Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Drais (ots) – Am Dienstag 14.11.2023 kam es in den Nachmittags- bzw frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße am Römerquell. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten vermutlich die früh einsetzende Dunkelheit und Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten nach derzeitigem Kenntnisstand unbemerkt ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf.

Sämtliche Räumlichkeietn im Inneren wurden durch die unbekannten Täter nach Geld und

Wertgegenständen durchsucht, diverse Gegenstände wurden entwendet. Durch die Kriminalpolizei wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Der Tatzeitraum kann auf 16.45-18.15 Uhr eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und in oben genannten Zeitraum Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Nächtlicher Ausflug mit Folgen

Bingen-Grolsheim (ots) – In der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2023 kontrollierte eine Streife der PI Bingen gegen Mitternacht im Gewerbegebiet Grolsheim einen mit 5 Personen besetzten Multivan. Keiner der Insassen war älter als 17 Jahre. Es stellte sich heraus, dass der 14-jährige Beifahrer den Schlüssel des Fahrzeugs an sich nahm und dem 17-jährigen Fahrer überließ, welcher die Clique schlussendlich knapp 50km durch die angrenzenden Landkreise Bad Kreuznach sowie Mainz-Bingen fuhr.

Neben der Tatsache, dass der 17-jährige Fahrer mangels Fahrerlaubnis noch kein Kraftfahrzeug dieser Art fahren durfte, kam erschwerend hinzu, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein Drogenschnelltest belegte den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Jugendlichen wieder an ihren jeweiligen Vormund überführt.

Versuchter Einbruch- Einsatz des Polizeihubschraubers

Münster-Sarmsheim (ots) – Am Mittwoch 15.11.2023 gegen 19:20 Uhr, kommt es in der Rheinstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei versucht ein vermutlich männlicher Täter die Eingangstür aufzubrechen, woraufhin die Hausbewohner aufmerksam werden und ihn bei der Tatausführung stören.

Der Täter flüchtet daraufhin in die Ortslage von Münster-Sarmsheim und kann nicht mehr angetroffen werden. Bei der Fahndung nach dem Täter kommt es zum Einsatz des Polizeihubschraubers in und um die Ortslage von Münster-Sarmsheim. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.