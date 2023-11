Zwei Fußgänger durch PKW erfasst und leicht verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am 13.11.23 gegen 17:15 Uhr überquerten 2 Jugendliche die Fahrbahn an der Fußgängerüberquerungshilfe am Bahnhof Bad Bergzabern. Ein 28-Jähriger PKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und erfasste die beiden Jugendliche. Der Fahrer erkundigte sich kurz nach dessen Zustand, fuhr dann aber von der Unfallörtlichkeit davon. Er konnte im Nachgang jedoch ermittelt werden.

Die beiden Jugendlichen erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.600 EUR geschätzt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Betrug

Edenkoben (ots) – Für knapp 30.000 Euro verkaufte ein Mann sein Wohnmobil an einen bislang Unbekannten aus Griechenland. Nachdem der Unbekannte eine Anzahlung in Höhe von 800 Euro geleistet hatte, einigte man sich darauf, dass in 2 weiteren Teilzahlungen der ausstehende Betrag bezahlt wird.

Der Käufer verschwand mit dem Wohnmobil, die ausstehenden Zahlungen wurden bislang nicht geleistet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum 11.11.23 14:00 Uhr bis 14.11.20 11:30 Uhr wurde an einem geparkten PKW in der Theodor-Heuss-Straße die komplette Fahrerseite mittels einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

36.000 Euro gewonnen

Edenkoben (ots) – Eine Lotterie-Gesellschaft meldete sich bei einer 80-jährigen Frau aus Edenkoben, um ihr den Gewinn in Höhe von 36.000 Euro mitzuteilen. Noch am gleichen Abend sollte ein Angestellter der Lotterie erscheinen und der Frau den Gewinn überbringen. Die Frau wurde entsprechend sensibilisiert und aufgefordert, umgehend die Polizei zu verständigen, falls Unbekannte erscheinen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei appelliert: Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in unterschiedlichsten Varianten anwenden.

Die Methode ist immer die gleiche:

Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung wie Gebühren oder der Anruf von kostenpflichtigen Telefonnummern zu erbringen.

Machen Sie sich bewusst:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben!