Gasaustritt in Tiefgarage

Sandhausen (ots) – Nachdem am Dienstag 14.11.2023 gegen 21.20 Uhr durch Anwohner im Hermann-Löns-Weg Gasgeruch im Bereich einer Tiefgarage wahrnehmbar war, begaben sich mehrere Rettungskräfte zu der Örtlichkeit. Durch die Feuerwehr konnte ein Gasaustritt festgestellt werden, woraufhin gegen 22.50 Uhr mehrere Häuser evakuiert wurden und die Anwohner in einer nahe gelegenen Halle unterkamen und dort versorgt und betreut wurden.

Die Evakuierung erfolgte problemlos, sodass die zuständigen Fachfirmen umgehend unter der nötigen Vorsicht mit den Reparaturen beginnen konnten. Hierbei konnte der Defekt an einer Gasleitung ausfindig gemacht und repariert werden. In dem Zeitraum des Einsatzgeschehens wurde die Örtlichkeit weiträumig abgesperrt.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Stadt und die Polizei arbeiteten Hand in Hand, sodass der Einsatz reibungslos verlief. Die Anwohner konnten bereits gegen 03 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Rücksichtsloses Überholmanöver führt zu Unfall – Polizei sucht Zeugen

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag fuhr eine 18-Jährige mit einem VW auf der L 612 von Dielheim in Richtung Wiesloch. Um kurz vor 18 Uhr bemerkte sie ein dunkles Auto, das vor ihr in der Gegenrichtung mehrere Fahrzeuge überholte und sich rasch näherte. Offensichtlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin seine Geschwindigkeit beim Überholmanöver falsch eingeschätzt und musste vorzeitig wiedereinscheren.

Allerdings zog das dunkle Auto nur halb auf seine Spur, so dass die 18-Jährige aus Vorsicht abbremste. Das nutzte der dunkle Wagen trotz des geringen Abstands, um erneut zu überholen. Angesichts dieses grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Manövers war die 18-Jährige gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, da es sonst zu einem Zusammenstoß gekommen wäre.

Ein hinter dem VW fahrender Opel konnte nicht mehr vollständig abbremsen und es kam zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber es entstand ein Schaden von knapp 7.000 Euro. Das dunkle Auto flüchtete von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Wiesloch leitete die Ermittlungen gegen die unbekannte Fahrerin beziehungsweise den unbekannten Fahrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ein.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0 zu melden.

Medizinischer Notfall führt zum Unfall – 3 Fahrzeuge beschädigt

Bammental (ots) – Am Dienstag um 13:30 Uhr kam ein 56-jähriger Opel-Fahrer im Heldenweg aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz.

Dieser wiederum wurde auf einen weiteren geparkten VW aufgeschoben. Der Fahrer blieb glücklicherweise durch den Unfall selbst nicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall

Neulußheim (ots) – Am Dienstag um 14.16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen der Fahrer eines BMW von der L 560 kommend auf die L 546 in Richtung Reilingen auffuhr und dabei die Fahrerin eines Audi übersah, welche sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Ausfahrt befand.

Diese versuchte noch durch ein Ausweichen einen Unfall zu verhindern, kollidierte aber mit einem entgegenkommenden Volvo. Einem dahinterfahrenden Opel gelang es ebenfalls nicht mehr, dem Unfall auszuweichen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 40.000 Euro, wobei zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. An der Unfallstelle war zudem Öl ausgetreten, so dass die Verkehrsmaßnahmen bis 17.43 Uhr andauerten. Der Verkehr wurde dazu weiträumig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach Unfall geflüchtet

Edingen-Neckarhausen (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Mannheimer Straße L 631 von Mannheim-Friedrichsfeld kommend in Fahrtrichtung Edingen. Kurz vor dem Ortseingang, in Höhe des dortigen Tennisplatzes, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Verlauf gegen eine Straßenlaterne und ein Straßenschild.

Die Laterne und das Verkehrsschild wurden vollständig umgefahren und dabei zerstört. Das verunfallte Fahrzeug kam auf dem Fahrradweg unterhalb der Straße zum Stehen und der oder die Fahrerin flüchtete mitsamt dem Fahrzeug von dort über den Parkplatz am Tennisplatz, ohne den Warte- und Feststellungspflichten nachzukommen. Wie hoch die entstandene Schadensumme ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallhergang, das verursachende Fahrzeug oder bislang unbekannten Fahrzeugführer haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg zu melden unter Tel: 06203-93050.

Erneute Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

BAB 6/Sinsheim (ots) – Am Dienstag fand in der Zeit zwischen 07.30-15 Uhr erneut eine Verkehrskontrolle auf der BAB 6, AS Sinsheim in Richtung AS Sinsheim Süd an der T+R Kraichgau/Süd statt. Es wurde die Ladungssicherung des gewerblichen Güterverkehrs genau unter die Lupe genommen.

Hierzu wurden die betroffenen Fahrzeuge durch die Verkehrspolizei aus dem laufenden Verkehr selektiert und an der T+R Kraichgau/Süd ausgeleitet. Das Ergebnis dieser Kontrolle zeigte erneut die enorme Wichtigkeit dieser Kontrollen. Es wurden 28 Fahrzeuge aus Deutschland und Europa kontrolliert, wovon es bei 23 Fahrzeugen zu Beanstandungen kam.

Zum Großteil handelte es sich um Verstöße bei der Ladungssicherung, jedoch konnten auch noch andere Verstöße festgestellt werden.

13 Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt. 3 Fahrer mussten sich am Folgetag einer Nachkontrolle unterziehen und ihnen wurde bis dahin ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls 3 weitere Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Reparatur oder bis zum Wechsel des Fahrpersonals untersagt.

Bereits die letzte Kontrolle zeigte die Unabdingbarkeit dieser stetigen Kontrollen für die Verkehrssicherheit aller. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim wird auch in Zukunft weiterhin die Augen offen halten und regelmäßige Kontrollen durchführen.

A6 nach Unfall – Alle Spuren in Richtung Heilbronn wieder freigegeben

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots) – Gegen 14:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und alle Fahrstreifen konnten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Unfallursache sowie das tatsächliche Verletzungsbild des Unfallverursachers sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auffahrunfall – Rettungskräfte im Einsatz

BAB 5/Kronau/Walldorf (ots) – Ein Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die BAB 5 von Kronau in Fahrtrichtung Walldorf. Hier musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein Opel-Fahrer, der hinter dem Mercedes fuhr, konnte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Mercedes auf.

Eine weitere Mercedes-Fahrerin, die sich hinter dem Opel befand, konnte ebenfalls, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nicht mehr bremsen und fuhr dem Opel auf.

Die beiden Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es kam zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Fahrbahn. Rettungskräfte befanden sich im Einsatz.

Die Fahrbahn wurde nach der Unfallaufnahme sukzessive für den Verkehr freigegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.