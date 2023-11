Auffahrunfall

Um 16:47 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 27-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Landstraße in Reichensachsen. In Höhe der Honsel-Tankstelle musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 44-Jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät bemerkte und auffuhr. Die 27-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Pkw der 44-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Unfall mit Fußgänger

Um 09:00 Uhr befuhr gestern Morgen ein 73-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Landstraße in Reichensachsen in Richtung Eschwege. In Höhe der Hausnummer 26 stand zu dieser Zeit ein 46-Jähriger aus Eschwege auf der Fahrbahn, um einen Lkw in der dortigen Baustelle einzuweisen. Der 46-Jährige gab daher Handzeichen in Richtung des Pkws, damit dieser anhalte. Der 73-Jährige fuhr jedoch in langsamer Geschwindigkeit weiter und gegen das linke Schienbein und über den linken Fuß des 46-Jährigen, der dadurch auf die Motorhaube des Autos fiel. Darüber erzürnt schlug dieser gegen die Windschutzscheibe des Autos, die dadurch beschädigt wurde (Riss). Der 46-Jährige blieb aufgrund der Sicherheitskleidung unverletzt. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Pkw rollt weg

Um 08:17 Uhr setzte sich gestern Morgen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Wanfried der dort abgestellte Pkw einer 60-Jährigen aus Treffurt langsam in Bewegung, da er nicht gegen Wegrollen gesichert war. Der Pkw rollte dadurch gegen zwei gegenüberliegende Autos. Alle Fahrzeuge wurden minimal beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege. Zwischen dem 12.11.23, 21:00 Uhr und dem 13.11.23, 09:00 Uhr wurde ein Pkw Opel Meriva im Bereich des hinteren linken Stoßfängers angefahren und beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall im Kreuzungsbereich

Um 16:56 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 67-Jährige aus Herleshausen die Straße „Alter Bach“ in Wommen und beabsichtigte geradeaus die Straße „Lichtenberg“ in Richtung Herleshausen weiter zu fahren. Ihr entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein 62-Jähriger aus Werra-Suhl-Tal, der mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich „Alter Bach/ Lichtenberg/ Gerstunger Straße“ anhielt, da er beabsichtigte nach links in Richtung Neustädt abzubiegen. Nach seinen Angaben hatte der entgegenkommende Pkw nach links geblinkt, so dass er annahm, das das Fahrzeug ebenfalls abbiegt. Die 67-Jährige gab an, nicht (wissentlich) geblinkt zu haben, da sie beabsichtigte geradeaus weiter zu fahren. Letztendlich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich mit einem Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Der Pkw der 67-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 10:04 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 86-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw die L 3251 zwischen Wommen und Herleshausen. In Höhe des an der Landesstraße gelegenen Parkplatzes stand ein Pkw, der nach links in Richtung Herleshausen abbiegen wollte, dann jedoch anhielt. Die 86-Jährige erschrak in dieser Situation, wodurch sie mit ihrem Auto nach links von der Straße abkam und in den Graben fuhr. Dabei verletzte sie sich leicht. An ihrem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Wildunfall

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die K 22 zwischen Herleshausen und Renda. Auf der Fahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiterlief. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Um 08:00 Uhr wurde am gestrigen Montag festgestellt, dass unbekannte Täter in der Husarenallee in Sontra in ein ehemaliges Soldatenheim der Bundeswehr eingebrochen waren. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Aus dem Gebäude wurde ein großer Teil der verbauten Elektroinstallation ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest und könnte mehrere Wochen/ Monate zurückliegen. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bedrohung, häusliche Gewalt

Nachdem ein alkoholisierter 36-Jähriger aus Hessisch Lichtenau am gestrigen Nachmittag seine Frau bedrohte, wurde die Polizei in Hessisch Lichtenau alarmiert. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte gelang es den sehr aggressiven 33-Jährigen aus der Wohnung zu holen und zur Polizeistation zu verbringen. Gegen den 33-Jährigen wurde zunächst eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen. Da er sich weiter uneinsichtig verhielt und der Verfügung nicht nachkommen wollte, aber auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv auftrat, wurde er anschließend in das polizeiliche Gewahrsam eingeliefert.

Polizei Witzenhausen

Unfall auf Tankstellengelände

Um 19:45 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-Jähriger aus Breuna mit einem Sattelzug auf das Tankstellengelände in der Straße „Unter den Weinbergen“ in Witzenhausen. Über die Ausfahrt in Richtung Kreisel/ B 80 beabsichtigte er die Fahrt fortzusetzen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Kleinbus und dem anschließenden Abbiegen schwenkte der Sattelauflieger zu weit aus, und beschädigte den Kleinbus auf der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Um 08:00 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall auf der B 80 in Höhe des Lidl-Marktes (Laubenweg) in Witzenhausen. Eine 35-jährige Witzenhäuserin missachtete die Vorfahrt, als mit ihrem Pkw vom Lidl kommend auf die B 80 einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54-Jährigen aus Großalmerode, der in Richtung Hann. Münden unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 35-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 07:00 Uhr und 10:35 Uhr wurde gestern Morgen ein Gartenzaun angefahren und beschädigt. Der Verursacher befuhr die Berlepscher Straße in Hermannrode in Richtung Mollenfelde. In Höhe der Hausnummer 2 wurde der dortige Lattenzaun angefahren. Der Spurenlage nach dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise: 05542/93040.

Fußgängerin gefährdet

Um 17:10 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 28-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Hund die Mündener Straße in Witzenhausen in Höhe der dortigen Fußgängerampel bei „grün“ zu überqueren. Der Fahrer eines herannahendes Fahrzeuges übersah offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht, so das die 28-Jährige ausweichen musste, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen graufarbenen Renault Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen, der in Richtung Nordbahnhofstraße davonfuhr. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 30 – 35 Jahre alten Mann mit rundlichem Gesicht und dunklen Haaren gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.