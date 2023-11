Main-Taunus: Die Polizei-News

Diebesduo flüchtet mit zwei Pedelecs, Hochheim am Main, Freiherr-vom-Stein-Ring, Mittwoch, 15.11.2023, 02:26 Uhr

(jn)Zwei Gauner waren in der Nacht zum Mittwoch auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Hochheim zugange, wo sie zwei Velos im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten. Einer privaten Sicherheitskamera zufolge hielt sich ein Täter bereits gegen 01:00 Uhr auf dem Grundstück im „Freiherr-vom-Stein-Ring“ auf. Um 02:26 Uhr kehrte er dann in Begleitung eines zweiten Täters zurück, wobei sich beide ein angeschlossenes Pedelec schnappten und mit ihrer Beute flüchteten. Der Geschädigte wurden durch den Lärm wach und erblickte das Duo noch durch sein Fenster. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Wollmütze, dunkler Schal, dunkle Daunenweste, grauer Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Einbrecher dringen mit Kanaldeckel ein, Eschborn, Berliner Straße, Mittwoch, 15.11.2023, 02:48 Uhr

(jn)Bei einem versuchten Einbruch in eine Eschborner Fahrschule ist in der zurückliegenden Nacht ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden. Um 02:48 Uhr hörten Anwohner ein lautes Geräusch in der Berliner Straße und alarmierten die Polizei. Augenscheinlich hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit einem Kanaldeckel das Fenster einer Fahrschule eingeworfen und den Innenraum nach potentieller Beute durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Einbrecher mit leeren Händen.

Weitere Hinweise zu der Tat in Eschborn nimmt die Sulzbacher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Heckscheiben zweier Pkw zerstört,

Kelkheim (Taunus), Bad Soden am Taunus, bis Dienstag, 14.11.2023

(jn)In Kelkheim und Bad Soden sind bis gestern die Heckscheiben zweier Autos eingeschlagen worden, ohne dass Hinweise auf einen versuchten Einbruch vorliegen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zerstörten Unbekannte die Scheibe eines am Bahnhof in Kelkheim geparkten Smart und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. In Bad Soden wurde in der Gartenstraße die Heckscheibe eines VW Golf eingeschlagen, wobei auch hier ein Schaden in Höhe von 500 Euro angenommen werden kann. Das beschädigte Fahrzeug wurde am Dienstagabend entdeckt.

In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise werden von der jeweils zuständigen Polizei in Kelkheim oder Bad Soden entgegengenommen.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom Montag, den 13.11.2023: Schwerstverletzte Person nach Unfall verstorben

Hofheim (ots)

Flörsheim, Bundesautobahn 3,

Montag, 13.11.2023, 03:00 Uhr

(wie)Der bei dem Unfall auf der A 3 bei Flörsheim in der Nacht zum Montag schwerstverletzte 52-Jährige ist mittlerweile im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls.