Frankfurt – Westend: Tätlicher Angriff und Widerstand

Frankfurt (ots) – (be) Am frühen Samstagmorgen (12.11.2023) nahmen Polizeibeamte

einen 26-jährigen Randalierer fest. Der Mann leistete dabei zunächst Widerstand

und griff diese an.

Gegen 05.55 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen 26-jährigen Mann dabei, wie er

mit zwei Fahrradschlössern zunächst wild um sich und dann auch gegen eine Ampel

schlug. Nachdem er die Polizei erblickte, lief der Mann auf die Beamten zu und

schlug mit den Ketten nach ihnen.

Ein Polizeibeamter wurde dabei am Unterarm getroffen, konnte seinen Dienst

jedoch fortsetzen. Anschließend ließ sich der Randalierer widerstandslos

festnehmen und wurde in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Zwei bislang unbekannte Täter raubten am Sonntagabend

(09. November 2023) einen 38-Jährigen in der „Moselstraße“ aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 38-jährige Mann dort mit seinem Fahrrad

die Kreuzung „Moselstraße / Taunusstraße“ überqueren und wartete daher an der

roten Ampel.

In dieser Situation näherten sich ihm zwei unbekannte Männer. Einer der beiden

schlug ihm mit einer gläsernen Bierfalsche gegen den Kopf.

Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Dies bot den beiden Tätern die

Gelegenheit, aus seiner Jackentasche ein hochwertiges Smartphone zu entwenden.

Anschließend gelang ihnen die Flucht in Richtung „Kaiserstraße“. Die alarmierten

Einsatzkräfte versorgten die Verletzungen des 38-Jährigen vor Ort. Eine Fahndung

nach den beiden Männern verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, etwa 160 cm groß, Dreitagebart, kurze schwarze Haare, weiße Jacke

Täter 2:

Männlich, etwa 175 cm groß, Dreitagebart, schlank, schwarze Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum

Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter

der Rufnummer 069 755-51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

