Bergstrasse

Lampertheim-Hofheim: Täter stehlen 1000 Liter Diesel von Mülldeponie

Lampertheim (ots) – Zwischen dem 04.11. und dem 11.11. brachen unbekannte Täter

in eine Lagerhalle im Bereich „Außerhalb-Marau“ ein. Die Täter brachen das

Zugangstor auf und beschädigten es. Aus der Lagerhalle selbst wurden neben

Werkzeug auch circa 1000 Liter Diesel entwendet. Wie der Kraftstoff letztlich

abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Der Fall wird im Kommissariat

21/22 in Heppenheim bearbeitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt mitteilen kann,

wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim

in Verbindung zu setzen.

Viernheim: Raser auf Bundesstraße 38 gestoppt

Viernheim (ots) – Durch Zivilfahnder der Polizei Südhessen konnte am Samstag

(11.11.) auf der Bundestraße 38 ein 31-jähriger Mann gestoppt werden, welcher

zuvor mit mehr als dem Doppelten der erlaubten 70 km/h festgestellt wurde. Der

Tacho des 31-jährigen zeigte ganze 143 km/h an, ehe er gestoppt werden konnte.

Nach der Kontrolle durfte dieser seine Fahrt zwar fortsetzen, ihm droht nun

jedoch neben einer Geldbuße in Höhe von 700 Euro auch ein dreimonatiges

Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Darmstadt/Lampertheim: Mehrere Autos im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Lampertheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (12.11.) machten sich

bislang Unbekannte an zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Virchowstraße

in Darmstadt zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie die Fenster eines grauen Volkswagens

und eines weißen Peugeot ein und durchwühlten den Innenraum. Unter anderem

erbeuteten sie eine Sonnenbrille. Offenbar wurde während der Tat bei dem

Volkswagen die Handbremse gelöst, woraufhin dieser in einen Graben rollte und

dort zum Stehen kam. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den

Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Auch ein schwarzer Audi, der auf einem Friedhofsparkplatz in der Nähe zur

Landstraße 3110 in Lampertheim abgestellt war, geriet am Sonntagmittag in den

Fokus von Kriminellen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Wagens ein und

entwendeten hieraus unter anderem eine rote Tasche. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0

entgegen. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut: Lassen Sie unter keinen Umständen

wertvolle oder persönliche Gegenstände in ihrem Wagen liegen. Ihr Auto ist kein

Tresor und wird damit leichtes Ziel von Kriminellen.

Lampertheim: In Firma eingebrochen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle verschafften sich am

Samstagabend (11.11.), gegen 21.00 Uhr, gewaltsamen Zutritt in eine Firma in der

Chemiestraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen die Unbekannten die Firma

ohne Beute gemacht zu haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige

geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in

Heppenheim in Verbindung zu setzen (Telefon: 06252/7060).

Viernheim: Diebe gehen mehrere Autos an-Verdächtige festgenommen/ Polizei gibt Hinweise

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (11.11.) haben Diebe nach derzeitigem

Ermittlungsstand unter anderem in der Neustädter Straße Fahrzeuge geöffnet und

Gegenstände daraus entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter unter anderem Sonnenbrillen,

Bekleidung und Parfum erlangt, womit sie anschließend flüchteten. Ein Anwohner

bemerkte gegen Mitternacht drei Männer beim Versuch unverschlossene Fahrzeuge zu

öffnen und verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter konnten anschließend zwei

24 und 28 Jahre alte Männer vorläufig festnehmen und bei ihnen mutmaßliches

Diebesgut sicherstellen. Die Fahndung nach einem dritten Tatverdächtigen dauert

derweil an. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die

Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise: Achten Sie

beim Verlassen Ihres Fahrzeuges bitte stets darauf, dass Ihr Wagen tatsächlich

verschlossen und jedes Fenster geschlossen ist. Auch wenige unbeaufsichtigte

Momente reichen potenziellen Tätern aus, um sich an Ihrem Eigentum zu

vergreifen. Wenn Ihnen verdächtige Personen an fremden Fahrzeugen auffallen,

rufen Sie bitte die 110.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots) – In der Hauptstraße in Birkenau kam es am 09.11.2023 gegen 13:00

Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 80 in Fahrtrichtung

Mörlenbach sei der Fahrer eines schwarzen PKW beim Fahren aus einer Parklücke in

den Gegenverkehr geraten. Daraufhin habe ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf der

Gegenspur in Richtung Weinheim ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß beider

Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei fuhr der Fahrer des ausweichenden PKW in einen

weiteren geparkten PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der

Fahrer des schwarzen PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt

mindestens 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation

Heppenheim unter der Rufnummer 06252 – 7060.

Darmstadt

Darmstadt: Spielautomaten, Bargeld und Betäubungsmittel beschlagnahmt / Polizei, Regierungspräsidium und Zoll kontrollieren gemeinsam Gaststätten

Darmstadt (ots) – Gemeinsam mit Mitarbeitern des Regierungspräsidiums, des

Hauptzollamtes und des Finanzamtes Darmstadt sowie des Finanzamts Offenbach

kontrollierten südhessische Polizeibeamte am Freitagabend (10.11.) zwischen 18

und 24 Uhr vier Gaststätten im Darmstädter Bereich.

Bei den Kontrollen stellten die eingesetzten Kräfte in jedem der Geschäfte

unerlaubt aufgestellte Geldspielautomaten fest. Neben den Automaten

beschlagnahmten die Beamten auch Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Das

Geld steht nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem betriebenen

Glücksspiel.

Im Rahmen der Kontrollen erlangten Mitarbeiter des Hauptzollamts und der

Finanzämter zudem Hinweise auf arbeitsrechtliche sowie steuerrechtliche

Verstöße. In einer Lokalität fanden Polizisten außerdem geringe Mengen an

Betäubungsmitteln. Dabei handelte es sich um Kokain und Haschisch.

Die jeweils zuständigen Behörden haben die entsprechenden Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Die Ermittlungen dabei dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht mit hohem Sachschaden „Heidekopf“ (Am weißen Stein)

Groß-Bieberau (ots) – Am Montag, 13.11.2023 parkte eine Verkehrsteilnehmerin aus

Groß-Bieberau gegen 12:30 Uhr ihren roten Ford Focus auf dem Waldparkplatz

„Heidekopf“ (Am weißen Stein). Als sie gegen 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück

kam, war der Pkw im Heckbereich massiv durch einen Zusammenstoß mit einem

anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne

seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Ford entstand

Sachschaden von etwa 10.000 EUR.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum

Unfallverursacher machen können.

Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0.

Südhessen/Darmstadt-Dieburg: Aktuell vermehrt betrügerische Anrufe / Polizei warnt und sensibilisiert

Südhessen (ots) – Mehrere südhessische Anwohner melden der Polizei seit dem

Montagvormittag (13.11.) zahlreiche verdächtige Anrufe, bei denen sich Betrüger

als Polizeibeamte ausgeben, um an die Wertsachen der Leute zu gelangen. Bislang

liefen die meisten dieser Anrufe im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf. Es ist

jedoch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen auch in weiteren Gebieten

anrufen. Nach momentanem Kenntnisstand entstand bislang kein finanzieller

Schaden.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und gaukeln unter anderem

vor, dass eines Ihrer Familienmitglieder in einen Verkehrsunfall verwickelt sei.

Um dem angeblichen Familienmitglied helfen zu können, werden schließlich

Zahlungen oder Wertsachen von den Kriminellen gefordert.

