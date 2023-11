Aßlar: Jugendliche Schläger –

Am Bahnhof griffen am Montag (13.11.2023), um 21:45 Uhr, drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an. Hierbei schlugen und traten die Angreifer aus Aßlar, Hohenahr und Wetzlar auf die Jugendlichen aus Greifenstein und Aßlar ein. Laut Angaben der Opfer hielt einer der Angreifer ein Messer an den Hals eines Opfers. Die angegriffenen Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Zwei der Angreifer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere Behandlung war aber nicht nötig. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Herborn: Sexuelle Belästigung am Bahnhof / Polizei bittet Helfer sich zu melden –

Ein Unbekannter hat am Montag (13.11.2023), um 16:30 Uhr, am Bahnhof eine 15-jährige Dillenburgerin sexuell belästigt und versucht ihre Handtasche zu stehlen. Hierbei drückte er sie an die Wand des Bahnhofsgebäudes und berührte sie oberhalb der Kleidung an dem seitlichen Brustbereich und an ihrem Gesäß. Ein Passant, der die Situation bemerkte, forderte den Unbekannten auf, wegzugehen, was er dann auch tat. Dabei nahm er die Tasche der Dillenburgerin mit. Der Passant lief ihm nach und nahm ihm die Tasche wieder ab. Laut Beschreibung der Zeugin soll der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild mit einem dunklen Vollbart haben. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Kapuze getragen haben. Weiterhin gab die Dillenburgerin an, dass sie bereits am Montag (16.10.2023) am Bahnhof in Herborn von demselben Mann in ähnlicher Form sexuell belästigt wurde. Die Polizei sucht zum einen weitere Zeugen des Vorfalls am 16.10. oder am gestrigen Montag und zum anderen bittet sie den jungen Mann, der dem Opfer zu Hilfe kam, sich dringend als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Haiger: Nach Parkrempler abgehauen –

In der Johann-Textor-Straße fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Renault Kadjar eines 73-jährigen Haigerer und flüchtete. Der Haigerer hatte zuvor am Samstag (11.11.2023), um 10.35 Uhr, seinen Renault auf dem Parkstreifen gegenüber der Johann-Textor-Apotheke abgestellt. Als er gegen 10:50 Uhr zu seinem weißen Kadjar zurückkehrte, stellte er den Schaden im linken Bereich des Fahrzeughecks fest. Den Schaden beziffert die Polizei mit 1.200 Euro. An dem weißen Renault blieb schwarze Farbe zurück. Die Polizei sucht Zeugen des Zusammenstoßes und fragt: Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem schwarzen Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden machen? Hinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Ermittlungen ergeben keine Hinweise auf geplante Gewalttat an Wetzlarer Schule

Dillenburg (ots)

Wetzlar – Dalheim: Kriminal- und Schutzpolizei waren heute Morgen in der Eichendorff-Schule in Dalheim im Einsatz. Die Ermittler gingen Hinweisen nach, wonach es per Nachricht über einen Messengerdienst zu einer Androhung einer Gewalttat kam.

Gestern Abend, gegen 22.00 Uhr, informierte die Schulleitung die Wetzlarer Polizei. Eine Schülerin hatte auf eine mutmaßliche Androhung einer Gewalttat in der Schule hingewiesen. Der Hinweis auf die Drohung wurde in der Schülerschaft über einen Messengerdienst verbreitet. Der in englischer Sprache verfasste Text lässt grundsätzlich keine Rückschlüsse auf eine konkrete Schule zu. Die Weiterleitung des Textes durch Schülerinnen und Schüler kann somit auf die jeweils eigene Schule verstanden werden. Noch am Abend eingeleiteten Ermittlungen bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern, die heute Morgen fortgesetzt wurden, erbrachten keine konkreten Erkenntnisse zur Urheberin oder Urheber des Textes. Insbesondere die vielfache Verbreitung und der damit einhergehenden Interpretationen der Nachricht erschwerten die Ermittlungen.

