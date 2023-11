Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen- Rohrbach: Scheunenbrand

Der Großteil einer alten Scheune in der Straße Am Bleichenbacher Weg brannte am Montag, 13. November, komplett nieder. Darin befanden sich Fahrzeuge, Futtermittel, Reitutensilien und Werkzeuge. Auch die etwa 70 Kaninchen konnten nicht mehr gerettet werden. Feuerwehrkräfte aus Büdingen, Rohrbach, Düdelsheim und Büches bekämpften den Brand, den Zeugen gegen 19.55 Uhr gemeldet hatten. Die ersten Schätzungen zur Schadenshöhe belaufen sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Wetterau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen und sucht Zeugen: Wem ist diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat am Montagabend Personen an der Scheune bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Butzbach: In Keller eingebrochen

Ein Stromgenerator im Wert von etwa 200 Euro entwendeten Unbekannte am Montag, 13. November, in der Virginia Straße. Zwischen 7.15 Uhr und 17.35 Uhr verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und knackten in der Folge ein Schloss, um in einen Kellerraum zu gelangen. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Butzbach- Hoch-Weisel: Tür hält

Einen geschätzt 1.200 Euro hohen Schaden an der Terrassentür bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses im Erlenweg am Montag, 13. November. Offensichtlich scheiterten Diebe zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr bei dem Versuch, über die Terrassentür ins das Haus zu gelangen. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Smartphone geraubt – Zeuge gesucht

Ein Unbekannter näherte sich am Samstag, 11. November, von hinten einer 42-jährigen Friedbergerin, die zu Fuß die Bismarckstraße entlangging. Gegen 18.30 Uhr packte der Mann sie wohl und stieß ihr gleichzeitig mit dem Bein in ihre Kniebeugen, so dass sie zusammensackte. Dabei riss er der Frau ihr Smartphone im Wert von etwa 800 Euro aus der Hand und rannte in Richtung Bahnhof davon. Der Tatverdächtige ist etwa 170 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke/ sportliche Statur und helle Haut. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke ohne Kapuze, einem grauen Kapuzenpullover und einen blauen Jeans bekleidet. Offenbar befand sich ein Zeuge in der Nähe des Geschehens, der bei Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort war. Die Polizei bittet diesen wie auch andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06031/6010 zu melden.