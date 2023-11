51-Jährige fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrfach hatte die Polizei am Montag mit einer 51-jährigen Frau aus dem Stadtgebiet zu tun. Am Nachmittag war zunächst aus dem östlichen Stadtgebiet die Meldung eingegangen, dass die Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randaliere: Sie trat gegen die Wohnungstür eines Bewohners und urinierte vor der Tür.

Als andere Bewohner die 51-Jährige wegen des Lärms zur Ruhe ermahnten, wurden sie von der Frau beleidigt und verbal bedroht. Bis die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich die Randaliererin verzogen. Ihre Personalien waren jedoch bekannt.

Keine Stunde später fiel die gleiche Frau mit ähnlichem Verhalten in einem anderen Mehrfamilienhaus ein paar Straßen weiter auf. Auch hier pöbelte sie Bewohner an und beschädigte einen Briefkasten.

Die Polizeibeamten trafen die 51-Jährige noch vor Ort an und konnten sie einer Kontrolle unterziehen. Die Randaliererin war deutlich alkoholisiert und zeigte sich auch den Polizisten gegenüber aggressiv.

Einem erteilten Platzverweis kam sie zunächst nach, kehrte kurz darauf aber wieder zurück, urinierte vor den Augen der Beamten auf die Straße und kündigte an, dass sie auch in das zuvor besuchte Haus zurückgehen werde, um dort weiter zu randalieren.

Die 51-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und nach Rücksprache mit der Justiz bis zum Abend in einer Zelle untergebracht, wo sie sich beruhigen konnte. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung zu. Darüber hinaus muss sie wegen des „Wildpinkelns“ mit einem Ordnungwidrigkeitsverfahren rechnen. |cri

Kauf-Interessentin zockt Verkäufer ab

Kaiserslautern (ots) – Über eine Verkaufsplattform in den Sozialen Medien ist ein Mann aus dem Stadtgebiet an Betrüger geraten. Wie der 57-Jährige am Montag bei der Polizei anzeigte, wollte er über das Portal einen Staubsauger verkaufen. Am Vormittag gegen 10 Uhr meldete sich eine vermeintliche Interessentin.

Sie gab vor, dem 57-Jährigen den Kaufpreis mit einem Kurier zu schicken, zuvor benötige sie aber 100 Euro, um das Paket zu versichern. Nachdem der Mann das Geld überwiesen hatte, ging eine weitere Forderung ein. Diesmal verlangte die Interessentin zusätzliche 100 Euro, um den Kurier zu bezahlen. Auch diesen Betrag überwies der 57-Jährige.

Danach brach der Kontakt zu der Unbekannten ab, und es tauchte natürlich kein Kurier mit dem vereinbarten Kaufpreis auf. Deshalb entschloss sich der geprellte Verkäufer dazu, die Polizei einzuschalten. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Diebe im Parkhaus

Kaiserslautern (ots) – Nachträglich hat ein Mann aus Baden-Württemberg einen Diebstahl aus seinem Auto gemeldet. Wie der 60-Jährige jetzt über die Onlinewache anzeigte, hatte er seinen Pkw am Freitagabend (10. November) gegen 22 Uhr im Parkhaus am Stiftsplatz abgestellt. Als er am nächsten Morgen 11.11.2023 gegen 07 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr im Innenraum lag.

Aufbruchspuren konnten am Pkw nicht festgestellt werden. Wie die Täter in den Wagen eindrangen, ist noch unklar. Zusammen mit dem Geldbeutel erbeuteten sie Bargeld, Führerschein, EC- und Kreditkarte, den Fahrzeugschein sowie Krankenkassenkarte des Halters.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der PI 1 zu melden. |cri

Lkw kommt beim Abbiegen Radfahrerin in die Quere

Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw-Fahrer hat am Montagmittag im Barbarossaring beim abbiegen eine Fahrradfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Lkw und Fahrrad. Die 24-jährige Radlerin wurde dabei leicht verletzt und ihr Bike beschädigt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 27-jährige Lkw-Fahrer kurz nach 13 Uhr von der Barbarossastraße kommend in Richtung Altenwoogstraße unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersahber die Fahrradfahrerin, die neben ihm auf dem Radweg in die gleiche Richtung fuhr.

Weil sich die junge Frau bei der Kollision Verletzungen zuzog, wurde sie vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Fahrrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. |cri

Bei Auffahrunfall Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall in der Ludwigstraße hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu Behinderungen geführt. Kurz vor 08 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Alle 3 waren in Richtung Lauterstraße unterwegs und fuhren auf der linken Spur.

Kurz hinter der Einmündung zur Martin-Luther-Straße musste die 22-jährige Fahrerin im Honda Jazz verkehrsbedingt bremsen. Der 62-jährige Mann im nachfolgenden VW Polo erkannte die Situation und bremste ebenfalls. Die 49-jährige Frau im dahinter fahrenden BMW X3 brachte ihren Wagen allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie krachte auf das Heck des VW und schob diesen auf den davor stehenden Honda.

Fahrerin und Beifahrer im Honda wurden ebenso wie der VW-Fahrer leicht verletzt. Alle drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. |cri

Unter Drogen Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Unter Drogeneinfluss hat ein junger Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Morlautern einen Unfall gebaut. Der 20-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit einem Renault Espace in der Otterberger Straße in Richtung Erlenbach unterwegs, als er auf der linken Straßenseite gegen die Bordsteinkante stieß. In der Folge verriss der junge Mann das Lenkrad und krachte gegen einen Audi RS, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings entstand hoher Sachschaden: geschätzt 36.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten beim verantwortlichen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht: Der 20-Jährige stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Mit mehr als 2 Promille am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat sich ein Mann am Montagabend hinters Steuer gesetzt und mit seinem Auto am Straßenverkehr teilgenommen. Seinen Führerschein ist der 49-Jährige jetzt vorerst los. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr kommt ebenfalls.

