Kellereinbrecher stehlen Wertsachen,

Limburg, Offheimer Weg, Donerstag, 09.11.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 10.11.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Limburg in mehrere Keller eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich im Schutze der Dunkelheit Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Offheimer Straße verschafft und waren so in den Keller des Gebäudes gelangt. Dort öffneten sie das Kellerabteil eines 71-Jährigen gewaltsam und entwendeten daraus Akkus und Werkzeuge im Wert von circa 1.500 EUR. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass im Keller eines angrenzenden Mehrfamilienhauses ebenfalls ein Abteil aufgebrochen worden war. Aus diesem wurde ein E-Bike im Wert von circa 2.500 EUR gestohlen. Da die Keller miteinander verbunden sind, gehen die Ermittler von denselben Tätern aus. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

In Unterführung zugeschlagen,

Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, Samstag, 11.11.2023, 23:45 Uhr

(wie) Ein Jugendlicher ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Unterführung am Bahnhof in Bad Camberg angegriffen und geschlagen worden. Der 16-Jährige stieg gegen 23:45 Uhr aus einem Zug aus und wollte durch die Unterführung den Bahnhof verlassen. Dort traf er auf sechs männliche Personen, die ihm sehr nahe kamen und nach seinem Mobiltelefon sowie Bargeld fragten. Als der Jugendliche darauf nicht reagierte, schlugen die Unbekannten auf ihn ein und verletzten ihn dadurch. Schließlich flohen die Täter in unbekannte Richtung. Sie konnten lediglich als dunkelhäutig beschrieben werden. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Handtasche in Zug gestohlen,

Bad Camberg, Bahnhof, Samstag, 11.11.2023, 03:16 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter in einem Zug in Bad Camberg eine Handtasche gestohlen. Eine 29-Jährige war gegen 03:15 Uhr mit einem Freund in der Regionalbahn von Frankfurt in Richtung Limburg unterwegs und setzte sich im vorderen Teil des Zuges auf einen Vierer-Platz. Abfahrt in Frankfurt war 02:26 Uhr von Gleis 21. Beim Stopp in Bad Camberg um 03:16 Uhr sei plötzlich eine männliche Person an dem Sitz vorbeigelaufen, habe die abgestellte Handtasche der 29-Jährigen geschnappt und sei damit davon gelaufen. Eine Verfolgung des Täters misslang, da die Frau hinfiel und sich dabei verletzte. Somit entkam der Täter aus dem Zug in unbekannte Richtung. Er wurde beschrieben als circa 180 cm groß, Drei-Tage-Bart -Träger, dunkel gekleidet und „südländisch aussehend“. In der schwarzweiß-karierten Stofftasche hatten sich ein Portemonnaie samt Inhalt, ein Mobiltelefon der Marke „Apple“ und Medikamente befunden. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die 29-Jährige von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Stark betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, Weilmünster, Weilstraße, Sonntag, 12.11.2023, 20:50 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat die Polizei in Weilmünster einen erheblich betrunkenen Motorrollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife der Polizeistation Weilburg kontrollierte gegen 20:50 Uhr in der Weilstraße einen Aprilia Motorroller. Der 61-Jährige Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und konnte keinen Führerschein vorweisen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über drei Promille, weshalb die Beamten den Mann festnahmen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle brachten. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mit Auto überschlagen und verletzt,

Bad Camberg-Erbach, Landesstraße 3030, Montag, 13.11.2023, 07:00 Uhr

(wie) Bei Bad Camberg hat sich am frühen Montagmorgen eine Frau mit ihrem Auto überschlagen und dabei verletzt. Die 20-Jährige war mit einem Audi auf der L 3030 von Schwickertshausen in Richtung Erbach unterwegs. Hierbei geriet er rechts auf den Grünstreifen und steuerte heftig gegen. Dadurch kam der Audi ins Schlingern, geriet außer Kontrolle und überschlug sich schließlich. Im Graben rechts der Fahrbahn kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich verletzt selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 EUR.

Autobahnpolizei

Raser bremst Organtransport aus,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Samstag, 11.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein Raser auf der A 3 bei Bad Camberg einen Organtransport genötigt und ausgebremst. Der 25-jährige Fahrer eines eiligen Organtransportes des Deutschen Roten Kreuzes war mit Sondersignalen auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen Bad Camberg und Idstein wurde er hierbei bei circa 140 km/h von einem Nissan mit schweizerischer Zulassung von hinten bedrängt und mit Lichthupe zum Platz machen aufgefordert. Plötzlich überholte der Nissan rechts und scherte eng vor einem weiteren Pkw vor dem Notfallfahrzeug wieder ein, sodass diese stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Streifen der Autobahnpolizei fahndeten nach dem Nissan und fanden diesen beim Tanken an der Raststätte Medenbach. Eine Erklärung für sein rechtswidriges Verhalten hatte der 22-jährige Schweizer nicht. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 zu melden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des ausgebremsten Pkw wird um Kontaktaufnahme gebeten.