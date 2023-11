Herrenloser Rucksack sorgt für Sperrung vom Hauptbahnhof

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittag des 14.11.2023 gegen 13:05 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz von der Deutschen Bahn über ein herrenloses Gepäckstück im Hauptbahnhof informiert. Eine Streife der Bundespolizei konnte in der Zwischenebene oberhalb der Haupthalle vor der Apotheke einen Rucksack feststellen.

Fahndungsmaßnahmen nach dem Besitzer blieben erfolglos. Eine Videoauswertung ergab, dass der Rucksack von einer männlichen Person abgestellt wurde und diese sich im Anschluss entfernte. Daraufhin wurde die Haupthalle, Bahnsteig 1 und Bereiche der Zwischenebene von den Bundespolizisten geräumt und abgesperrt. Der Zugverkehr auf Gleis 1 wurde eingestellt.

Ein angeforderter Sprengstoffspürhund spürte den Rucksack und den Bereich ab. Da der Hund kein sprengstofftypisches Verhalten zeigte, wurde der Rucksack durch die Polizisten geöffnet. Im Rucksack befanden sich Alltagsgegenstände.

Der Rucksack samt Inhalt wurden sichergestellt. Hinweise zu dem Eigentümer konnten bis jetzt nicht erlangt werden. Die Maßnahmen wurden um 14:10 Uhr beendet und die Sperrung aufgehoben.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbruch in Doppelhaushälfte

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Montag zwischen 08-13:30 Uhr verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt zu einer Doppelhaushälfte im Gleisbergweg in Mainz-Gonsenheim. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht in der Wohnung und bemerkten erst im Tagesverlauf, dass Schränke geöffnet waren und Gegenstände aus der Wohnung fehlten.

Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangt ist/sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Fahrzeuge/Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kripo unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche.

Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verdächtige Personen in Ingelheim vorläufig festgenommen

Ingelheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 00:30 Uhr wurden durch Einsatzkräfte der PI Ingelheim drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen. Zuvor war ein Mann von einem Anwohner dabei beobachtet worden, wie er sich auffällig in dessen Garten aufhielt und von der Terrasse aus in das Gebäudeinnere schaute.

Nachdem der Mann durch den Anwohner hierbei bemerkt worden war und daraufhin flüchtete, sah der Anwohner ein Auto mit mehreren Insassen wegfahren, welches kurz darauf kontrolliert werden konnte. Der Fahrer sowie die zwei Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der weiße Hyundai mit Wiesbadener Kennzeichen als gestohlen gemeldet war.

Ob die Männer möglicherweise für Einbrüche oder weitere Straftaten in der Umgebung verantwortlich sind, ist nun ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie die Frage, wer das Auto entwendet hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei der drei Verdächtigen entlassen. Gegen den Dritten bestand ein Haftbefehl und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.