Der Mann wurde gegen 20.45 Uhr im Stadtteil Hohenecken einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 2,37 Promille. Der 49-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Autoschlüssel an seine Frau übergeben.|cri

Unfallfluchten im Stadtgebiet – Ermittler benötigen Zeugenhinweise

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Montag aus dem Stadtgebiet angezeigt worden. Sowohl in der Kanalstraße als auch in der Eisenbahnstraße wurden abgestellte Autos vermutlich im Vorbeifahren gestreift. Die Ermittler sind auf Zeugenhinweise angewiesen und bitten darum, Beobachtungen unter Telefon 0631 369-2150 zu melden.

In der Kanalstraße erwischte es einen weißen Mercedes Benz C180. Den Pkw hatte die Halterin am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 27 unbeschädigt geparkt. Am Montag bemerkte sie gegen 14.55 Uhr einen Schaden im hinteren linken Fahrzeugbereich an Stoßstange, Kotflügel und Beleuchtung. Die Höhe des Schadens liegt bei mehreren tausend Euro.

Ganz ähnlich in der Eisenbahnstraße: Hier wurde ein schwarzer VW T-Cross, der in Höhe des Hauses Nummer 46 stand, in der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt. Nach Angaben der Halterin hatte sie den Pkw am Sonntagabend gegen 19 Uhr abgestellt. Als sie am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr wieder zu dem Wagen kam, entdeckte die Frau einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite: Die hintere Tür sowie der Kotflügel wiesen Dellen und Kratzer im Lack auf. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen fehlt vom jeweiligen Verursacher jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der oben angegebenen Telefonnummer jederzeit entgegen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Auffahrunfall sorgt für langen Rückstau

A6/Ramstein-Miesenbach (ots) – Zwischen dem Autobahnkreuz Landstuhl und der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach ist es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. In der Folge bildete sich ein Rückstau, der bis nach Bruchmühlbach-Miesau zurückreichte.

Das Unglück nahm gegen 07.30 Uhr seinen Lauf, als eine 47-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Mannheim aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs bremsen musste. Der 39-jährige Fahrer des Wagens hinter ihr bremste ebenfalls ab und kam rechtzeitig zum Stehen. Allerdings erkannte die 23 Jahre alte Fahrerin des nachfolgenden Peugeot die Situation zu spät und fuhr auf ihren Vordermann auf.

Dieser wurde durch die Wucht des Anstoßes nach vorne auf den stehenden Kia der 47-Jährigen geschoben. Im gleichen Moment krachte von hinten auch noch ein Transporter, der ebenfalls nicht genug Sicherheitsabstand gehalten hatte, in die Unfallstelle und schob die schon beschädigten Autos noch weiter zusammen.

Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten. Allerdings summiert sich der Sachschaden auf einen 5-stelligen Betrag. Der Verkehr konnte zwar auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeirollen. Dennoch kam es zu einem kilometerlangen Rückstau, der sich erst nach mehr als zwei Stunden wieder auflöste, nachdem die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge abtransportiert waren. |cri

Beim Rangieren Radfahrerin übersehen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Beim Rangieren hat ein Transporter-Fahrer am Montag in Enkenbach-Alsenborn eine Fahrradfahrerin übersehen und angefahren. Die 34-jährige Frau wurde verletzt. Der 38-jährige Sprinter-Fahrer wollte gegen 16.45 Uhr im Einmündungsbereich Paul-Münch-Straße/Neukircher Straße sein Fahrzeug wenden.

Als er dafür rückwärts fuhr, stieß er mit der bereits stehenden Radlerin zusammen.

Die 34-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in Schulter und Rücken; eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte sie aber ab. Das Fahrrad mit Anhänger wurde bei der Kollision beschädigt. |cri

Und täglich grüßt der Telefonbetrüger

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Welche Blüten die sogenannten Schockanrufe von Betrügern treiben können, hat sich am Montag einmal mehr gezeigt. Ein 85-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet meldete der Polizei, dass er kurz nach 12 Uhr einen solchen betrügerischen Anruf erhalten hatte. Eine unbekannte Frau gab sich als seine Tochter aus und wollte ihm weismachen, dass sie jemanden totgefahren habe.

Den Senior konnte die vermeintliche Hiobsbotschaft zum Glück nicht schocken, denn es war nicht die erste dieser Art. Nach Angaben des Mannes war es der ungefähr fünfte Versuch von Betrügern, ihn auf diesem Weg aufs sprichwörtliche Glatteis zu führen. Die Ermittlungen nach der Anruferin laufen.

Offenbar hatten sich Telefonbetrüger am Montag generell Anschlüsse mit den Telefonvorwahlen aus Kaiserslautern und dem Landkreis vorgenommen. Von Mittag an bis in den Abend hinein gingen bei der Polizei mehrere Anzeigen zu Schockanrufen und anderen Betrugsversuchen via Telefon ein.

Zum Glück erkannten alle Angerufenen, dass hier etwas nicht stimmt und gingen nicht auf die jeweiligen Geldforderungen ein. Die meisten beendeten sogar das Gespräch, bevor die Anrufer irgendwelche Forderungen stellen konnten, und legten einfach auf. – Gut so! |cri