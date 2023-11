Wiesbaden: Die Polizei-News

Gegen parkenden Lkw gefahren und schwer verletzt,

Flörsheim, Bundesautobahn 3, Montag, 13.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht auf Montag ist es auf der A 3 bei Flörsheim zu einem schweren

Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw-Fahrer beim Aufprall auf parkende Lkw

schwer verletzt worden ist. Der 52-Jährige befuhr mit einem BMW die A 3 von

Frankfurt kommend in Richtung Köln. In der Baustelle zwischen dem Mönchchof

Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem auf dem

Seitenstreifen geparkten Sattelzug. Hierdurch kam der Pkw wieder auf die

Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte der BMW gegen den Sattelauflieger eines weiteren Sattelzuges und

blieb verkeilt unter diesem stecken. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige

schwer verletzt und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr

ihn aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten hatte, wurde er notärztlich versorgt

und schließlich schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs-

und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnpolizei

schätzt den Sachschaden auf 38.000 EUR.

Verletzte bei Unfall,

Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Bereich Medenbach, Freitag,

10.11.2023, 14:18 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 3 bei Medenbach ein

Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Schaden in Höhe

von mehreren Zehntausend Euro entstand. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge

befuhr ein Kleintransporter-Fahrer um 14:18 Uhr die A3 in Fahrtrichtung

Frankfurt, als es aus bisher nicht abschließend bekannten Gründen, wohl aber

beim Spurwechsel, zu einem Zusammenstoß mit einem Opel kam. Dabei verlor die

23-jährige Fahrerin des Opels die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte

gegen den BMW eine 54-Jährigen. Zudem wurde durch abfallende Fahrzeugteile der

Peugeot eines 35-Jährigen beschädigt. Infolge des Unfalles musste die 23-Jährige

sowie ihre 22-jährige Beifahrerin mit teils schwereren Verletzungen stationär in

einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die gesamte Schadenshöhe wird mit 22.000

Euro beziffert, der Opel und der BWM mussten abgeschleppt werden.

Gegen 14:39 Uhr kam es am Ende des durch den Unfall verursachten Staus zu einem

weiteren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Porsche-Fahrer bemerkte den sich

staubedingt verlangsamenden Verkehr zu spät und kollidierte mit dem VW eines

24-Jährigen. Dabei geriet er mit der linken Fahrzeugfront seines Porsche unter

die Mittelschutzplanke, wo er sich verkeilte. Der 34-Jährige blieb unverletzt,

der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Raser bremst Organtransport aus,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Samstag, 11.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein Raser auf der A 3 bei Bad Camberg einen Organtransport

genötigt und ausgebremst. Der 25-jährige Fahrer eines eiligen Organtransportes

des Deutschen Roten Kreuzes war mit Sondersignalen auf der A 3 in Richtung

Frankfurt unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen Bad Camberg und Idstein wurde

er hierbei bei circa 140 km/h von einem Nissan mit schweizerischer Zulassung von

hinten bedrängt und mit Lichthupe zum Platz machen aufgefordert. Plötzlich

überholte der Nissan rechts und scherte eng vor einem weiteren Pkw vor dem

Notfallfahrzeug wieder ein, sodass diese stark abbremsen mussten, um einen

Unfall zu verhindern. Streifen der Autobahnpolizei fahndeten nach dem Nissan und

fanden diesen beim Tanken an der Raststätte Medenbach. Eine Erklärung für sein

rechtswidriges Verhalten hatte der 22-jährige Schweizer nicht. Gegen ihn wird

nun wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Autobahnpolizei

bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 zu melden.

Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des ausgebremsten Pkw wird um

Kontaktaufnahme gebeten.

