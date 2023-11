Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen dem 05.11.23, 18:00 Uhr und dem 12.11.23, 15:15 Uhr wurde im Bereich des Minigolfplatzes in Eschwege ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte leerten den Automaten komplett, so dass sämtliche Zigarettenschachteln und das Bargeld entwendet wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 11./12.11.23 wurden in der Straße „Westring“ in Eschwege zwei Klingelknöpfe im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses durch Unbekannte beschädigt. Die Klingelknöpfe wurden verbrannt, so dass sie nicht mehr funktionstüchtig waren. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl

Am gestrigen Sonntag wurden im Hohlweg in Niederhone die beiden amtlichen Kennzeichen „ESW-TO 38“ von einem Pkw Mercedes abmontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr. Schaden: 60 EUR. In Wanfried in Höhe des Friedhofs im Lindenweg wurden am vergangenen Freitag ebenfalls die beiden amtlichen Kennzeichen „ESW-R 194“, die an einem Pkw Citroen angebracht waren, entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 05:30 Uhr und 17:00 Uhr. Schaden: 60 EUR. Hinweise in beiden Fällen: 05651/9250.

Körperverletzung

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es gegen 15:35 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Grubenstraße in Grebendorf. Hintergrund waren wohl zivilrechtliche Streitigkeiten wegen des Mobiliars. Durch den Einsatz eines Holzstockes wurde ein 32-Jähriger am Arm und eine 34-Jährige im Gesicht leicht verletzt. Beide sind in Eschwege wohnhaft. Bei dem Versuch den Streit zu schlichten geriet eine 21-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zwischen die Streitenden. Dabei wurde sie „gegen den Bauch geschubst“. Da sie schwanger ist, und dadurch Schmerzen erlitt, wurde diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erstattet

Polizei Sontra

Einbruch auf Firmengelände

Am gestrigen Sonntagnachmittag erhielt die Polizei in Sontra eine Mitteilung, dass das Tor zum Recyclinghof auf dem „Brodberg“ in Sontra offenstehen würde. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass zudem ein Kleintransporter mit französischen Kennzeichen auf dem Firmengelände stand. Mit Unterstützung der Polizeibeamten der Polizeistation Eschwege wurde das Gelände gesichert, da nicht auszuschließen war, dass die Täter sich dort noch aufhielten. Eine Absuche verlief dann aber negativ. Festgestellt wurde, dass die Umzäunung an einer Stelle gewaltsam geöffnet worden war. An einer Lagerhalle waren mehrere Fenster eingeschlagen und eine Leiter aufgestellt. Darüber hinaus fand man Buntmetalle, die zum Abtransport durch die unbekannten Täter bereitgestellt worden waren. Der Kleintransporter wurde durch die Polizei sichergestellt; ebenso wie aufgefundenes Werkzeug, dass augenscheinlich den Tätern gehörte. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

In der Burgstraße in Hessisch Lichtenau wurde ein Pkw Suzuki Swift durch Unbekannte beschädigt. Diese traten oder schlugen den linken Außenspiegel ab, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Die Tat ereignete sich zwischen dem 11.11.23, 20:00 Uhr und dem 12.11.23, 06:00 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Pkw-Diebstahl

Um 21:50 Uhr fuhr gestern Abend ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw Ford Fiesta in Höhe eines Imbisses in der Walburger Straße in Witzenhausen vor. Der ältere Pkw wird als Auslieferungsfahrzeug für den Imbiss genutzt, war daher nicht verschlossen, zudem steckte der Zündschlüssel. Gegen 22:15 Uhr wurde dann festgestellt, dass der Pkw entwendet wurde. Möglicherweise wurde der Pkw unbefugt gebraucht und ist im Raum Witzenhausen abgestellt. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 09.11.23, 12:00 Uhr und dem 11.11.23, 12:45 Uhr wurde am Nordbahnhof in Witzenhausen ein Fahrrad entwendet. Der Geschädigte hatte sein Rad im Bereich des Fahrradunterstandes mit Fahrradschloss gesichert abgestellt. Schaden: ca. 400 EUR.

Eine 28-Jährige aus Witzenhausen zeigte bei der Polizei an, dass Unbekannte versucht hatten, ihr zweifach gesichertes Fahrrad zu stehlen. Auch dieses war am Nordbahnhof abgestellt. Die Tatzeit liegt in diesem Fall bereits am 09.11.2023, zwischen 07:05 Uhr und 17:30 Uhr.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Am 12.11.23, um 00:34 Uhr, kam es in der Unterkunft „Am Frauenmarkt“ in Witzenhausen zu einer Auseinandersetzung mehrerer Bewohner. Hintergrund war offensichtlich eine Feier im Wohnheim, wodurch sich ein 30-Jähriger massiv gestört fühlte. Der zudem stark alkoholisierte 30-Jährige beschädigte durch Tritte eine Fensterscheibe, und beschädigte eine Glastür, indem er einen Stuhl dagegen warf (Sachschaden: ca. 1500 EUR). Durch die Gäste der Verlobungsfeier wurde der 30-Jährige dann überwältigt und bis zum Eintreffend er Polizei festgehalten. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, so dass er mittels Rettungswagen in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurde. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, verbrachte er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Zudem gab der 30-Jährige an, dass er am Boden liegend von den anderen Bewohnern getreten worden sei, so dass auch diesbezüglich ein Verfahren eingeleitet wurde. Hinweise: 05542/93040