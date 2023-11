Wiesbaden: Die Polizei-News

Mutmaßliche Autoaufbrecher festgenommen,

Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, 14.11.2023, 19.20 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in einen Pkw in der Biegerstraße in Bierstadt ist es der

Polizei am Dienstagabend mit Hilfe von Zeugen gelungen, zwei Tatverdächtige

festzunehmen. Gegen 19.20 Uhr hatten drei Personen die Seitenscheibe eines

geparkten Ford Mondeo eingeschlagen und hieraus einen Fahrzeugschlüssel

entwendet. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die

Polizei. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten die

Polizeikräfte zwei 16 und 18 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Bei dem

18-Jährigen wurde der gestohlene Schlüssel aufgefunden und sichergestellt. Die

beiden Festgenommenen wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht

und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Keller – Festnahmen, Wiesbaden, Eltviller Straße,

14.11.2023, 00.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag kam es nach einem versuchten Kellereinbruch in der

Eltviller Straße zu drei Festnahmen. Ein Anwohner hatte gegen 00.15 Uhr zwei

Männer und eine Frau dabei ertappt, wie sich diese an dem Kellerschacht eines

Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Als der Zeuge das Trio ansprach, ergriff

dieses die Flucht, ohne weiter in die Kellerräume eingedrungen zu sein. Die

verständigten Polizeikräfte konnten kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes

eine 36 Jahre alte Frau sowie zwei 24 und 26 Jahre alte Männer antreffen, auf

welche die Beschreibung der Flüchtigen zutraf. Die drei Tatverdächtigen wurden

festgenommen und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Angegriffen und mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz,

Dienstag, 14.11.2023, 00:07 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Wiesbaden auf dem

Bahnhofsvorplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der zwei unbekannte

Täter einen 41-Jährigen schlugen, traten und mit Pfefferspray besprühten. Den

Angaben des Angegriffenen zufolge hatte dieser sich im Bereich des Bussteiges A

sein Nachtlager eingerichtet und schlief. Die zwei späteren Täter hätten ihn

geweckt und nach Zigaretten gefragt. Als er dies verneinte, sei er von den

Unbekannten zu Boden geschlagen worden. Dann habe man ihn getreten und mit einem

Reizstoff besprüht. Anschließend seien die zwei Täter in Richtung Bahnhofstraße

geflüchtet. Beschreibung Täter 1: 35 bis 40 Jahre, schwarze Jacke, graue Hose,

weiße Turnschuhe. Täter 2: Etwas älter als Täter eins, schwarze Kleidung, trug

Bandagen an einer Hand. Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

Wohnungseinbrecher zugange,

Wiesbaden, 14.11.2023,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden in Wiesbaden sogleich sechs Wohnungen und

ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch in das

Einfamilienhaus ereignete sich zwischen 08.35 Uhr und 10.45 Uhr in der

Steigerwaldstraße in Delkenheim. Hier verschafften sich die Unbekannten durch

eine aufgehebelte Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen

Schmuckstücke mitgehen. In einem Mehrfamilienhaus in der Langgasse machten sich

die Täter zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr erfolglos an den Eingangstüren zweier

gegenüberliegender Wohnungen zu schaffen und ergriffen in beiden Fällen

unverrichteter Dinge die Flucht. In diesem Zusammenhang wurden im Treppenhaus

des Hauses zwei verdächtige Frauen gesehen. Auch in der Zehnthofstraße in

Mainz-Kastel schlugen Einbrecher zwischen 14.45 Uhr und 16.20 Uhr in einem

Mehrfamilienhaus sogleich zweimal zu. Während die Eingangstür einer Wohnung den

Aufhebelversuchen standhielt, gelang es den Tätern in die andere Wohnung

einzubrechen und hieraus Schmuckstücke zu entwenden. In der Kapellenstraße

versuchten Unbekannte gegen 17.35 Uhr die Balkontür einer Wohnung aufzuhebeln,

brachen jedoch ihr Vorhaben ab. Zwischen 10.30 Uhr und 21.30 Uhr drangen

Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der

Straße „Heinrichsberg“ ein und erbeuteten unter anderem Armbanduhren sowie

Schmuckstücke. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Toyota gestohlen,

Wiesbaden, Liebenaustraße, 12.11.2023, 20.00 Uhr bis 14.11.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in der

Liebenaustraße einen geparkten weißen Toyota gestohlen. An dem gestohlenen Pkw

waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen GG-T 5005 angebracht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfall mit Verletzter verursacht und geflohen, Wiesbaden, Bundesautobahn 643,

Dienstag, 14.11.2023, 19:35 Uhr

(wie) Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen Verkehrsunfall mit einer

Verletzten auf der A 643 bei Wiesbaden verursacht und floh danach von der

Unfallstelle. Der oder die Fahrerin befuhr mit einem Pkw die Auffahrspur von der

Anschlussstelle Äppelallee in Richtung Mainz. Beim Wechsel auf den rechten

Fahrstreifen kam es zu einer leichten Kollision mit dem dort fahrenden Mercedes

eines 49-Jährigen. Dieser wich daraufhin auf den linken Fahrstreifen aus und

bremste scharf. Daraufhin konnte eine nachfolgende 20-Jährige in einem Ford

nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Mercedes. Hierbei

wurde die Ford-Fahrerin verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten

Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um den verursachten

Verkehrsunfall. Vom Rettungsdienst wurde die Verletzte in ein Krankenhaus

gebracht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die

Autobahnpolizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und schätzt den

Sachschaden auf 10.000 EUR. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen

Hochdachkombi ähnlich einem VW Touran in der Farbe ocker-metallic gehandelt

haben. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140

entgegengenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Oestrich-Winkel, Obere Schwemmbach, Freitag, 10.11.2023, 13:30 Uhr bis Montag,

13.11.2023, 19:30 Uhr

(wie) In den letzten Tagen haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in Winkel

einzubrechen. Ein 25-Jähriger bemerkte am Montagabend Hebelspuren an der Haustür

eines Einfamilienhauses in der Straße „Obere Schwemmbach“ und verständigte die

Polizei. Die Tür war zuletzt am Freitagmittag ohne Beschädigungen gesehen

worden. Beamte der Polizei sicherten Spuren am Tatort.

Nun ermittelt die Polizeistation in Rüdesheim und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

Bei Unfall auf B 42 verletzt,

Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Dienstag, 14.11.2023, 16:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist eine Frau bei einem Unfall auf der B 42 bei

Oestrich-Winkel verletzt worden. Eine 49-Jährige befuhr mit einem Opel die B 42a

von der Rheingaustraße kommend in Richtung B 42. Am Kreisverkehr wollte die

Fahrerin auf die B 42 einbiegen, übersah hierbei aber den vorfahrtsberechtigten

Toyota einer 33-Jährigen, die von der B 42 nach links in die Rheingaustraße

abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die 33-Jährige

leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.500 EUR.