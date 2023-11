Rabenau/Amöneburg: Kassen beim Discounter aufgebrochen – Zeugenaufruf

Nachdem es am Freitag in zwei Aldi-Märkten im Landkreis Gießen und Marburg-Biedenkopf zu Diebstahlsdelikten kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18.00 Uhr betraten drei Männer den Markt in der Straße „An der Mühle“ in Rabenau-Londorf. An der Kasse schlug einer mit einem festen Gegenstand auf die Kasse ein. Als der Kassierer den Unbekannten ansprach, ließ dieser davon ab und machte sich an der anderen Kasse zu schaffen. Letztendlich verließ er erfolglos das Geschäft. Anschließend machten sie sich mit einer weiteren Person, die draußen offenbar Schmiere stand, dann aus dem Staub. Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer trug eine Basecap, einer ein Oberteil ähnlich einer gelben Weste und ein Mann mit Schnurrbart einen blauen Pulli sowie eine dunkle Hose.

Gegen 18.45 Uhr betraten zwei Männer einen Aldi-Markt in der Straße „Hinter der Linde“ in Amöneburg-Mardorf. Dort kamen sie über den Ausgang zum Kassenbereich und ein weiterer stand draußen Schmiere. Ein Dieb brach die Kasse auf und entnahm daraus Bargeld. Danach macht er sich an der zweiten Kasse zu schaffen. Mit Bargeld in dreistelliger Höhe flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Raiffeisenstraße. Die Männer sollen etwa 35 Jahre alt sein. Sie waren mit schwarzen Basecaps bekleidet. Die Polizei prüft, ob die beiden Diebstahlsdelikte miteinander in Verbindung stehen. Zeugen, die Hinwiese auf die Identität der Diebe geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 oder bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Biebertal: Audi gestohlen

Auf einen Audi (SWS TDI) hatten es Unbekannte im Keltenweg in Fellinghausen abgesehen. Zwischen 20.40 Uhr am Donnerstag (09.11.23) und 08.50 Uhr am Freitag (10.11.23) machten sie sich an dem schwarzen Fahrzeug zu schaffen. Wer hat in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Grünberger Straße kam es am Samstag (11.11.23) gegen 21.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schlug ein Unbekannter einen 30-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis mehrfach, so dass dieser leichte Verletzungen am Kopf und am Arm erlitt. Der Unbekannte soll etwa 18 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Er trug ein schwarzes Basecap, ein rotes Hemd und eine schwarze Jeans. Zeugen die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 1335733

Gießen: Einbruch beim Juwelier gescheitert

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter, nachdem er in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße einbrechen wollte. Die Einbrecher schlugen am Montag (13.11.23) gegen 04.50 Uhr mehrfach die Schaufensterscheibe des Fachgeschäftes. Daraufhin löste der Alarm aus und die Einbrecher flüchteten. Hinwiese zu den Tatverdächtigen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Leichtverletzte nach Unfällen

Am Freitag (10.11.23) zwischen 13.20 und 13.30 Uhr lief eine 27-jährige Fußgängerin aus Gießen den Fuß- und Radweg (Klingelbachweg) entlang der Wieseck vom Altenfelsweg in Richtung Rathenaustraße. In Höhe einer Brücke über die Wieseck prallte plötzlich aus bislang unbekannten Gründen ein Radfahrer gegen die Frau, so dass diese stürzte. Der Radler erkundigte sich noch nach dem Befinden der Fußgängerin, fuhr letztlich dann anschließend ohne die Personalien zu hinterlassen davon. Die Frau erlitt durch den Sturz Verletzungen. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Am Samstag (11.11.23) um 00.45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Gießener die Landstraße von den Stadtwerken kommend in Richtung Frankfurter Straße. Nachdem er den Bachweg passierte, fuhr er über die Verkehrsinsel, prallte gegen einen Baum und kam dann im gegenüberliegendem Straßengraben zum Stehen. Dabei erlitt ein 28-jähriger Beifahrer aus Korbach leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt die Gesamtschäden auf etwa 50.000 Euro.

Pohlheim: Erst E-Scooter, dann E-Bike und Flex

Nachdem unbekannte Samstagfrüh (11.11.23) gegen 06.35 Uhr aus einem Carport eines Einfamilienhauses in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg einen E-Scooter entwendeten, kamen sie in der Folgenacht (12.11.23 gegen 03.00 Uhr wieder und stahlen ein E-Bike und eine Flex. Ein Tatverdächtiger (vermutlich männlich) ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine blaue Hose, eine dunkle Jacke und hat kurze dunkle Haare. Der oder die andere ist 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er oder sie trug eine schwarze Jogginghose mit rosa-weißen Streifen, einen weißen Hoody, darüber eine schwarze Weste, weiße Sneaker und hatte einen grauen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-35555 entgegen.

Langgöns: Einbruch in Geburtshaus

Aus dem Geburtshaus in der Birkenstraße ließen Unbekannte eine Geldkassette mitgehen. Die Diebe brachen zwischen 13.30 Uhr am Freitag (10.11.23) und 09.00 Uhr am Montag (13.11) eine Tür auf. Aus einem Büro ließen die Unbekannten eine Geldkassette mitgehen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Schmuck und Bargeld gestohlen

Mit Schmuck flüchtete Unbekannte nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Thielmannweg. Die Unbekannten verschafften sich offenbar über ein gekipptes Zimmer Zugang zu der Wohnung und durchsuchten diese. Über die Balkontür verließen sie offenbar das Haus und suchten anschließend mit der Beute das Weite. Zeugen, die am Samstag (11.11.23) zwischen 18.00 und 19.00 Uhr dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht auf Anwohnerparkplatz

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Ford kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den roten Transit im Kropbacher Weg an der Stoßstange touchierte. Die Unfallflucht dürfte sich am Freitag (10.11.23) zwischen 14.00 und 20.00 Uhr ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.