Im Zusammenhang mit derartigen Betrugsversuchen rät die Polizei:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Schaafheim-Mosbach: Buntmetalldiebe schlagen zu

Schaafheim (ots) – Unbekannte Kriminelle entwendeten zwischen Freitag- (10.11.)

und Samstagmittag (11.11.) von einer Baustelle in der Hans-Dörr-Straße mehrere

Meter Stromkabel. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie unter Anwendung

von Gewalt über 50 Meter Kabel. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Der

Schaden wird aktuellen Erkenntnissen zufolge insgesamt auf einen niedrigen

dreistelligen Betrag geschätzt. Der Diebstahl wird im Kommissariat 41 in

Darmstadt bearbeitet. Sollten Zeugen auffällige Beobachtungen gemacht haben, so

können diese unter der Rufnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Darmstadt / Griesheim / Weiterstadt: Kriminelle geben sich als Mitarbeiter eines Versandhändlers aus

Darmstadt / Griesheim / Weiterstadt (ots) – Bei einer Betrugsmasche haben sich

Kriminelle am Telefon als Mitarbeiter eines Online-Versandhändlers ausgegeben

und wollten unter einem Vorwand an die Bankkarte sowie die persönliche PIN

gelangen. Das Kommissariat 23 der Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen in

diesem Zusammenhang aufgenommen und warnt vor der Masche.

Insgesamt vier Fälle aus Darmstadt, Griesheim und Weiterstadt wurden bei der

Polizei am vergangenen Donnerstag (9.11.) angezeigt. Demnach hätten sich bislang

noch unbekannte Täter telefonisch gemeldet und als „Zalando“ Mitarbeitende

vorgestellt. Angeblich wäre noch eine Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro

offen. Bei einem Anruf sei es ein vermeintlicher Bankangestellter gewesen, der

auf eine bevorstehende Zalando Abbuchung in Höhe von mehreren Tausend Euro

hinwies. Ziel der Anrufer war es demnach, die Bankkarte ihrer Opfer abzuholen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, Beute zu

machen. In einem Fall erschien aber ein Mittäter bei einer der Angerufenen und

wollte die EC-Karte mitnehmen. Im letzten Moment schloss die Dame jedoch die Tür

und alarmierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

Geben Sie niemals persönliche Informationen am Telefon an

Unbekannte weiter

Unbekannte weiter Händigen Sie niemals Ihre Bankkarte samt PIN an unbekannte

Personen aus

Personen aus Mitarbeiter von Versandhändlern oder Finanzinstituten würden

niemals bei Ihnen vorbeikommen und die Bankkarte abholen.

niemals bei Ihnen vorbeikommen und die Bankkarte abholen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie gleichgelagerte Anrufe

erhalten

erhalten Legen Sie sofort auf und verständigen Sie die Polizei

Groß-Umstadt: Zeugin erkennt Unbekannten wieder / Polizei nimmt 40-Jährigen fest

Groß-Umstadt (ots) – Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am späten

Freitagnachmittag (10.11.) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen.

Gegen 16.20 Uhr verständigte eine Zeugin die Beamten und meldete einen Mann, der

am vergangenen Montag (6.11.) vor einem Kindergarten in der

Georg-August-Zinn-Straße Kinder angesprochen haben soll. Jetzt habe sie ihn im

Bereich des Pfälzer Schlosses wiedererkannt. Die Beamten konnten den 40-Jährigen

noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Er wurde vorläufig festgenommen und

für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Mörfelder Straße brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.11. – 12.11.) unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster und unter Gewalt Zugang zum Haus. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen diverse Räume. Neben Bargeld entwendeten sie auch hochwertigen Schmuck. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Mörfelden-Walldorf: Ertappt – Polizei fahndet nach Einbrecher/Kripo prüft Zusammenhang zu weiterer Straftat

Nachdem am Freitagabend (10.11.) ein Einbrecher ein Fenster eines Hauses in der Schillerstraße aufgehebelt hatte und von einem im Haus befindlichen Mann bei seinem Vorhaben ertappt wurde, rannte er vom Tatort in unbekannte Richtung weg.

Trotz sofortiger Verständigung der Polizei konnte der Verdächtige bislang nicht gefunden werden. Der Kriminelle war gegen 17.30 Uhr wohl im Glauben, dass sich niemand im Haus befindet.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang zu einem weiteren Wohnungseinbruch, etwa zur gleichen Zeit, in der Thomastraße. Über den Balkon drangen Unbekannte in das dortige Einfamilienhaus ein und entwendeten eine Handtasche sowie Schmuck.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.