Bergstrasse

Biblis: Autoknacker unterwegs / Wer hat etwas gesehen?

Biblis (ots) – Am Dienstagnachmittag (14.11.), zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr,

brachen Kriminelle ein in der verlängerten Josef-Seib-Straße am Feldrand

geparktes Auto auf. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Fahrzeug

und stahlen den darin befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Anschließend konnten

die Täter unerkannt fliehen. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere

hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise.

Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Zwingenberg: Drei Rüttelplatten gestohlen / Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Zwischen Montag (13.11.) und Mittwoch (15.11.) wurden in der

Zwingenberger Straße drei Rüttelplatten von einer Baustelle gestohlen. Nach

derzeitigen Erkenntnissen müssen die Täter mit einem größeren oder mehreren

Fahrzeugen die Beute abtransportiert haben. Der Schaden beträgt knapp 20.000

Euro.

Das Kommissariat 41 in Bensheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise

zum Sachverhalt mitteilen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer

06251/8468-0 bei der Polizei zu melden.

Birkenau: Unfallflucht auf Hauptstraße / Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – Am Dienstagmittag (14.11.) um 15:09 Uhr beschädigte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße einen geparkten weißen

Mercedes Van am linken Außenspiegel. Beim Unfallverursacher handelte es sich

mutmaßlich um einen weißen LKW. Er flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine

Personalien zu hinterlassen. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die

Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Viernheim: Zigaretten im Visier

Viernheim (ots) – Am Mittwochmorgen (15.11.) gegen 04:45 Uhr stiegen Kriminelle

in einen Kiosk in der Rathausstraße ein. Zuvor brachen die Täter mit Gewalt die

Eingangstür auf. Im Laden hatten diese es auf Zigaretten abgesehen. Nach

derzeitigen Ermittlungen flohen die Täter unerkannt, jedoch ohne Beute. Der

Sachschaden liegt nach Schätzungen im niedrigen dreistelligen Bereich.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Hinweise werden über die Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Viernheim: Diebstahl von Autoteilen / Wer hat etwas gesehen?

Viernheim (ots) – In der Nacht von Montag (13.11.) auf Dienstag (14.11.)

schlugen unbekannte Diebe in der Albertus-Magnus-Straße zu. Die Täter machten

sich an einem Auto zu schaffen und stahlen Anbauteile, ehe diese unerkannt

flohen. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 42 in Viernheim aufgenommen.

Hinweise aus der Bevölkerung können über die Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – In der Lindenstraße kam es am 14.11.2023 zwischen 15:10 Uhr und

15:13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein blauer Citroen

Jumper, welcher dort ordnungsgemäß geparkt war. Der Sachschaden beträgt

mindestens 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation

Heppenheim unter der Rufnummer 06252 – 7060.

Darmstadt

Darmstadt: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (15.11.) kam es nach derzeitigem

Kenntnisstand gegen 02:15 Uhr auf dem Luisenplatz zu einem Raub einer Geldbörse

durch zwei männliche Personen. Ein Zeuge meldete dies der Polizei.

Im weiteren Verlauf des Raubes soll ein 57-jähriger Obdachlose durch einen der

beiden Täter mehrfach getreten und geschlagen worden sein. Die Verletzungen des

Opfers sind schwerwiegend, sodass dieser aktuell immer noch im Krankenhaus

behandelt werden muss. Die Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Darmstadt haben die Ermittlungen

übernommen.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren

Auskünfte gegeben werden.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der

Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt-Hahn: Schneller Festnahmeerfolg nach Überfall auf Apotheke 46-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am vergangenen Mittwoch (08.11.) eine schwere Räuberische Erpressung zum Nachteil einer Apotheke im Kirchweg zugetragen hat (wir haben berichtet), kann die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin, die sich nach Veröffentlichung der Pressemeldung bei der Kriminalpolizei meldete, geriet ein 46-Jähriger in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Montagmittag (13.11.) fest und durchsuchte auf richterliche Anordnung dessen Wohnung. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem mehrere Packungen des Medikaments Diazepam sicher. Nach aktuellem Kenntnisstand soll es sich hierbei auch um das entwendete Medikament aus der Apotheke handeln.

Am Dienstagmittag (14.11.) musste sich der Tatverdächtige vor einer Haftrichterin beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.

Hinweis an Medienvertretende: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die weiteren Auskünfte vor.

