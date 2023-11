Frankfurt – Bornheim: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots) – (be) Gestern (13.11.2023) kam es in der Berger Straße zu einem

räuberischen Diebstahl von Parfum. Der Täter wehrte sich auf der Flucht durch

Werfen des Diebesguts und mit Pfefferspray. Polizeibeamte nahmen ihn letztlich

fest.

Gegen 11:00 Uhr betrat ein 38-jähriger Mann einen Drogeriemarkt und begab sich

dort in die Parfumabteilung. Der bereits aufmerksam gewordene Ladendetektiv

beobachtete den Dieb dann, wie er sich vier Flakons im Gesamtwert von 365,95 EUR

in seine Jackentaschen steckte. Nachdem er das Geschäft ohne zu zahlen verlassen

hatte und flüchtete, holte ihn der Ladendetektiv auf offener Straße ein und

sprach ihn an. Um seine Flucht fortzusetzen, nahm er einen der gestohlenen

Parfumflakons in die Hand und warf diesen mit voller Wucht in das Gesicht seines

Verfolgers. Dieser ließ sich jedoch nicht beirren und setzte den mittlerweile

über einen Fahrradständer gestolperten, am Boden liegenden Täter fest. Auch

einen letzten Versuch, sich mit Pfefferspray zu wehren, unterband der

Ladendetektiv und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Durch den

Wurf erlitt er nur leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht

notwendig.

Da der Täter keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, lieferten ihn die

Polizeibeamten in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er wird am heutigen

Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bockenheim: Queerfeindlicher Angriff – Anzeige durch Onlinewache

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstagnachmittag (07. November 2023) kam es in einem

Hotel in der Falkstraße zu einem homophoben Angriff, bei dem eine 23-jährige

Frau beleidigt und geschlagen wurde. Den Tätern gelang die Flucht. Die

Geschädigte nutzte die Funktion der Onlinewache und zeigte die queerfeindliche

Straftat an.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine junge Frau gegen 15.00 Uhr im

Eingangsbereich eines Hotels in der Falkstraße, als sie plötzlich von einem

Unbekannten angesprochen und mit den Worten „Schwuchtel“ beleidigt wurde. Nach

der verbalen Attacke erschien ein weiterer Mann vor dem Hoteleingang und schlug

der jungen Frau mit der Faust auf die Schulter. Dies beobachtete ein

Security-Mitarbeiter, der der Frau zu Hilfe eilte. Die beiden Männer flüchteten

daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder den Tatverdächtigen

geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der

Telefonnummer 069 – 755 11300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots) – (be) In der Nacht vom 13.11.2023 auf den 14.11.2023 kam es zu

einem Einbruch in ein Ladenlokal. Eine Streife des 4. Reviers nahm einen Täter

auf frischer Tat fest; zwei sind noch flüchtig.

In der Straße „Am Hauptbahnhof“ warf das Einbrechertrio gegen 03:26 Uhr einen

Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe eines Reisebüros, welches auch

Elektronik anbietet. Ein aufmerksamer Passant erkannte die Situation und

alarmierte eine in der Nähe befindliche Streife der Polizei. Als diese am Ort

des Geschehens eintraf, befand sich einer der Täter noch im Geschäft und

verstaute gerade das Diebesgut in seiner Jacke. Die Polizeibeamten nahmen den

33-Jährigen umgehend fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er mangels

Haftgründen entlassen.

Seine Mittäter befanden sich bereits außerhalb des Geschäfts und rannten beim

Erblicken der Polizei schlagartig in Richtung „Kaiserstraße“. Die anschließende

Fahndung nach ihnen verlief erfolglos.

Der Festgenommene muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten. Seine

Mittäter sind weiterhin flüchtig. Insgesamt entstand durch den Diebstahl und die

Beschädigungen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter

der Rufnummer 069 755-10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Vom Urkundenfälscher bis zum Steuerhinterzieher – Bundespolizei verhaftet vier Personen am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Montag haben Bundespolizisten gleich vier Haftbefehle vollstreckt. Zwei Männer und eine Frau konnte eine Ersatzfreiheitsstrafe entgehen, indem sie ihre Geldstrafen zahlten. Für einen weiteren Mann endete die Reise in der Justizvollzugsanstalt.

