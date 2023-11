Weitere Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Ein verbaler Streit zwischen 2 Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen gipfelte am Dienstagabend an der Mall in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Den beiden 17- und 24-jährigen Tätern wirft die Polizei gefährliche Körperverletzung vor. Während der Auseinandersetzung unter den Zuwanderern soll der 16-Jährige mit einem Messer gedroht haben. Ein solches konnten die Einsatzkräfte bei dem Jugendlichen nicht auffinden.

Zeugen der Schlägerei melden sich bitte bei der Polizei .

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung am vergangenen Freitag 10.11.2023 im Bereich der Mall steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die beiden Jugendlichen und der junge Erwachsene an der Schlägerei am Freitag nicht beteiligt.

Dabei war es Nachmittags vor dem Einkaufszentrum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Diese setzte sich später in der Bierstraße fort; dort soll eine Person mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Die Auseinandersetzung vom Freitag wurde von Zeugen gefilmt, das Video verbreitete sich im Internet.

Die Polizei ist an der Original-Aufnahme interessiert. Der Urheber der Aufzeichnung könnte für die Ermittlungen wichtige Hinweise und Informationen geben. Deshalb wird die Person gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2050 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autodiebe nehmen Milch mit

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind in der Straße „Im Grübentälchen“ in einen geparkten Pkw eingedrungen und haben den Innenraum durchwühlt. Die Halterin des Renault Megane entdeckte die „Bescherung“ am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen aus dem Wageninneren 12 Packungen Milch, eine Parkkarte sowie der Fahrzeugschein. Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen mehrere Tage nicht benutzt wurde.

Zeugen, denen in den zurückliegenden Tagen verdächtige Personen aufgefallen sind die sich möglicherweise mit Milch-Packungen abschleppten werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Mangelnder Abstand kombiniert mit Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) – Mangelnder Sicherheitsabstand kombiniert mit Unaufmerksamkeit hat am Mittwochmorgen in der Pariser Straße zu einem Auffahrunfall geführt. Kurz nach halb zehn fuhr hier ein Pritschen-Lkw auf einen vor ihm bremsenden Pkw auf. Der VW-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduziert, weil vor ihm ein Lkw abbiegen wollte. In diesem Moment krachte ihm der Lkw aufs Heck.

An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Pariser Straße war deshalb stadtauswärts in Richtung Einsiedlerhof kurzzeitig voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Fahrer des Opel-Pritschenwagens wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb nach den derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. |cri