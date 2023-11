Kabeldiebe auf Baustelle,

Elz, Bahnhofstraße, Samstag, 11.11.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Kabeldiebe auf einer Baustelle in Elz Beute gemacht. Die Unbekannten begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an den Bauzaun einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Dort schnitten sie ein circa 50 Meter langes Kabel ab und entwendeten dieses. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Motorroller gestohlen,

Limburg, Zeppelinstraße, Freitag, 10.11.2023, 06:30 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 13:00 Uhr

(wie) Am Wochenende ist in Limburg ein Motorroller gestohlen worden. Ein 22-Jähriger hatte einen schwarzweißen Peugeot Speedfight an einer Bushaltestelle in der Zeppelinstraße ordnungsgemäß abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Als er am Montag zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Motorroller im Wert von knapp 1.700 EUR verschwunden. Daran war das schwarze Versicherungskennzeichen 935-KNM angebracht. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Müllwerker angefahren,

Weilmünster-Laubuseschbach, Laubusstraße, Montag, 13.11.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist in Laubuseschbach ein Müllwerker bei der Arbeit angefahren und leicht verletzt worden. Eine 47-Jährige bog mit einem Opel vom Blessenbacher Weg in die Laubusstraße ab und wollte kurz darauf ein Müllentsorgungsfahrzeug überholen. Da dies aufgrund Gegenverkehrs nicht möglich war, wollte die Fahrerin ihren Pkw wieder hinter dem Müllwagen zum Stehen bringen. In diesem Moment trat ein Müllwerker mit einer Tonne in der Hand rückwärts auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision des Frontstoßfängers mit dem Mann, wodurch der Müllwerker am Fuß verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Betrunkener fährt in Spielgelände eines Fast-Food-Restaurants, Weilburg-Kubach, Viehweg, Montag, 13.11.2023, 21:45 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend in ein Spielgelände eines Fast-Food-Restaurants in Kubach gefahren. Der 24-Jährige stand mit einem BMW auf dem Parkplatz des Restaurants im Viehweg rückwärts eingeparkt. Als er vorwärts den Parkplatz verlassen wollte, legte er aufgrund seiner starken Alkoholisierung den Rückwärtsgang ein. Somit fuhr er unbeabsichtigt rückwärts los, durchbrach den Zaun des Außenspielgeländes des Restaurants und prallte gegen den Spielturm. Glücklicherweise befanden sich in diesem Moment keine Kinder auf dem Gelände. Zeugen verständigten die Polizei und berichteten am Notruf bereits, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehen würde. Bei der Unfallaufnahme ließen die Polizeibeamtinnen den 24-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2,5 Promille an. Daher wurde der Mann festgenommen und musste die Beamtinnen für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Seinen Führerschein stellten die Polizistinnen sicher. Bei dem Unfall wurden der BMW und das Spielgelände beschädigt.

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt, Weinbach, Weiltalradweg Höhe Edelsberg, Dienstag, 14.11.2023, 11:35 Uhr

(wie) Bei einem Sturz mit dem Fahrrad ist am Dienstagavormittag ein Mann bei Weinbach schwer verletzt worden. Der 69-Jährige aus Braunfels befuhr mit seinem Fahrrad die Holzbrücke Edelsberg zum Weiltalradweg. Aufgrund der Nässe stürzte der Mann auf der rutschigen Brücke zu Boden. Hierbei verletzte er sich schwer am Bein. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.