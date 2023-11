Tödlicher Verkehrsunfall auf der B458 – mehrere Fahrzeuge beteiligt

Böckels. Am Dienstagmorgen (14.11.), gegen 6.50 Uhr, kam es auf der B458 – zwischen der Auffahrt Böckels und der Autobahnanschlussstelle Fulda-Mitte – zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand mussten mehrere Fahrzeugführende auf der Bundesstraße in Richtung Fulda, kurz nach der Auffahrt Böckels, aufgrund eines Rückstaus mitunter bis zum Stillstand abbremsen. Eine Fahrerin eines Renault schaffte es noch ihren Zoe rechtzeitig abzubremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines VW Passat lenkte seinen Pkw rechtsseitig auf einen angrenzenden Grünstreifen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein ihm folgender 37-jähriger BMW Mini-Fahrer aus Poppenhausen erkannte die Situation vermutlich nicht mehr rechtzeitig, touchierte aus noch unklarer Ursache die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, drehte sich und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit seiner Fahrerseite mit einem entgegenkommenden VW Touran.

Der 37-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Mini eingeklemmt. Ersthelfer versuchten noch den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien und leisten Erste Hilfe. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich den Mann aus Poppenhausen aus dem Mini zu befreien. Tragischerweise konnte ein hinzugezogener Notarzt jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Die Insassen des VW Touran sowie des VW Passat und des Renault Zoe wurden verletzt. Alle Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und teilweise zur weiteren Untersuchung in Kliniken gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten war die B458 für rund dreieinhalb Stunden vollgesperrt. Alle vier beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Auch ein dem VW Touran nachfolgender Mazda wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Seit etwa 10.15 Uhr ist die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Bei dem Unfall entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Unfall

Fulda. Am Montag (13.11.) kam es gegen kurz nach 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand. Ein 33-jähriger Mazda-Fahrer aus Fulda befuhr die Wiener Straße vom Aschenberg kommend in Fahrtrichtung Fulda. Plötzlich geriet er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn aus noch unklarer Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer entgegenkommenden 35-jährigen Dacia-Fahrerin aus Fulda. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 53-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Da der Verdacht bestand das der 33-jährige Mazda-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Schenklengsfeld. In der Zeit von Sonntag (12.11.), gegen 21:40 Uhr, bis Montag (13.11.), gegen 8 Uhr, parkte ein 65-jähriger Fahrer aus Hannover sein silberfarbenes Wohnmobil ordnungsgemäß in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 11 am rechten Fahrbahnrand ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Wohnmobil vorne links und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg-Lispenhausen. Am Montag (13.11.), gegen 18.30 Uhr, befuhren eine 30-jährige Ford-Kombi-Fahrerin aus Rotenburg und ein 74-jähriger Tesla-Fahrer aus Wofhagen die Hölderlinstraße in entgegengesetzte Richtung. An der Unfallstelle parkte nach momentanem Kenntnisstand ordnungsgemäß ein Wohnmobil am Straßenrand. Der Fahrzeugführer aus Wolfhagen hielt hinter dem geparkten Wohnmobil an, um die Rotenburgerin daran vorbeifahren zu lassen. Aus noch unklarer Ursache fuhr die 30-Jährige dabei gegen das geparkte Wohnmobil. Es entstand Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Da der Verdacht bestand das die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HR-JT 218 eines blauen Audi A4 stahlen Unbekannte am Montag (13.11.). Im Tatzeitraum, zwischen 11.15 Uhr und 23.10 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz an der B49 in Liederbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Fulda. In der Namslauer Straße im Stadtteil Niesig stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.11.) einen weißen Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MY 94. Das Fahrzeug im Wert von rund 35.000 Euro stand im Hof eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schulgebäude

Neuhof. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (10.11.) und Montagmorgen (13.11.) in ein Schulgebäude im Zollweg ein. Die Täter hebelten dazu mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.