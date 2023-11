Angetrunken in der Probezeit mit dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Um kurz vor 02 Uhr war am Dienstag ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter in der Bahnhofsstraße unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle zeigte sich, dass der junge Mann leicht alkoholisiert war. Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von lediglich 0,2 Promille.

Allerdings befand sich der junge Mann noch in der Probezeit, in welcher ein strikteres Alkohollimit beim Fahren mit einem Kraftfahrzeug gilt. Daher muss er nun mit einer Anzeige wegen des Alkoholverbots für Fahranfänger rechnen, die auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Senior zu schnell bei regennasser Fahrbahn unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Montag fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße „Am Rosenbusch“ bergab. Nach ersten Erkenntnissen passte er seine Geschwindigkeit nicht dem kurvenreichen unübersichtlichen Streckenverlauf und der nassen Fahrbahn an, so dass er um kurz vor 10:30 Uhr auf der schmalen Straße mit einem entgegen kommenden Kleinlaster frontal zusammenstieß.

Durch die Wucht der Kollision verkeilten sich die Fahrzeuge. Der Mercedes war zwischen dem Laster und einer Mauer eingeklemmt, weshalb der 84-Jährige sein Auto nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen konnte. Er verletzte sich durch den Unfall leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Freilaufender Hund verursacht Verkehrsbehinderung

BAB 5/Heidelberg (ots) – Am Samstag wurde gegen 12.45 Uhr durch Verkehrsteilnehmer ein freilaufender Hund auf der Nordfahrbahn zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und Heidelberg/Schwetzingen gemeldet, welcher dann auf die Südfahrbahn wechselte.

Fahrzeuge mussten dem Tier dabei ausweichen, um es nicht zu verletzten. Hierbei kam es zu mehreren Verkehrsbehinderungen der Verkehrsteilnehmer. Das Tier konnte eingefangen werden aber zeigte sich im Umgang sehr ängstlich.

Die Besitzerin konnte über das Auslesen des Chips ausfindig gemacht und informiert werden. Dieser war der Hund gegen 12 Uhr vom Wohnanwesen abgehauen. Später konnte der Hund unverletzt der Besitzerin wieder übergeben werden.