Kirchhain: Technischer Defekt löst Brand aus –

Am späten Samstagabend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Brießelstraße aus. Gegen 22.10 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Rettungsleitstelle. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine Heizdecke aufgrund eines technischen Defektes eine Matratze in Brand setzte. Erste Löschversuche in der Wohnung scheiterten, so dass ein Bewohner die Matratze aus dem Fenster warf. Die Feuerwehr löschte die Matratze. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die medizinischen Untersuchungen der Anwohner – Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Alle Wohnungen sind bewohnbar, lediglich das vom Brand betroffene Schlafzimmer kann derzeit nicht genutzt werden. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Ebsdorfergrund-Frauenberg: Werkzeuge erbeutet –

Auf Werkzeuge aus einer Garage hatten es Diebe in der Ganghofstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 05.11.2023 (Sonntag) bis zum darauffolgenden Samstag (11.11.2023) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu der Garage und ließen unter anderem eine Bohrmaschine, einen Bohrschrauber, eine Stichsäge sowie einen Winkelschleifer mitgehen. Den Wert der Werkzeuge beziffert die Polizei auf rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Ebsdorfergrund-Hesken: Pedelec verschwunden –

Mit einem rund 2.800 Euro teuren Pedelec suchten Diebe im Möllner Weg das Weite. Das schwarze E-Bike vom Hersteller „Stevens“ stand unverschlossen im Hof eines Einfamilienhauses. Zeugen, die die Täter am Freitagabend, zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr dort beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Breidenbach: Nach Unfall im Vorgarten gelandet –

Ein Leichtverletzter, zwei demolierte Fahrzeug und ein beschädigter Vorgarten, das ist die Bilanz eines Unfalls in der Nordstraße. Am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr missachtete der Fahrer eines A5 an der Einmündung der Hausbergstraße die Vorfahrt eines Golffahrers. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den Audi in einen Vorgarten. Der 26-jährige Breidenbacher im Audi blieb unverletzt. Sein 38-jähriger Unfallgegner im Golf trug leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Herborners und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro.

Wetter-Niederwetter: Kontrolle über Golf verloren –

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 21-jähriger Golffahrer am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Aumühle und Niederwetter die Kontrolle über seinen Wagen. In einer Kurve vor dem Bahnübergang kam der Golf nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Andreaskreuz sowie gegen die Signalanlage. Der in Biedenkopf lebende Unfallfahrer und seine 16-jährige Mitfahrerin aus Lahntal trugen leichte Verletzungen davon. Der Zugverkehr musste vorübergehend unterbrochen werden Der Golf wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht beziffert werden.

Cölbe-Schönstadt: In Häuser eingestiegen –

Zwei Einfamilienhäuser in der Straße „Am Sohlacker“ rückten am Freitagabend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe sich zwischen 19.50 Uhr und 20.00 Uhr über zuvor aufgebrochenen Fenster Zutritt zu den Häusern verschafften. Auf der Suche nach Beute durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Ihnen fiel eine Münzsammlung in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Freitagabend in der Straße „Am Sohlacker“ beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Cölbe: Betrunken Unfall gebaut –

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins endete am frühen Samstagmorgen die Promillefahrt eines 42-Jährigen. Der in Cölbe lebende Skodafahrer war gegen 00.25 Uhr auf der Kasseler Straße unterwegs. Hier prallte er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Daimler. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkte die Alkoholfahne des Unfallfahrers und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,68 Promille. Ein Arzt nahm ihm auf der Wache die Blutprobe ab. Im Anschluss durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Er wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die Blechschäden summieren sich auf rund 10.000 Euro.

Marburg: Autoscheibe eingeschlagen –

Mit einem Geldbeutel und einer Spardose flüchtete ein Autoaufbrecher im Försterweg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Täter die Scheibe eines dort geparkten schwarzen Fiat Punto ein und griff sich seine Beute. Ihm fielen unter anderem Kundenkarten und ein Ausweis sowie eine geringe Menge an Bargeld in die Hände. Zeugen, die den Täter zwischen Samstagabend, gegen 18.15 Uhr und Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.