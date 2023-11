Unachtsamkeit im Straßenverkehr führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Eine 52-jährige fuhr am Dienstag gegen 07.15 Uhr mit ihrem Daimler-Benz die Friedrich-Ebert-Straße entlang. In Höhe des Exerzierplatzes fuhr sie, trotz stockendem Verkehr, in die Kreuzung ein, wodurch sie dort mit dem Audi eines 43-Jährigen kollidierte.

Der Daimler-Benz wurde im Bereich der Fahrerseite und der Audi im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Diebstahl von Bargeld aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Dienstagmittag zwischen 13:45-14 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehr als 6.000 Euro Bargeld aus einem verschlossenen Mercedes-Sprinters, der in den E 4-Quadraten abgestellt war. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangte ist bislang unklar und noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt werden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel: 0621/174-3310.