Viele Verstöße bei Geschwindigkeitsüberwachung, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Sonntag, 12.11.2023, 07:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der A 3 bei Wiesbaden hat die

Polizei am Sonntag viele Raser erwischt. Die Beamten richteten gegen 07:40 Uhr

eine Messstelle zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener

Kreuz im auf 120 km/h beschränkten Bereich ein. In der Messzeit bis 16:00 Uhr

passierten knapp 19.000 Fahrzeuge die Messstelle. 303 davon wurden aufgrund

ihrer zu hohen Geschwindigkeit „geblitzt“. 149 waren so schnell, dass es nun zu

Punkteeinträgen beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Elf

Fahrerinnen oder Fahrer müssen sich auf einem Bußgeldbescheid mit Fahrverbot

einstellen. Als unrühmlicher Schnellster passierte ein Pkw mit 215 km/h anstelle

der erlaubten 120 km/h die Messstelle.

Mehrere Einbrüche gemeldet,

Wiesbaden, Josef-Brix-Straße, Mainstraße, Freseniusstraße, Kapellenstraße,

Freitag, 10.11.2023 bis Sonntag, 12.11.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden der Wiesbadener Polizei

mehrere Einbrüche gemeldet, bei denen ein Schaden von mehrere Tausend Euro

entstand. In Biebrich drangen Einbrecher in der Josef-Brix-Straße durch ein

Fenster in eine Hochparterrewohnung ein und durchsuchte diese. Dabei fiel ihnen

mehrere Tausend Euro Bargeld in die Hände- Damit gelang ihnen unerkannt die

Flucht. Tatzeitraum war in diesem Fall zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr. Am

Sonntagmittag wurde auch aus Biebrich, jedoch in der Mainstraße geschehen, der

Einbruch in eine Cocktailbar gemeldet. Zwischen 04:00 Uhr und 14:00 Uhr öffneten

die Täter mit roher Gewalt den Hintereingang der Bar und machten sich

anschließend an den Spielautomaten zu schaffen. Zwei Stück wurden aufgehebelt

und das darin befindliche Bargeld entwendet. Im Wiesbadener Nordosten waren

ebenfalls Einbrecher am Werk. Sowohl in der Kapellenstraße als auch in der

Freseniusstraße stiegen Täter in jeweils eine Wohnung ein und durchsuchten diese

nach Wertgegenständen. In der Freseniusstraße wurden Schmuck und amtliche

Unterlagen entwendet wohingegen in der Kapellenstraße nach ersten Erkenntnissen

nichts gestohlen wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die

Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Discobesucherin von Fremden beleidigt und bedroht, Mainz-Kastel,

Peter-Sander-Straße, Sonntag, 12.11.22023, 02:58 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge Frau in Kastel auf dem

Parkplatz einer Diskothek von einem Unbekannten beleidigt und bedroht. Die

20-Jährige aus dem Kreis Groß-Grau verließ um kurz vor 03:00 Uhr die Disco und

ging über den Parkplatz zu ihrem Auto. Auf dem Weg dorthin habe ein Fremder sie

zunächst angesprochen und nach eigenen Angaben versucht anzumachen. Als dies

jedoch keine Wirkung zeigte, habe der Täter angefangen die Frau zu beleidigen

und zu bedrohen. Weiterhin habe er mehrfach gegen den Pkw der 20-Jährigen

getreten. Verängstigt flüchtete die Angegangene dann in ihrem Pkw von der

Örtlichkeit. Beschreibung des Täters: 20-24 Jahre alt, schmale Statur, braune,

leicht lockige kurze Haare, dicke, buschige Augenbrauen, weißes T-Shirt, helle

Jeans. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-2240 Zeugen, bzw. Hinweisgeber sich zu melden.

Big Bags mit Baustoffen entsorgt,

Wiesbaden-Breckenheim, Feldweg seitlich L3039, Bereich Hof Ewigsborn,

Feststellungszeitpunkt: Sonntag, 12.11.2023, 17:15 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Feldgemarkung

von Breckenheim zwei große Säcke mit Baumaterialien unerlaubt entsorgt worden

seien. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an der Örtlichkeit,

unmittelbar an einem Strommast gelegen, zwei sogenannte „Big Bags“ abgeladen

hatten. Diese waren augenscheinlich mit Resten von Wellplatten zum Belegen von

Dachflächen gefüllt. Die Säcke waren mit einem Hinweis bedruckt, welcher auf

asbesthaltige Materialen hinweisen sollte. Ob es sich jedoch tatsächlich um

solche handelte, steht nicht fest. Die eingesetzte Streife veranlasste eine

Entsorgung und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer in den vergangenen

Tagen in der Gemarkung entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf

Baustellen geben kann, bei denen entsprechende Dachplatten abmontiert oder

ausgetauscht wurden wird gebeten, mit der Wiesbadener Kriminalpolizei Kontakt

aufzunehmen, Telefon (0611) 345-0.

E-Bike von Straßenlaterne gestohlen,

Wiesbaden, Roonstraße, Samstag, 11.11.2023, 22:30 Uhr bis Sonntag, 12.11.2023,

03:00 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Roonstraße ein an einer

Straßenlaterne angeschlossenes E-Bike entwendet und dadurch ein Schaden von

knapp 3.000 Euro verursacht. Gegen 22:30 Uhr wurde das Pedelec der Marke

Bicycles in grau in Höhe der Hausnummer 6 angeschlossen. Bei ihrer Rückkehr

gegen 03:00 Uhr musste die Besitzerin feststellen, dass das Rad verschwunden

war. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440

entgegen.

Rollerdiebe von Zeugin verscheucht,

Wiesbaden, Norderneyer Straße, Sonntag, 12.11.2023, 17:15 Uhr

(he) Gestern Abend versuchten drei Personen in der Norderneyer Straße

augenscheinlich einen Roller zu entwenden, flüchteten jedoch, nachdem sie von

einer Zeugin angesprochen wurden, vom Tatort. Die drei Unbekannten machten sich

gegen 17:15 Uhr an dem Roller zu schaffen und beschädigten dabei die

Frontverkleidung im Bereich des Zündschlosses. Nach einer entsprechenden

Ansprache durch eine Zeugin flüchteten die Unbekannten ohne Roller fußläufig vom

Tatort. Zu den Flüchtigen kann nur gesagt werden, dass es sich um drei männliche

Täter mit dunkler Kleidung gehandelt haben soll. An dem Roller entstand ein

Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Baustelle von Dieben heimgesucht,

Heidenrod-Kemel, Goldgasse, Freitag, 10.11.2023, 14:45 Uhr bis Montag,

13.11.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende konnten Baustellendiebe in Heidenrod-Kemel

Baumaterialien und Kraftsoff nicht widerstehen. Am Montagmorgen bemerkten

Mitarbeiter eines Bauunternehmens, dass von ihrer Baustelle in der Goldgasse

mehrere PVC-Rohre aus einem Baustellencontainer sowie dutzende Liter Diesel aus

einer Baumaschine gestohlen worden waren. Der Wert des Diebesguts beläuft sich

auf rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Nachbarin überrascht Dieb,

Geisenheim-Johannisberg, Im Bodental, Montag, 13.11.2023, 02:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag hat eine aufmerksame Nachbarin in Johannisberg einen

Dieb in die Flucht geschlagen. Gegen 02:45 Uhr bemerkte die Anwohnerin aus der

Straße „Im Bodental“ Licht aus dem Innenraum des geparkten BMW ihrer Nachbarin.

Als sie genauer hinsah, entdeckte sie im Fahrzeug einen Mann, welcher beim

Erblicken der Zeugin eilig die Flucht antrat. Eine von der Anwohnerin

verständigte Polizeistreife stellte kurz darauf fest, dass der flüchtige Dieb

zuvor den Pkw auf unbekannte Art und Weise geöffnet und durchsucht hatte.

Aufgrund seiner übereilten Flucht kam es zu keinem vollendeten Diebstahl.