Während die Staatsanwaltschaft Freiburg einen 28-jährigen Rumänen wegen einer ausstehenden Geldstrafe suchte, hatte auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Vollstreckungshaftbefehl gegen eine 48-jährige Deutsche ausgestellt. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte sie im Mai 2019 wegen der Steuerhinterziehung in zwei Fällen verurteilt. Dagegen verhängte das Amtsgericht Geislingen im Oktober 2022 eine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro gegen den Rumänen, weil er gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen hat.

Zudem hatte das Amtsgericht Mannheim einen 53-jährigen Deutschen wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. Alle drei Personen zahlten ihre Geldstrafen in Höhe von insgesamt 15.000 Euro, wobei die Steuerhinterzieherin mit einer Zahlung von 10.800 Euro herausstach. Die Personen entgingen damit ihren Ersatzfreiheitsstrafen von zusammen 450 Tagen und durften ihre Reise fortsetzen.

Für einen 67-jährigen Deutschen endete dagegen die Reise am Flughafen Frankfurt. Bundespolizisten stellen ihn bei der Einreisekontrolle aus Bangkok/Thailand fest. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte den Mann im September 2022 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro verurteilt. Der Deutsche war jedoch nicht in der Lage diesen Betrag zu begleichen. Nun muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Einbruch in DB-Lager – Bundespolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Unbekannte Täter haben in Darmstadt aus einem Lager der

Deutschen Bahn AG in der Mainzer Straße Kupferkabel im Wert von etwa 20.000 Euro

entwendet. Mitarbeiter der DB hatten am Montagmorgen den Einbruch festgestellt

und die Bundespolizei informiert. Eine Streife stellte fest, dass die Täter eine

Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft hatten. Am Tatort

konnten die Beamten verschiedene Spuren sichern, die nun ausgewertet werden

müssen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die in den vergangenen

Tagen Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen

könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Betrunkener Autofahrer verrät sich selbst

Frankfurt (ots) – (ha) Ein 23-jähriger Mann stand gestern Abend (13.11.2023) mit

seinem PKW an einer roten Ampel im Frankfurter Bahnhofsviertel. Während des

Wartens trank er Alkohol, was Polizisten beobachteten.

Eine vorbeifahrende Polizeistreife staunte nicht schlecht, als Sie gegen 22:10

Uhr die Mainzer Landstraße befuhr und den Tatverdächtigen an einer roten Ampel

Alkohol am Steuer konsumieren sah. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab

vor Ort einen Wert von 1,51 Promille. Außerdem fanden die Beamten ein mutmaßlich

entwendetes Fahrrad im Kofferraum des PKW. Der alkoholisierte Fahrer gab an, das

Rad soeben im Bahnhofsviertel gekauft zu haben.

Die Beamten übergaben den Wagen an einen nicht alkoholisierten Bekannten, der

Fahrer musste zwecks Blutentnahme mit in das Polizeipräsidium fahren. Er muss

sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Hehlerei verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagmorgen, den 12.11.2023, kam es im

Bahnhofviertel zu einem Taschendiebstahl, bei dem zwei Männer mit einem

Ablenkungsmanöver das Smartphone einer 36-jährigen Frau entwendeten. Doch ein

Passant bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei, was letztlich zur

Festnahme des Duos führte.

Gegen 04:15 Uhr verwickelte einer der Täter die 36 Jahre alte Geschädigte und

ihre Begleiterin in der Kaiserstraße in ein Gespräch. Der zweite Täter nutzte

die sich bietende Gelegenheit, näherte sich der abgelenkten Frau an und

entwendete ihr Smartphone aus ihrer getragenen Umhängetasche.

Glücklicherweise bemerkte ein aufmerksamer Zeuge den Diebstahl und informierte

die Polizei. Er hielt die jungen Männer weiter unter Beobachtung. Beamte der

Bundespolizei konnten die zwei 16 und 21 Jahre alten Diebe letztlich an einem

Bahngleis des Frankfurter Hauptbahnhofs festnehmen. Bei ihnen fanden sie auch

das gestohlene Mobiltelefon auf.

Während der 16-Jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt wurde, ging es für den 21-Jährigen in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen.