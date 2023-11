Bergstrasse

„Blitz for kids“/Schulkinder freuen sich – 17 grüne Karten verteilt (FOTO)

Heppenheim (ots) – Im Bereich der Christophorus-Grundschule im Hambacher Tal

führten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Dienstagmorgen (14.11.), von

8.00 bis 9.00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto „Blitz for Kids“

durch.

Festgestellt wurde von den Ordnungshütern bei der einstündigen Kontrolle nur ein

einziger Verstoß. 18 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen. 17 Wagenlenker

erhielten zur großen Freude der bei der Aktion beteiligten Kinder der vierten

Klassen und deren Schulleiterin, eine grüne Karte für ihre vorbildliche

Fahrweise. Es musste nur eine gelbe Karte verteilt werden. Ein Fahrzeugführer

wurde wegen einem nicht angelegten Sicherheitsgurt verwarnt. Die kleinen

„Kontrolleure“ hielten tapfer dem widrigen Wetter Stand.

Bei der Ortsbegehung mit der Stadt Heppenheim im letzten Monat war die gefahrene

Geschwindigkeit in Höhe der Grundschule durch die Schulleitung thematisiert

worden.

Darmstadt

Darmstadt: Diebstahl macht durstig

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstag (11.11.) und Montag (13.11.) verschafften

sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Fitnessstudio in der Heidelberger

Straße. Neben einer geringen Summe Geld, griffen die Täter auch im Kühlschrank

zu und entwendete mehrere Getränke. Der Schaden beläuft sich aktuell auf einen

geringen dreistelligen Betrag.

Der Sachverhalt wird durch das Kommissariat 43 in Darmstadt bearbeitet.

Sachdienliche Hinweise können dort unter der Rufnummer 06151/969-41110

mitgeteilt werden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Achtung Trickdiebe / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Am Montag (13.11.) wurde um 09:30 Uhr in der Zuckerstraße vor

einem Drogeriemarkt ein Trickdiebstahl begangen. Nach ersten Erkenntnissen

agierten zwei unbekannte Täter gemeinsam. Während ein Dieb das 42-jährige Opfer

ablenkte, rempelte der zweite Täter den Geschädigten an und stahl hierbei die

Geldbörse mit rund 60 Euro Inhalt und persönlichen Dokumenten. Die beiden

Kriminellen flohen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände immer in verschlossenen

Innentaschen und nah am Körper zu verwahren. Gerade in größeren Menschenmengen

und im Gedränge sollte man in besonderem Maß auf seine Wertgegenstände achten.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden durch das Kommissariat 21/22 in

Darmstadt geführt. Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen

aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Münster: Buntmetalldiebe am Werk

Münster (ots) – Am Montag (13.11.) verschafften sich Diebe Zugang zu einer

Baustelle auf dem Gelände der „Schule Auf der Aue“ in der Heinrich-Heine-Straße.

Dort entwendeten die Kriminellen circa 100 Meter Stromkabel. Es entstand ein

Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Das Kommissariat 41 in Dieburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise

werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Babenhausen: Audi und VW im Fokus von Teile-Dieben

Babenhausen (ots) – Im Ortsteil Hergershausen wurden am Montag (13.11.) zwischen

00:00 Uhr und 06:00 Uhr in den Straßen „Seegartenweg“, „Zur Rosselmühle“,

„Eckstraße“ und „Altmühlweg“ mehrfach Scheinwerfer an Autos demontiert und

entwendet. Durch die Täter wurden Fahrzeuge der Marke Audi und VW in den Fokus

genommen. Nach aktuellen Erkenntnissen haben die Diebe in mindestens vier Fällen

Beute gemacht. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 41 in Dieburg aufgenommen.

Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Gross-Gerau

Büttelborn: 80-Jähriger beinahe von falschen Polizeibeamten um sein Geld gebracht

Nachdem Kriminelle am Montagmittag (13.11.) eine Großzahl von südhessischen Bürgern in betrügerischer Absicht anriefen (wir haben berichtet), erlangten die Täter beinahe mehrere tausend Euro von einem 80-Jährigen aus Büttelborn mit der beschriebenen Masche.

Auch ihn riefen Betrüger am Nachmittag an und gaukelten ihm vor, dass seine Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte. Um eine angeblich drohende Inhaftierung abzuwenden, sollte der Mann eine Kaution von mehreren tausend Euro für seine Tochter zahlen. Aus Sorge um sein Kind machte sich der Mann auf den Weg zu einer Bank. Währenddessen hielten die Kriminellen ihn durchgängig am Telefon, damit sie alles mitbekommen. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin kam die hohe Bargeldabhebung verdächtig vor und alarmierte deshalb die Polizei.

Die Beamten nahmen daraufhin den Sachverhalt auf und sensibilisierten den Büttelborner eindringlich. Ein finanzieller Schaden entstand dem Mann nicht.

Im Zusammenhang mit derartigen Betrugsversuchen rät die Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Rüsselsheim: Werkzeuge im Visier – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag (14.11.) brachen Unbekannte in der Elbestraße und der Hans-Sachs-Straße je einen Transporter auf. In beiden Fällen verschafften sich die Täter mit Gewalt Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Inneren wurden jeweils Werkzeuge und in einem Fall zusätzlich Stromkabel entwendet. Ob die beiden Fälle in direktem Zusammenhang stehen, muss durch die Ermittlungen geklärt werden.

Beide Fälle werden durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise aus der Bevölkerung werden an die Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Mörfelden-Walldorf: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Am Montag (13.11.) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Mörfelder Straße. Die Kriminellen durchwühlten verschiedene Zimmer, konnten Geld und Schmuck erbeuten und damit unerkannt fliehen.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Riedstadt: Einbrecher mit Hunger?

Am Montag (13.11.) zerstörte ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Schnellrestaurants in der Römerstraße und gelangte so in das Gebäude. Im Lokal konnte lediglich Münzgeld entwendet werden, sodass nach aktuellen Erkenntnissen der Sachschaden die Tatbeute bei weitem übersteigt. Die Einbrecher konnten im Anschluss in unbekannte Richtung fliehen.

Die Ermittlungen wurden durch das K21/22 in Rüsselsheim aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Worfelden: Doppelschlag durch Einbrecher

Gleich zwei Mal brachen Täter ein. Die Kriminellen schlugen am Montag (13.11.) in der Frankfurter Straße zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr und in der Nacht auf Dienstag (14.11.) in der Rheinstraße um 01:40 Uhr zu. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu Haus und Wohnung. Sie durchwühlten verschiedene Räume und erbeuteten Schmuck und Geld.

In der Rheinstraße wurden durch die Diebe sogar die schlafenden Bewohner geweckt, was die Kriminelle in die Flucht schlug. Die Polizei rät in solchen Fällen auf sich aufmerksam zu machen und den Notruf 110 zu wählen. In keinem Fall sollte die Konfrontation zu den meist rücksichtslos agierenden Täter gesucht werden.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise werden über Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Stockstadt: Diesel-Diebe auf Tour

Zwischen Freitag (10.11.) und Montag (13.11.) schlugen unbekannte Täter im Industriegebiet zu. An sieben Fahrzeugen wurden die Tankdeckel, teils mit brachialer Gewalt, geöffnet. Insgesamt gelang es den Dieben so, mehr als 1700 Liter Diesel zu stehlen.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.