stehenden Schild entstand hoher Sachschaden am Pkw des Geschädigten. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Es wird nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Auskunft darüber geben können.

Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, den 14.11.2023, um 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 27, zwischen den Abfahrten Marbach Nord und Rückers Süd, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Der 72-Jährige VW-Fahrer befuhr die B27 von Fulda kommend in Richtung Hünfeld. Zwischen den Abfahrten Marbach-Nord und Rückers-Süd, musste dieser verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 35-Jähriger Jaguar-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Im weiteren Verlauf fuhr noch ein 21-Jähriger VW-Fahrer und eine 19-Jährige VW-Fahrerin auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Die 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 38.000,00EUR. Zwei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B27 war vorübergehend voll gesperrt, im weiteren Verlauf in jede Fahrtrichtung einspurig befahrbar. Wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.