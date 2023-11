Zwei Einbrüche in Edigheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.11.2023 – 13.11.2023) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Giselherstraße ein und entwendeten Elektronikgeräte und eine geringe Summe Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (10.11.2023 – 13.11.2023) wurde die Tür eines Eiscafés in der Oppauer Straße gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde aus dem Innenraum nach ersten Ermittlungen nichts.

Wer hat die Taten beobachtet oder im Bereich der Giselherstraße Ecke Oppauer Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Zeitraum vom 10.11.2023, 18:30 Uhr bis 13.11.2023, 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Weiherhofstraße in ein Bürogebäude einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch wurde die Eingangstür beschädigt.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Einbruch in Wohnwagen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Im Zeitraum vom 12.11.2023, 19 Uhr bis 13.11.2023, 11 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Wohnwagen eines 29-Jährigen ein, der vor dem Parkplatz der Jugendfarm in der Athener Straße in Ludwigshafen abgestellt war. Die unbekannten Täter stahlen diverse Alltagsgegenstände, Werkzeug und einen Geldbeutel mit 10 EUR.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 EUR. Haben Sie sachdienliche Hinweise zum Einbruch? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Heckscheibe vollständig zerstört

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am 13.11.2023 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in der Langgartenstraße in Ludwigshafen auf dem Parkplatz der ehemaligen DJK Concordia. Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe des dort geparkten Audis vollständig. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Können Sie sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

RNV-Häuschen beschädigt – Korrektur

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Das beschädigte RNV-Häuschen befindet sich in der Berthold-Brecht-Straße und nicht in der Adolf-Kolping-Straße. Unbekannte besprühten im Zeitraum vom 11.11.2023, 16:00 Uhr bis 12.11.2023, 09.00 Uhr, die Wand des RNV-Häuschens in der Berthold-Brecht-Straße in Oggersheim an der dortigen Endhaltestelle mit einer ca. 3 x 5 Meter großen Palästina-Flagge.

Konnten Sie die Tat beobachten oder kennen Sie jemanden, der die Sachbeschädigung mitbekam? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen-Gartenstadt/Süd/Mitte (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 30.10.2023 und dem 13.11.2023 wurde die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße abgestellten Fiat Transporters eingeschlagen und eine Bohrmaschine sowie ein Werkzeugkasten entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Zwischen dem 09.11.2023 und dem 13.11.2023 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellten Hyundai i30 auf und entwendeten ein Kleidungsstück, eine Sonnenbrille und einen USB-Stick. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Am Montagabend (13.11.2023), zwischen 18-18:30 Uhr, wurde die Seitenscheibe einer in einer Parkbucht in der Ludwigstraße abgestellten Mercedes B-Klasse eingeschlagen. In diesem Fall entwendeten die Unbekannten eine Aktentasche. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

2 Personen bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 13.11.2023 gegen 13:50 Uhr, war ein 57-jähriger Autofahrer auf der Saarlandstraße in Richtung Mundenheim unterwegs und wollte an der Einmündung zum Adlerdamm nach links auf diesen abbiegen. Eine 61-jährige Autofahrerin war in der entgegengesetzten Richtung auf der Saarlandstraße unterwegs. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die 28- und 33-jährigen Fahrzeuginsassinnen des 57-Jährigen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallhergang geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 13.11.2023 kam es gegen 08:15 Uhr, zu einem Unfall mit 3 beteiligten Autos auf der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr vom Parkplatz der Anne-Frank-Realschule nach rechts in die Bruchwiesenstraße ein und auf die dortige Linksabbiegerspur in Richtung A 650. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 71-Jährigen, die auf der besagten Linksabbiegerspur fuhr.

Durch den Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers zudem auf das Auto eines 30-Jährigen geschoben. Die 71-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall leichtverletzt. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000EUR. Aufgrund des Unfalls waren die beiden linken Fahrstreifen der Bruchwiesenstraße kurzzeitig gesperrt.

Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Am 13.11.2023 zwischen 08:40-16:30 Uhr kam es in der Leuschnerstraße in Ludwigshafen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte beim Ein- oder Ausparken am rechten Fahrbahnrand das vor ihm parkende Auto einer 45-Jährigen und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Autotür geöffnet – Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Montag 13.11.2023, war eine 61-jährige Radfahrerin gegen 17:30 Uhr auf der Wittelsbachstraße in Richtung Mundenheimer Straße unterwegs. Ein 77-jähriger Autofahrer hatte sein Fahrzeug gerade in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Wittelsbachstraße geparkt und wollte aussteigen.

Beim Öffnen der Tür übersah er die 61-Jährige. Die Radfahrerin stürzte, fiel gegen ein auf der Fahrbahn verkehrsbedingt wartendes Auto und wurde leicht verletzt.

Wir appellieren an alle Autofahrenden:

Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. „Dooring“ heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren.

Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck im Wert von rund 20.000EUR

Ludwigshafen (ots) – In der Bessemerstraße in Ludwigshafen kam es am 13.11.2023 gegen 16 Uhr zu einem Trickdiebstahl. Zunächst klingelte ein unbekannter Täter bei einer Seniorin zu Hause und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Ludwigshafen aus. Unter dem Vorwand, das Leitungswasser prüfen zu müssen, begab sich der Unbekannte mit der Bewohnerin in deren Badezimmer.

Ein weiterer unbekannter Täter betrat währenddessen unbemerkt die Wohnung. Nach einigen Minuten verließ der „falsche Wasserwerker“ wieder die Wohnung. Rund zwei Stunden später bemerkte die Frau, dass in ihrem Schlafzimmer die Schränke und diverse Schmuckschatullen durchwühlt worden waren. Insgesamt erbeuteten die unbekannten Täter Schmuck im Wert von rund 20.000EUR.

Ein Täter konnte durch die Frau als männlich, ca. 40 Jahre alt, mit schlanker Statur kurzem dunklen Haar und Bart beschrieben werden.

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bessemerstraße gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de