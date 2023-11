Mann sorgt für Ärger im Bahnhof Gießen

Gießen (ots) – Ein 42-jähriger Mann aus Gießen löste gestern Abend (13.11. /

18:15 Uhr) aufgrund seines Verhaltens einen Polizeieinsatz aus. Zunächst soll

der 42-Jährige mit zwei Männern in eine verbale Streitigkeit geraten und den

beiden mit Gewalt gedroht haben. Kurze Zeit später soll er dann versucht haben,

in den Service-Point der Deutschen Bahn einzudringen. Dabei zerstörte er das

Sichtschutzrollo des Infostandes. Eine verständigte Streife des

Bundespolizeireviers Gießen nahm den Störenfried schließlich fest. Für weitere

polizeiliche Maßnahmen musste er die Beamten zum Revier begleiten. Gegen 19 Uhr

kam der Mann wieder frei.

Weiterer Vorfall

Gegen 20:15 Uhr geriet der 42-Jährige in einen Streit mit einem 28-jährigen Mann

aus Gießen. In der abfahrbereiten HLB 24899 soll der 42-Jährige den 28-Jährigen

angesprochen haben, wodurch es zu einer zu-nächst verbalen Auseinandersetzung

kam. Der Streit setzte sich am Bahnsteig 13 fort. Dort soll dann der 28-Jährige

dem 42-Jährigen gegen das Bein getreten haben. Wieder musste eine Streife des

Bundespolizeireviers Gießen ausrücken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide Männer wieder frei. Dem

42-jährigen Unruhestifter wurde am Ende ein Platzverweis erteilt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die beiden Männer Straf-verfahren

u.a. wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Rabenau- Odenhausen: Einbruch in Bürogebäude –

Mit etwa 2.500 Euro Bargeld machten Diebe sich aus dem Staub, nachdem sie in ein Bürogebäude in der Straße zum Noll eingebrochen waren. Das Geld hatte sich in einem Tresor befunden, den die Diebe mit Hilfe von Werkzeug öffneten. Zwischen Montag, 13. November, 21.30 Uhr, und Dienstag, 0.30 Uhr, verursachten sie bei ihrem Vorgehen zudem einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden an Türen und Fenstern. Die Kripo in Gießen sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Beim Abbiegen kollidiert –

Beim Abbiegen vom Steinberger Weg nach links in den Schiffenberger Weg stießen am Montag, 13. November, zwei PKW seitlich aneinander. Vermutlich kam der unbekannte Fahrer eines schwarzen PKW von der linken Abbiegespur zu weit nach rechts rüber und kollidierte gegen 18.25 Uhr mit einem silberfarbenen Skoda auf der rechten Abbiegespur, an dem dadurch ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Die Polizei der Station Gießen Süd sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Grünberg: Ford touchiert –

Geschätzt 1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen Ford S-Max, der am Donnerstag, 2. November, zwischen 12.05 Uhr und 12.15 Uhr in der Frankfurter Straße parkte. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Ford und entfernte sich danach unerlaubt. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen- Lützellinden: Mädchen hinterhergefahren? –

Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich bereits am Dienstag, 31.10., zugetragen haben soll. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein sieben Jahre altes Mädchen auf dem Rückweg von der Schule nach Hause, als ihr ein fremder Mann gegen 14 Uhr in der Nähe vom Schulparkplatz in der Breslauer Straße wortlos aus einem PKW heraus einen Bonbon anbot. Das Mädchen nahm den Bonbon und rannte weiter. Als sie sich nochmal umdrehte kurz bevor sie zu Hause angekommen war, bemerkte sie, wie der Unbekannte langsam hinter ihr herfuhr. Wohin der Mann anschließend fuhr, ist nicht bekannt. Zum Fahrzeug konnte das Mädchen lediglich angeben, dass es sich wohl um einen PKW mit zumindest einer Schiebetür handelte, die zwischenzeitlich auch offenstand. Der Fahrer hatte dunkle Haare, einen dunklen Vollbart und Tätowierungen am Hals. Ein Gesprächsversuch fand seitens des Mannes wohl zu keiner Zeit statt. Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: Leitung der Polizeidirektion Gießen vorübergehend neu besetzt

Polizeioberrat Michael Beitz ist seit gut vier Wochen der neue Leiter der Polizeidirektion Gießen. Anlass dafür gab ein Wechsel seiner Vorgängerin Yvonne Kresse, die bis auf Weiteres die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste im Polizeipräsidium übernimmt. Michael Beitz hat in seiner bisherigen Funktion als Leiter der Regionalen Kriminalitätsinspektion Marburg-Biedenkopf bereits Erfahrung für die neue Aufgabe sammeln können, da er gleichzeitig der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf war. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, nun als Leiter der Polizeidirektion Gießen zum einen meine bisherige Erfahrung einzubringen, zum anderen aber neue Menschen und Aufgaben kennenzulernen, Herausforderungen zu meistern und aufkommende Probleme sachlich zu lösen“, so Beitz.

Seine Karriere bei der Polizei Hessen begann Michael Beitz im Jahr 2000. Es folgten Dienstjahre bei der Bereitschaftspolizei, beim Verkehrsdienst in Frankfurt und bei der Autobahnfahndung in verschiedenen Funktionen sowie zwischendurch mehrere kürzere Verwendungen in unterschiedlichsten Polizeibereichen. Dabei sammelte er mitunter Erfahrung bei der Planung von Großveranstaltungen wie dem Marathon und Ironman sowie der Planung von größeren Einsätzen im Zuge von Versammlungen. 2019 folgte das Studium für die Laufbahn im höheren Dienst, welches nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 2021 in der ersten Funktion als Polizeirat in Marburg-Biedenkopf mündete. 2023 erhielt er die Beförderung zum Polizeioberrat.

Michael Beitz ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Lahnau.