Sachbeschädigung an Linienbus

Tatzeit: Sonntag, 12.11.2023, 18:46 Uhr

Unbekannte bewerfen Linienbus 450 mit Steinen und einer Glasflasche im Bereich des Busbahnhofes beziehungsweise der Wallstraße in Homberg. Hierbei wurden mehrere Steine durch die unbekannten Täter geworfen und mindestens eine Glasflasche, wodurch eine Fensterscheibe des Buses komplett beschädigt wurde. Die Gegenstände wurden aus einer Gruppe heraus geworfen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort.

Der Gesamtsachschaden wird derzeit mit 1500,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, 11:00 Uhr bis Samstag, 11.11.2023, 22:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Hersfelder Straße in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Innenbereich wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Weiterhin wurden einige Behältnisse geöffnet und durchsucht. Schlussendlich entwendeten die unbekannten Täter Uhren, Schmuck, weitere Wertgegenstände sowie elektronische Gerätschaften. Die Höhe des Stehlguts wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Gesamtsachschaden wird mit circa 800,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.