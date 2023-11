Freinsheim: Sachbeschädigungen am Bahnhof

Freinsheim (ots) – Am Morgen des 13. November 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass am Bahnhof in Freinsheim zwei Reisendenunterstände beschädigt wurden. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zum Tatort, um den Sachverhalt aufzunehmen.

Vor Ort konnten die Bundespolizisten feststellten, dass die Glasscheiben der Unterstände auf Bahnsteig 1/2 und 9/10 zerschlagen wurden. Insgesamt wurden sieben Scheiben zerstört. Ermittlungen ergaben, dass der oder die unbekannten Täter die Reisendenunterstände in der Zeit vom 10. November 2023 00:00 Uhr bis 13. November 06:50 Uhr beschädigten. Durch die massiven Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 EUR. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet nun Zeugen um Hinweise. Seit Ende Oktober kommt es immer wieder zu Sachbeschädigungen am Bahnhof in Freinsheim.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum Tathergang oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.