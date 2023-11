Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Niddatal-Ilbenstadt: Einbrecher scheitern –

Auf Beute aus der Jet Tankstelle in der Straße „Am Steinacker“ hatten es Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag abgesehen. Zwischen 01.20 Uhr und 01.35 Uhr machten sie sich an der Eingangstür und an einer Nebentür zu schaffen. Die Türen hielten den Aufbruchversuchen stand, die Täter konnten nicht eindringen. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen: Räder aus Carport verschwunden –

In einem Carport in der Straße „An der Kälberbach“ schlugen am Wochenende Fahrraddiebe zu. Die Besitzer hatten ein graues Citybike der Marke Cube sowie ein weißes Mountainbike vom Hersteller „Serious“ an Balken festgeschlossen. Die Diebe brachen die Schlösser auf und griffen sich die rund 2.000 Euro teuren Drahtesel. Zeugen, die die Diebe zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Räder machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation Büdingen zu melden.

Büdingen: In Fiat gegriffen – Geldbeutel erwischt –

Ein Portemonnaie samt Bargeld, Führer- und Fahrzeugschein sowie Kreditkarten und Kundenkarten wechselte am Wochenende unfreiwillig den Besitzer. Der Geldbeutel lag in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem schwarzen Fiat „Scudo“, der in Echelbergring, in Höhe der Hausnummer 19, parkte. Zwischen 19.00 Uhr und 08.30 Uhr öffnete der Dieb die offensichtlich nicht verschlossene Tür und griff sich den Geldbeutel. Zeugen werden gebeten unter Tel.: (06042) 96480 die Polizei in Büdingen zu informieren.

Büdingen: Autoscheibe eingeschlagen –

Am Freitagabend, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr machte sich ein Dieb an einem in der Düdelsheimer Straße abgestellten Passat zu schaffen. Er schlug eine Scheibe des weißen VW ein und erbeutete eine Geldbörse mit Dokumenten, Bargeld und Kundenkarten im Gesamtwert von zirka 300 Euro. Für eine neue Scheibe werden etwa 200 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Büdingen: Rollerfahrer berauscht –

Mit einer Blutentnahme auf der Büdinger Wache endete am Samstagabend die Promillefahrt eines Rollerfahrers. Der 55-Jährige war gegen 20.50 Uhr auf der Wingertstraße unterwegs. Dort touchierte er eine Grundstücksmauer, stürzte zu Boden, rappelte sich wieder auf und fuhr weiter. Wenige Meter später prallte er mit dem Roller gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Der Büdinger blieb unverletzt – sein Alkoholtest brachte es auf 1,7 Promille. Die Schäden am Opel schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Echzell-Gettenau: Eingebrochen –

Ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen zwischen Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr eine Scheibe ein und stiegen ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer. Ob sie Beute mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Gedern: Über Fenster eingestiegen –

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstagmorgen drangen Diebe in ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg ein. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die die Täter im Schwalbenweg beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Büdinger Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Gepackte Koffer gestohlen –

In einem Benz verstaute Koffer weckten in der Hügelstraße das Interesse von Dieben. Die Täter öffneten auf bisher nicht bekannte Art und Weis die graue Mercedes M-Klasse und ließen die beiden Koffer mitgehen. Mit diesen fielen den Tätern unter anderem Kleidung, ein Laptop, ein Tablet sowie Schmuck in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend, gegen 22.15 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr in der Hügelstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit den Ermittlern der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Nazi-Parolen gerufen –

Nach „Heil Hitler“- und „Sieg Heil“-Rufen verbrachte ein 33-Jähriger eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu. Anwohner der Griedeler Straße informierten am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr die Butzbacher Polizei. Sie meldeten Lärm vor einer Gaststätte, währenddessen auch von einem Mann die die Parolen gerufen wurden. Eine Streife nahm den in Butzbach lebenden Mann kurz darauf in der Bahnhofspassage fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille.

Ober-Mörlen – Langenhain-Ziegenberg: Eierwürfe –

Nicht zum ersten Mal bewarfen Unbekannte in der Straße „Am Speieracker“ ein Einfamilienhaus mit Eiern. Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr schleuderten Unbekannte erneut mehrere rohe Eier gegen die Fassade. Die Reinigung der Wand wird den Besitzer rund 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Kita-Einbruch versucht –

Aufmerksamen Zeugen verdankt die Friedberger Polizei die Festnahme eines Diebes. Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr war der Mann über ein Tor der Kita in der Straße „Am Dachspfad“ geklettert, hatte an einer Tür gerüttelt und sich im Anschluss an einem Fenster zu schaffen gemacht. Als er angesprochen wurde, floh er in Richtung Saarstraße. Noch am selben Abend nahm eine Streife den 22-Jährigen fest, als er sich in auffälliger Weise für Gegenstände in Autos interessierte. Das Display des Atem-Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,94 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung verbrachte der in Friedberg lebende Mann die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeistation. Unter anderem wegen des versuchten Einbruches in die Kita kommt auf den 22-Jährigen ein Strafverfahren zu.

Friedberg: Handy geraubt –

Der Raub eines Handys beschäftigt derzeit die Friedberger Kriminalpolizei. Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr war die 42-Jährige zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 packte sie plötzlich ein Unbekannter von Hinten, drückte sein Bein in ihre Kniekehle, so dass sie zusammensackte. Anschließend entriss er ihr das Handy aus der Hand und rannte in Richtung Bahnhof davon. Das Opfer kam mit dem Schrecken davon. Sie beschreibt den Räuber wie folgt: etwa 170 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und von schlanker, sportlicher Statur. Er hatte eine helle Hautfarbe und trug eine schwarze Daunenjacke, einen grauen Kapuzenpullover sowie eine blaue Jeans. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Überfall am Samstagabend in der Bismarckstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen? Wem ist er zur genannten Zeit im Bereich des Bahnhofs aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Scheibe eingeschlagen / in Auslage gegriffen –

Am frühen Samstagmorgen griffen Diebe in der Haagstraße in die Auslage eines Geschäftes. Gegen 01.55 Uhr beobachteten Zeugen, wie die vier Männer das Schaufenster des Handyshops einschlugen und mehrere Handyverpackungen mitgehen ließen. Anschließend rannten sie in Richtung des alten Rathauses davon. Die Männer waren dunkel gekleidet. Einer trug eine rote Jacke mit schwarzem Aufdruck auf den Ärmeln. Die Reparatur der Scheibe wird etwa 1.500 Euro kosten. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Rosbach v.d.H.: Polizei sucht junge Kickroller-Fahrerin –

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 03.11.2023 (Freitag) an der Kreuzung Wirrweg und Roßbacher Straße bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Gegen 16.15 Uhr bog eine Opelfahrerin von der Roßbacher Straße aus nach rechts in den Wirrweg ab. Beim Abbiegen prallte ein junges Mädchen mit ihrem Roller gegen die Beifahrertür des silberfarbenen Corsas. Offensichtlich war das Kind mit seinem Kickroller auf dem Gehweg der Roßbacher Straße unterwegs und wollte den Wirrweg überqueren. Nach dem Zusammenprall fuhr das Mädchen mit seinem Tretroller davon. Die Opelfahrerin kann keine genaue Beschreibung des Kindes abgeben. Ihrer Einschätzung nach war sie zwischen 9 und 11 Jahre alt. Angaben zur Größe und Kleidung kann sie nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenprall zwischen dem silberfarbenen Corsa und dem Kind auf dem Kickroller am 03.11.2023, gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Roßbacher Straße und Wirrweg beobachtet? Wer kann weitere ngaben zu dem Mädchen mit dem Tretroller machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.