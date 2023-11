Straßenverkehrsgefährdung durch Überholmanöver – Zeugen gesucht

L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms (ots) – Am Montag 13.11.2023 kam es gegen 19:40 Uhr, auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms, zu einem riskanten Überholmanöver durch zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer. Eine 50-jährige Verkehrsteilnehmerin war in Richtung Worms unterwegs, als sie etwa auf Höhe des Flugplatzes an den Fahrbahnrand ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit den beiden entgegenkommenden PKW zu verhindern.

Diese hatten zeitgleich ein Überholmanöver von gleich mehreren Fahrzeugen eingeleitet und befanden sich zeitweise parallel zu den Überholten. Bei einem der PKW soll es sich laut der 50-Jährigen um ein silbernes Fahrzeug mit Wormser Ortskürzel und dem Fragment „CF“ gehandelt haben.

Nachdem die 50-Jährige am gestrigen Dienstag Anzeige erstattete, hat die Wormser Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls, darunter die Fahrer der überholten Fahrzeuge, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 14:30-15:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Volkerstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten gewaltsam die Haustür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Wer im besagten Tatzeitraum in der Volkerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Jahresgroßkontrolle der Polizei entlang der A61 (Foto)

Armsheim/A61 (ots) – Am Mittwoch 15.11.2023 zwischen 10-16:00 Uhr, fand die Jahresgroßkontrolle der Verkehrsdirektion Mainz auf den Parkplätzen Wiesbach und Menhir an der A61 zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim statt.

Unter der Federführung der Verkehrsdirektion Mainz waren dort rund 200 Experten im Einsatz: Die Polizei Rheinland-Pfalz wurde unterstützt von Kräften aus Hessen, des Zolls, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität und der Sonderabfall-Management-Gesellschaft. Für die Logistik war das THW vor Ort.

Neben der Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs, wobei unter anderem auf Maße, Gewicht, Lenkzeiten und Ladungssicherung geachtet wurde, kontrollierten Zivilfahnder auch den Individualverkehr entlang der A61. Hierbei konnte neben einem Haftbefehl auch gefälschte Ausweispapieren, Drogen und größere Mengen Bargeld festgestellt werden.

„Wer sich im öffentlichen Straßenverkehr bewegt, trägt auch Verantwortung für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Als Landesregierung ist es unser ständiges Ziel, Unfallursachen gezielt zu bekämpfen und die Unfallzahlen weiter zu senken. Groß angelegte Kontrollen wie diese sind ein Signal dafür, dass die rheinland-pfälzische Polizei dies mit großem Engagement vorantreibt. Das abgestimmte Vorgehen mit anderen Bundesländern und externen Fachbehörden ist dabei besonders effizient“, sagte Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß bei einem Besuch der Kontrollstelle. Die Staatssekretärin dankte allen beteiligten Einsatzkräften.“

Insgesamt wurden 187 Fahrzeuge kontrolliert, wobei bei 89 eine Beanstandung festgestellt werden konnte.

Es wurden 39 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 16 Strafanzeigen eingeleitet. Zudem musste neun Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden. Hintergrund waren dabei unter anderem Reifen, die derart abgefahren waren, dass die Fortsetzung der Fahrt nicht verantwortet werden konnte.

Ein Fahrzeug war außerdem mit über 50% überladen. Auch konnte ein Abfalltransport ohne jegliche Genehmigung oder ein geklautes Fahrrad in einem Transporter festgestellt werden.

Zwei mal über Abbiegespur überholt

L 408/Bornheim und Biebelnheim (ots) – Sehr eilig hatte es ein 58-jähriger Fahrer eines PKW, der einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.11.2023 gegen 17:35 Uhr, auf der L 408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim aufgefallen war. Dort überholte der Mann, der aus Richtung Bornheim kam und in Richtung B 271 fuhr über den Abbiegestreifen der Gegenspur einen anderen PKW und fuhr weiter Richtung des ehemaligen Kronkreuzes.

Im weiteren Verlauf der L 408 überholte der Mann in Höhe der Anschlussstelle Biebelnheim erneut über den Abbiegestreifen der Gegenfahrbahn. Dass bei beiden Überholmanövern die Streife hinter ihm war, bemerkte der 58-Jährige erst dann, als die Polizisten ihn zur Kontrolle aus dem Verkehr zogen. Der Mann zeigte sich auf Vorhalt einsichtig, muss nun aber mit einem Bußgeld rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim