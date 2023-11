Main-Taunus: Die Polizei-News

Räuber in die Flucht geschlagen,

Bad Soden am Taunus, Messer-Platz, Samstag, 11.11.2023, 21:30 Uhr

(jn)Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend in Bad Soden von zwei Jugendlichen überfallen worden, wobei er sich erfolgreich zur Wehr setzte. Den Angaben des Geschädigten zufolge, war er um 21:30 Uhr im Bereich der Unterführung am Messerplatz unterwegs, als er zwei jugendlich wirkenden Jungs begegnete. Diese sollen ihn zunächst nach Geld gefragt und ihn im Anschluss mit körperlicher Gewalt angegangen sein. Daraufhin habe er sich mit Schlägen verteidigt und sei weggerannt, ohne dass ihm das Duo gefolgt sei. Der 16-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt und erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Er beschrieb die gescheiterten Räuber als 16 bis 17 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große „Marokkaner“. Einer habe einen Schnurbart sowie schwarze Locken und eine hellgraue Jacke getragen.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbrecher zugange,

Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Bad Soden am Taunus, Eschborn, Hofheim am Taunus, bis Sonntag, 12.11.2023

(jn)Im Kreisgebiet wurden in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche verzeichnet, wobei es die Gauner vorrangig auf Fahrräder abgesehen hatten. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich unbekannte Täter in zwei an der Anschrift „Im Langgewann“ gelegene Mehrfamilienhäuser Zutritt verschafft und dort Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro gemacht. Neben zwei hochwertigen Rennrädern und einem weiteren Fahrrad entwendeten die Diebe hochwertiges Werkzeug im Wert von ca. 20.000 Euro aus den aufgehebelten Kellerparzellen.

In Eschborn wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein Friseurgeschäft angegangen, aus dem ein Tablet sowie kosmetische Artikel mit einem Gesamtwert von knapp 1.000 Euro gestohlen wurden. Bis Samstagabend waren Einbrecher in einer Erdgeschosswohnung „Am Stadtpfad“ zugange, wobei bisher nicht feststeht, was gestohlen wurde. Zudem wurde in Eschborn zwischen Freitag und Sonntag ein Pedelec im Wert von 5.000 Euro, welches mit einem Faltschloss gesichert war, aus einer Tiefgarage in der Berliner Straße entwendet.

Sowohl im Kleingartenverein im Glockwiesenweg in Hattersheim als auch in einem Hochheimer Kleingartenverein gingen Kriminelle zwischen Samstag und Sonntag leer aus und verursachten lediglich Sachschaden bei ihrem gewaltsamen Vorgehen. Gleichsam erfolglos blieben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag in der Schubertstraße in Bad Soden. Hier hebelten sie ein Fenster des dortigen Autohauses auf, durchsuchten die Büroräume und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge mit leeren Händen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Darüber hinaus entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs des Herstellers „Cube“ im Wert von mehr als 7.000 aus einer Holzhütte im Münsterer Weg in Bad Soden. Diese Tat soll sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignet haben.

In sämtlichen Fällen hat das Einbruchskommissariat in Sulzbach die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Ermittlungen nach Unfallfluchten – Zeugen gesucht, Eschborn, Hauptstraße, Schwalbach am Taunus, Schulstraße, bis Sonntag, 12.11.2023

(jn)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim ermittelt derzeit wegen zweier Unfallfluchten, die sich am Freitag in Schwalbach und zwischen Samstag und Sonntag in Eschborn ereigneten. Da von den Unfallverursachern bis dato in beiden Fällen jede Spur fehlt, sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am Freitagmittag wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Schwalbacher Schulstraße ein grauer VW beschädigt, der am Fahrbahnrand parkte. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Ebenfalls beschädigt wurde in der Hauptstraße in Eschborn ein blauer Audi, der zwischen Samstag, 22:40 Uhr und Sonntag, 02:10 Uhr auf der Straße parkte. Eine unbekannte Person kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug und suchte trotz des Schadens in Höhe von mehreren Tausend Euro das Weite, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Betrunkener Mann nach Unfallflucht ermittelt, Hofheim am Taunus, Reifenberger Straße, Freitag, 10.11.2023

(jn)Nach einer schadensträchtigen Unfallflucht am Freitagnachmittag in Hofheim, konnte die Polizei einen 63-jährigen Mann ermitteln, der im Verdacht steht den Unfall betrunken verursacht zu haben und dann geflüchtet zu sein. Zunächst kam es in den Nachmittagsstunden des zurückliegenden Freitages zu einem Verkehrsunfall in der Reifenberger Straße. Der Unfallaufnahme folgend befuhr eine unbekannte Person die Reifenberger Straße und kollidierte mit einem am Fahrbahn geparkten Skoda. Durch die Wucht der Kollision wurde der Skoda gegen einen Cupra und dieser wiederum gegen einen Audi geschoben. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Dennoch flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Noch am Freitagabend kam es aufgrund eines stark betrunkenen 63-Jährigen zu einem Einsatz von Rettungskräften in Kelkheim, bei dem die Besatzung eines Rettungswagens die Polizei zwecks Unterstützung angefordert hatte. Dieser Einsatz gab den Beamten wiederum Anlass für Ermittlungen, bei denen sich herausstellte, dass der Pkw des 63-Jährigen den mehrere Stunden zurückliegenden Unfall in Hofheim verursacht hatte. Ob der 63-Jährige, der einen Atemalkoholwert von über drei Promille hatte, auch am Steuer des Pkw saß, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen parkenden Lkw gefahren und schwer verletzt, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Montag, 13.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht auf Montag ist es auf der A 3 bei Flörsheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw-Fahrer beim Aufprall auf parkende Lkw schwer verletzt worden ist. Der 52-Jährige befuhr mit einem BMW die A 3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln. In der Baustelle zwischen dem Mönchchof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Sattelzug. Hierdurch kam der Pkw wieder auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen den Sattelauflieger eines weiteren Sattelzuges und blieb verkeilt unter diesem stecken. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten hatte, wurde er notärztlich versorgt und schließlich schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 38.000 EUR.