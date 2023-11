Unbekannte überfallen Seniorin in Wohnung: Kripo sucht Zeugen in Oberzwehren

Kassel-Oberzwehren: Zwei bislang unbekannte Täter haben am heutigen Montagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung in Kassel-Oberzwehren überfallen. Die hochbetagte Frau erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Ob die beiden Täter Beute machten, ist bislang noch ungeklärt. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Räuber oder deren Flucht geben können sowie andere relevante Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Überfall in der Carlo-Mierendorff-Straße gegen 8:45 Uhr ereignet. Wie die betroffene Seniorin den Kriminalbeamten schildete, hatten die beiden Täter zu dieser Zeit bei ihr geklingelt. Da sie Besuch erwartete, öffnete sie die Tür, wo sie von einem der beiden maskierten Männer körperlich überwältigt und zu Boden gedrückt wurde. Während er sie dort festhielt, durchsuchte sein Komplize mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die Täter nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden dunkel gekleideten Maskierten verlief bisher ohne Erfolg. Eine nähere Beschreibung der männlichen Täter war dem überrumpelten Opfer nicht möglich.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht hat und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Schaf von Regiotram erfasst und getötet

Calden (Landkreis Kassel) (ots) – Vorgestern (11.11. / 13:36 Uhr) wurde ein

Schaf durch eine Regiotram (RT 20432) auf der Fahrt von Kassel in Richtung

Volkmarsen tödlich erfasst. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Der mit Fahrgästen besetzte Nahverkehrszug war unterwegs im Bereich

Calden-Fürstenwald. Dort lief das Tier auf den Gleisen. Zuvor brach es aus einer

eingezäunten Weide aus bislang ungeklärten Gründen aus. Der Triebfahrzeugführer

konnte, trotz Schnellbremsung, den Unfall nicht mehr verhindern und erfasste das

Tier. Die Regiotram konnte die Fahrt fortsetzen. Es entstand ein Schaden im

Frontbereich in Höhe von knapp 5000 Euro. Da die Bahnstrecke nicht gesperrt

werden musste, kam es zu keinen betrieblichen Beeinträchtigungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Baumaschinen gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Witzenhausen (ots) – Am Bahnhof Witzenhausen haben bislang Unbekannte

Baustellenmaschinen eines dort tätigen Gleisbauunternehmen gestohlen. Mit einer

Metallsäge wurden die Stahlbefestigungsketten durchtrennt und zwei

Notstromaggregate entwendet.

Ein Mitarbeiter stellte den Diebstahl Freitagvormittag (10.11. / 9 Uhr) fest und

erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Tatzeit kann vom 9.11.23 um 18 Uhr

bis zum 10.11.23 um 9 Uhr eingegrenzt werden

Der eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbrecher transportieren über 100 Kisten und Paletten mit Getränken ab: Zeugen gesucht

Kassel-Nord: Auf süße Getränke haben es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am gestrigen Sonntag in den frühen Morgenstunden nahe der Kasseler Stern-Kreuzung in den Lagerraum eines Restaurants eingebrochen sind. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat zwischen 4 und 7 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Einbrecher über einen Parkplatz an der Jägerstraße an das Gebäude angenähert und das Tor auf der Rückseite des Lokals mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie daraus 80 Kisten sowie 26 Paletten mit Cola, anderen Erfrischungsgetränken und Eistee. Aufgrund der Menge der Beute ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die die Getränke mit einem größeren Fahrzeug wie z.B. einem Lkw abtransportierten.

Zeugen, die gestern verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

