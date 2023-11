Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Baumaterialien aus Rohbau geklaut – Offenbach

(cb) Auf die Baumaterialien, welche in einem Rohbau in der Adam-Marsch-Straße (10er Hausnummern) gelagert waren, hatten es Diebe abgesehen. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, in den Rohbau ein, hebelten mehrere Baustellentüren auf und klauten Materialien im Wert von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 069 8098-5100 zu melden.

Taschendieb stahl Geldbeutel – Neu-Isenburg

(jm) Ein Taschendieb klaute am Dienstag einer Rentnerin in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße (80er bis 90er-Hausnummern) das Portemonnaie samt Geld und den darin befindlichen Dokumenten. Gegen 13.30 Uhr näherte sich der etwa 30 bis 40 Jahre alte Dieb und stahl die Geldbörse aus dem Rollator-Korb. Anschließend verließ er das Geschäft. Er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er trug eine weiß-braun karierte Hose, eine hellgraue Winterjacke und weiße Turnschuhe. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt:

möglichst auf der Körpervorderseite. Legen Sie Ihre Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche, in

den Einkaufskorb oder in den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt.

www.polizei-beratung.de

Zeugensuche: Fenster aufgehebelt – Langen

(jm) Einbrecher erbeuteten am Dienstag aus einem Einfamilienhaus in der Bürgerstraße Schmuck. Zwischen 10 und 19 Uhr drangen die Täter vermutlich durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten einige Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft besonders wachsam. Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, rufen Sie umgehend die Polizei an. Damit ungebetene Gäste gar nicht erst hineinkommen, empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Sie können sich durch unsere Fachexperten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle kompetent und kostenlos beraten lassen. Diese erreichen Sie unter der Rufnummer 069 8098-2424. Weitere Informationen zum Thema „Einbruch“ erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de