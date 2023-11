Rasante Fahrweise führt zum Unfall mit Totalschaden

Mannheim (ots) – Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 00.15 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal. An der Kreuzung zur Käfertaler Straße verlor dieser, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte zunächst gegen eine Fußgängerampel, die sich auf der linken Straßenseite befand.

Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug noch an ein Verkehrsschild und kam daraufhin an einem Pfeiler der Hochspannungsleitung der Straßenbahn im Gleisbett zum Stehen. Die Ampel und auch die Hochspannungsleitung wurden dabei beschädigt und waren vorübergehend nicht funktionsfähig.

Ein 19-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Unfalls zufällig an einer Fußgängerampel wartete, eilte dem 23-Jährigen umgehend zur Hilfe und blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort. Bei dem Fahrer wurde auf freiwilliger Basis die Verkehrstüchtigkeit überprüft. Es lagen keine Hinweise auf Einschränkungen vor.

An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Weiterhin kam es durch den Aufprall noch zu diversen Sachbeschädigungen in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter Tel: 0621-33010.

Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag zwi. 01:45-07:30 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bürgermeister-Fuchs-Str. ein. Mit einem unbekannten Gegenstand brachen die Täter zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Innerhalb der Gaststätte brachen die Unbekannten 2 Geldspielautomaten auf und entwendeten einen Bargeldbetrag im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4444 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Festnahme am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Eine mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Frau ist durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden. Am Montagabend (13. November 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige im Mannheimer Hauptbahnhof.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Körperverletzung wurde die Frau von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht. Die 39-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde für die 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pkw missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Heute ereignete sich gegen 08:10 Uhr in der Dürerstraße, ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahnlinie. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr eine Mercedes-Fahrerin in die Dürerstraße und missachtete die Vorfahrt der heranfahrenden Straßenbahn.

Hierbei kam es zur Kollision, wobei der Mercedes auf einen Suzuki aufgeschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Auffahrunfall – Rettungskräfte im Einsatz

Kronau/Walldorf (ots) – Gegen 12.40 Uhr kam es auf der BAB 5 von Karlsruhe in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz zu einem Verkehrsunfall auf der mittleren Fahrspur. Eine Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Mercedes-Benz einem vorausfahrenden Sprinter auf, der verkehrsbedingt bremsen musste.

Ein weiterer Fahrzeugführer konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr dem Mercedes-Benz auf. Es kam zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Fahrbahn. Rettungskräfte befanden sich im Einsatz. Die Fahrbahn wurde nach der Unfallaufnahme sukzessive für den Verkehr freigegeben. Ein Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Schmuck im Verbindungskanal gefunden – Eigentümer gesucht

Mannheim (ots) – Bereits im Juni fischte ein Angler am Verbindungskanal (Höhe Alter Zollhafen /Ludwigsbadstr.) eine Plastiktüte aus dem Verbindungskanal, die u.a. mehrere in Socken verstaute Schmuckstücke enthielt. Er verständigte die Polizei, die die Sachen sicherstellte da die Vermutung besteht, dass diese aus Diebstahlsdelikten stammen könnten.

Die abgebildeten Schmuckstücke und Uhren konnten durch die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch keinen angezeigten Straftaten zugeordnet werden. Aufgrund des Zustands der Gegenstände ist davon auszugehen, dass diese schon über einen längeren Zeitraum dort lagen.

Hier finden Sie einzelne, größere Aufnahmen der sichergestellten Schmuckstücke und Uhren:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/mannheim-tuete-mit-mutmasslich-entwendetem-schmuck-im-verbindungskanal-gefunden-eigentuemer-gesucht/

Die Polizei bittet Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Sachen wiedererkennen, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon: 0621/174-4444 zu melden, auch wenn aufgrund des Zustands der Schmuckstücke kein Interesse an deren Wiedererlangung besteht. Dies kann trotzdem hilfreich sein, um Ermittlungsansätze auf mögliche Straftaten zu erlangen.