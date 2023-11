Einbruch in Fahrradgeschäft

Tatzeit: Donnerstag, 09.11.2023, 20:00 Uhr bis Freitag, 10.11.2023, 06:51 Uhr

Unbekannte sind in einen Fahrradladen in der Straße „Vorstadt“ in Melsungen eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen mittels Steinen die Schaufensterscheibe des Ladenlokals ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Innenbereich. Anschließend wurden mehrere hochpreisige Mountainbikes unterschiedlicher Hersteller aus dem Laden entwendet. Die Höhe des Stehlschadens bewegt sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Insgesamt wird von einem Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR ausgegangen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Aktion „Blitz for Kids“ – Schule und Polizei – Gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Zeit: Donnerstag, 09.11.2023, 09:15 Uhr bis Donnerstag, 09.11.2023, 11:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen haben Schülerinnen und Schüler der „Schule am Kirschgrund“ aus Neuenbrunslar im Bereich der Heiligenbergschule in Felsberg-Gensungen gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei das Präventionskonzept „Blitz für Kids“ durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Verkehrskontrollen im direkten schulischen Umfeld und die teilnehmenden Kinder verteilen je nach Fahrverhalten eine Dankes- oder Hinweiskarte mit möglichen Folgen von überhöhter Geschwindigkeit an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Für beide Seiten hat die Aktion einen Lerneffekt. Während Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer direkt von Kindern gelobt oder auf Fehlverhalten und damit verbundene mögliche Konsequenzen aufmerksam gemacht werden, setzen sich die Kinder mit den Gefahren des Straßenverkehrs auseinander.

Die gemeinsame Aktion von Schule und Polizei Hessen „Blitz für Kids“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Verkehrsprävention in ganz Hessen.

Insgesamt wurden bei der aktuellen Aktion 26 Fahrzeuge kontrolliert. Bei vier Fahrzeugen musste die gefahrene Geschwindigkeit bemängelt werden, sodass eine es zu einer Verwarnung und drei Bußgeldern kam.

Auch wurde an diesem Tag ein Fahrzeugführer angehalten, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Verkehrsstrafanzeige vorgelegt.

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Dienstag, 14.11.2023, 00:57 Uhr

Unbekannte Täter haben erneut einen Geldautomaten in Nordhessen gesprengt

Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in der Cheddastraße in Felsberg-Gensungen zugeschlagen und erneut erheblichen Sachschaden angerichtet.

Kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht wurden die dortigen Anwohner durch zwei Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Seither befinden sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort im Einsatz. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus, bei dem sich im Erdgeschoß eine Bankfiliale befindet. Durch die zwei Explosionen wurde das Gebäude erheblich beschädigt und ein im Gebäude integrierter Glasbau wurde hierbei total zerstört.

Unmittelbar nach den Explosionen haben zwei dunkel gekleidete Täter das Objekt betreten und kurz darauf mit Taschen wieder verlassen. Sie wurden durch einen dunklen Pkw Kombi aufgenommen und flüchteten vermutlich in der Bundesstraße 253 (Wabern). Über die Höhe des Stehlgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Explosionen befanden sich Bewohner in ihrer Wohnung im Gebäude. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden durch die Explosionen keine Personen verletzt.

Durch umherfliegende Gegenstände wurden die Fenster eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag.

Neben der Polizei befanden sich auch Rettungskräfte sowie die Feuerwehr Felsberg im Einsatz. Auch Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes waren zur Sicherung des Tatortes im Einsatz.

Der betroffene Straßenabschnitt musste aufgrund des Einsatzes vorübergehend gesperrt werden. Die Straßensperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.