Die Polizei war seit Schulbeginn an der Eichendorff-Schule präsent und stand in einem engen Austausch mit der Schulleitung und dem Schulamt.

Der Schulbetrieb wurde noch am Morgen eingestellt – die Schule richtete eine Betreuung ein und veröffentlichte hierzu eine entsprechende Information auf ihrer Homepage, in der die Eltern gebeten wurden ihre Kinder dort abzuholen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AGGAS (Arbeitsgruppe Gewalttäter an Schulen) der Kriminalpolizei Wetzlar übernahmen die Befragungen von Schülerinnen und Schülern, um Hinweise auf die Urheberin oder den Urheber der Drohungen zu erlangen. Die Befragten erklärten gegenüber den Ermittlern die Drohungen lediglich als Nachrichten bekommen und weitergeleitet oder vom Hörensagen davon Kenntnis erlangten zu haben. Im Ergebnis ergaben sich weder Hinweise auf die Urheberschaft der Drohung, noch auf eine konkret geplante Gewalttat.

Wetzlar: Schussgeräusche am Neustädter Platz –

Eine besorgte Bürgerin meldete am Samstag (11.11.2023), um 01:41 Uhr, bei der Wetzlarer Polizei Geräusche im Bereich des Neutstädter Platzes, die sie als Schüsse einstufte. Insgesamt habe es nach ihren Angaben schon 11mal geknallt und es gehe immer noch weiter. Kurze Zeit später stoppte eine Streife der Wetzlarer Polizei zwei Männer auf einem E-Roller, die Böller zündeten. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass die Männer keine Böller mehr dabeihatten. Stattdessen fanden die Beamten bei ihnen Patronen einer Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel mit entsprechenden Utensilien, um die Drogen offenbar zu verkaufen. Da der E-Roller Fahrer zudem auch noch betrunken war, mussten beide Männer die Polizisten zur Station begleiten. Dort wurde bei dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen. Außerdem durchsuchten Beamte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, die Wohnungen der Männer. In einer der Wohnungen stellten die Ermittler unter anderem eine geringe Menge an Betäubungsmittel sicher. Auf die Männer kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu. (D.H.)

Herborn: Fahrzeuge zerkratzt –

In der Johannisbergstraße zerkratzte ein Unbekannter zwischen Freitag (10.11.2023), 23:30 Uhr, und Samstag (11.11.2023), 09:45 Uhr, eine Vielzahl an Fahrzeugen. Hierbei ging der Unbekannte offenbar willkürlich vor. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Leun: Mann versucht Polizistin zu schlagen –

Eine Streife der Wetzlarer Polizei hielten am Sonntag (12.11.2023), um 22:20 Uhr, einen 63-jährigen Leuner an, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der weiteren Kontrolle wurde der Leuner immer aggressiver, widersetzte sich den Maßnahmen und versuchte der Polizistin mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Sie konnte dem Schlag ausweichen. Daher mussten ihm Handschellen angelegt werden und er wurde zur Polizeistation gebracht. Dort wurde bei ihm von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und er durfte nach seiner Ausnüchterung die Station wieder verlassen. Der Leuner muss sich nun für seine Straftaten verantworten (D.H.)

Wetzlar: Mit Messer gedroht –

In Hermannstein kam es am Sonntag (12.11.2023) zwischen 13:16 Uhr und 17:45 Uhr zu seinem größeren Polizeieinsatz. Grund war ein 51-jähriger Wetzlarer, der Gegenstände aus seinem Fenster warf. Wie sich im Weiteren herausstellte, war dieser, nach Angaben von Zeugen, schon länger psychisch auffällig und hatte zuvor andere Mieter mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den 51-jährigen fest. In der Wohnung stellten sie zwei Armbrüste und zwei Messer sicher. Der Wetzlarer wurde einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Dieser ordnete eine zwangsweise Einweisung an. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung. (D.H.)