Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Notruf missbraucht, Polizei nimmt 50-Jährigen fest

Auf frischer Tat festgenommen wurde ein 50-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag in Korbach. Er hatte ohne Grund einen Notruf ausgelöst.

Die Polizeibeamten fuhren gegen 00.30 Uhr durch die Straße Nordwall in Korbach. Dabei konnten sie einen Mann beobachten, der in das Gebäude der Sparkasse ging. Im Gebäude löste der Mann einen Alarm aus und ging anschließend nach draußen in Richtung Hagenstraße. Dort wurde er durch die Polizeibeamten kontrolliert. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte der 50-jährige Wohnsitzlose die Polizisten.

Es folgte die vorläufige Festnahme, er wurde zur Polizeistation gebracht. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden, auf ihn warten aber Ermittlungsverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Beleidigung.

Korbach – Einbrecher in Lagerraum stehlen Kleidung und Spielzeug

Bisher unbekannte Täter brachen in ein Gewerbeobjekt in der Korbacher Bahnhofstraße ein. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest, dürfte aber in den letzten zwei Wochen liegen.

Der Einbruch wurde am Sonntagmittag festgestellt. Die Täter hatten eine Tür zu dem Gebäude des ehemaligen Kinos in Korbach gewaltsam geöffnet. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf. Aus einem Raum entwendeten sie dort eingelagerte Ware, dabei handelt es sich um Kinderbekleidung und Spielzeug. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – 18-Jähriger mit über 100 km/h in der Stadt unterwegs

Am späten Freitagabend (10. November) führten Beamte der Polizeistation Korbach Geschwindigkeitskontrollen in Korbach durch. Sie staunten nicht schlecht, als sie kurz vor Mitternacht die Geschwindigkeit eines BMW gemessen hatten: Die Messungen mit einem Handlasermessgerät ergab deutlich über 100 km/h. Der 18-Jährige Fahrer wird für seine rasante Fahrweise einiges an „Lehrgeld“ zahlen müssen.

Die Polizeibeamten führten die Geschwindigkeitsmessungen in der Briloner Landstraße durch. Als der BMW kurz vor Mitternacht mit über 100 km/h stadteinwärts gemessen wurde, nahmen sie sofort die Verfolgung auf.

In der Arolser Landstraße konnte der BMW schließlich angehalten werden. Im Auto befanden sich fünf junge Männer, bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Waldecker Land.

Auf den Fahranfänger kommen nun neben einem zweimonatigen Fahrverbot ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro sowie 2 Punkte im Verkehrszentralregister zu. Außerdem muss er damit rechnen, dass seine Probezeit verlängert wird und er zur Nachbeschulung muss.

Frankenberg – Einbrecher im Gewerbeobjekt, hoher Sachschaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Frankenberger Ruhrstraße ein.

Die Täter gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gewerbeobjekt am Stadtrand von Frankenberg. Im Gebäude hebelten sie weitere Türen auf und drangen so in mehrere Geschäfte ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich gezielt nach Bargeld durchsucht. Nach ersten Erkenntnisse der aufnehmenden Polizeibeamten entwendeten die Täter Bargeld im oberen dreistelligen Bereich und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.