Während der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthundeführer mit seinem

Vierbeiner unterstützte, konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Die

Mitteilerin beschrieb den Mann wie folgt: Männlich, 170-175 cm, dunkle Haut,

normale Statur, Strickmütze, Sneaker, auffälliger Anorak mit dreieckigen

Mustern.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Betrüger nehmen Kontakt auf,

Hünstetten-Bechtheim / Geisenheim, Freitag, 10.11.2023

(fh)In den vergangenen Tagen sind ein Mann und eine Frau aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis Betrügern auf den Leim gegangen. Zunächst wurde die Dame

aus Geisenheim mit dem „WhatsApp“-Betrug überlistet. Mit der bundesweit

angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die

Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen.

Diese erhalten zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer auf ihr

Smartphone. Darin geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, das

angeblich sein Handy verloren und deshalb eine neue Telefonnummer erhalten habe.

Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die vermeintlichen Verwandten die

Angeschriebenen um finanzielle Hilfe. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des

„verlorenen Handys“ kein Online-Banking möglich sei und man deshalb eine

dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könne. Auf diese Weise gelingt es den

Betrügern immer wieder, die Angeschriebenen zu einer Überweisung zu bewegen. So

auch in einem aktuellen Fall aus Geisenheim. Hier wurde die hilfsbereite

Angeschriebene in böser Absicht dazu gebracht, einen Betrag zu überweisen, um

ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung einer Rechnung zu helfen. Erst

später stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte.

Ein Mann aus Hünstetten-Bechtheim dagegen wurde von einem angeblichen

Mitarbeiter der Firma Microsoft angerufen. Der angebliche Support-Mittarbeiter

nahm so mit dem Geschädigten Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit

dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen,

sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter

leider. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gespräches die Zugangsdaten zum

Konto des Seniors, woraufhin es zu Geldabbuchungen kam.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die

bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei

Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer

Polizei. Darüber hinaus wird dringend davor gewarnt, auf Gespräche wie im

zweiten Fall einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich

unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie

zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger

wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer

Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie

keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen

Sie kein Geld.

Frau mit knapp zwei Promille unterwegs, B 260, Schlangenbad, Samstag,

11.11.2023, 13:20 Uhr

(fh)Am Samstagmittag ist eine Autofahrerin auf der B 260 bei Schlangenbad mit

knapp zwei Promille angehalten worden. Gegen 13:20 Uhr fiel einer Zeugin in Höhe

des „Taunus Wunderland“ ein Fahrzeug mit deutlichen Schlangenlinien auf. Sofort

meldete die aufmerksame Frau das verdächtige Fahrzeug, verfolgte dieses und gab

fortwährend dessen Standort durch. Mit ihrer Hilfe gelang es einer verständigten

Streife den Pkw, samt 43 Jahre alter Fahrerin, in Höhe Schlangenbad zu

kontrollieren. Schnell wurde klar, wieso das Fahrzeug so auffällig gefahren

wurde. Die Fahrerin aus Köln pustete knapp über zwei Promille in das Gerät der

Beamten. Dies hatte für sie die Sicherstellung ihres Führerscheins, eine

Blutentnahme auf der Dienststelle sowie ein Ermittlungsverfahren zur Folge.

Wild ausgewichen und verunfallt,

Aarbergen-Kettenbach / Aarbergen-Daisbach, Landesstraße 3031, Sonntag,

12.11.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag verletzte sich eine junge Autofahrerin bei einem

Ausweichmanöver eines Wildtieres auf der L3031. Gegen 13:00 Uhr war die

18-Jährige in ihrem VW Golf auf der besagten Landesstraße zwischen KettenbachWiesbaden: Die Polizei-News

und Daisbach unterwegs. Ihren Angaben nach habe plötzlich ein Reh die Fahrbahn

überquert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahranfängerin nach

rechts aus, kollidierte dabei mit der Leitplanke und verlor anschließend die

Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach links von der Straße ab

wo der Pkw erst nach einigen Metern in einem Waldstück zum Stillstand kam. Die

18-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug, an dem

Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Unterschätzen Sie nicht die Gefahr durch Tiere, die plötzlich die Straße

überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete

sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den

Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre

Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie

bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden,

abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage

ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit

Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem

Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel

oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie

ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein,

versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar

mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.