Pfungstadt-Hahn: Schneller Festnahmeerfolg nach Überfall auf Apotheke / 46-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am vergangenen Mittwoch (08.11.) eine schwere Räuberische

Erpressung zum Nachteil einer Apotheke im Kirchweg zugetragen hat (wir haben

berichtet), kann die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Durch den Hinweis einer aufmerksamen Zeugin, die sich nach Veröffentlichung der

Pressemeldung bei der Kriminalpolizei meldete, geriet ein 46-Jähriger in den

Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete

sich der Tatverdacht gegen den Mann. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am

Montagmittag (13.11.) fest und durchsuchte auf richterliche Anordnung dessen

Wohnung. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem mehrere

Packungen des Medikaments Diazepam sicher. Nach aktuellem Kenntnisstand soll es

sich hierbei auch um das entwendete Medikament aus der Apotheke handeln.

Am Dienstagmittag (14.11.) musste sich der Tatverdächtige vor einer

Haftrichterin beim Amtsgericht Darmstadt verantworten. Diese erließ auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft

an. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf der B 449, Mühltal Ortsteil Traisa. Zeugenaufruf

Mühltal (ots) – Am Dienstag, den 14.11.2023, kam es gegen 17:25 Uhr zu einer

Verkehrsunfallflucht auf der B 449 zwischen Darmstadt und Mühltal Ortsteil

Traisa. Eine 30-jährige aus Fischbachtal fuhr mit ihrem BMW die B 449 von

Darmstadt kommend in Richtung Traisa. Ihr entgegen kam ein dunkles Fahrzeug,

welches aus ungeklärter Ursache auf ihre Fahrspur geriet. Die BMW-Fahrerin

musste dem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen, um einen

Zusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zu einer Berührung beider

Außenspiegel, sodass der Außenspiegel des BMW beschädigt wurde. Die Höhe des

Sachschadens wird auf 250 EUR geschätzt.

Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Darmstadt fort,

ohne seinen Pflichten als Unfallfallbeteiligter nachzukommen. Die Strecke war

aufgrund des abendlichen Berufsverkehrs stark frequentiert. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum

Unfallverursacher machen können. Dessen Fahrzeug müsste im Bereich des linken

Außenspiegels beschädigt sein.

Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer

06154/6330-0.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Durchsuchungen wegen Drogenhandel – 45-jähriger in Haft

Die Beamten des Rauschgiftkommissariats – K34 in Rüsselsheim haben am Dienstag (14.11.) mehrere, durch die Staatsanwaltschaft beantragte und durch das Amtsgericht Darmstadt erlassene Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Insgesamt wurden die Räumlichkeiten von drei Männern im Alter von 42 bis 45 Jahren durchsucht. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden die Verdächtigen vorläufig festgenommen. Neben kleineren Mengen an Rauschgift, wurden auch fünf Waffen und mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt.

Den Ursprung hatten die Ermittlungen darin, dass die Täter in den Jahren 2020 und 2021 mit insgesamt über 19 Kilo Haschisch und Marihuana, rund einem Kilo Amphetamin und weiteren Rauschgiften gehandelt haben sollen.

Im Nachgang der Durchsuchungen wurde ein 45-jähriger Verdächtigter noch am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die beiden weiteren Beschuldigten blieben zunächst auf freiem Fuß.

Die drei Männer werden sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Polizei dauern an.

Odenwaldkreise

Oberzent-Beerfelden: Explosion bei Bauarbeiten/Zahlreiche Häuser beschädigt-Passant leicht verletzt

Bei Bauarbeiten auf einem ehemaligen Tankstellengelände in der Gammelsbacher Straße kam es am Mittwoch (15.11.), gegen 12.40 Uhr, zu einer Explosion. Hierbei wurden unter anderem auch Gesteinsbrocken weggeschleudert. Ein in der Nähe des Geschehens befindlicher Passant wurde getroffen und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Fassaden, Fenster und Dächer zahlreicher in der Nähe befindlicher Häuser und Gebäude beschädigt.

Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Höchst-Hummetroth: Rollerdiebe schlagen zu – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (14.11.) vergingen sich Unbekannte in der Straße „Am Runden Stein“ an einem Motorroller. Die Diebe knackten ein Vorhängeschloss und stahlen einen schwarzen Roller der Marke „Longjia-Sachs“ mit dem Versicherungskennzeichen „204HVN“. Mit dem Roller gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 41 in Erbach aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06062/953-0 mitgeteilt werden.

Bad König/Zell: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Am Dienstag (14.11), in der Zeit zwischen 14.50 und 15.20 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen Peugeot, der auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in Zell abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das von der hinteren Beifahrertür bis zur vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde.

Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.