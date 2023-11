Landau: Die Polizei-News

Vollsperrung Fahrbahn nach umgestürztem Lkw (Foto)

Landau (ots) – Aufgrund eines umgestürzten Lkws ist die Fahrbahn L509 zwischen Kreisverkehr Mörlheim und Offenbach seit 10 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr, wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen vollgesperrt.

Der Lkw befuhr die L509 in Fahrtrichtung Offenbach, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Wegen des losen Untergrunds rutschte der Lkw die Böschung hinab und blieb dort nicht mehr fahrbereit liegen. Es entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Mann mit Haftbefehl am Bahnhof festgestellt

Landau-Hauptbahnhof (ots) – Am Nachmittag des 10.11.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Landau einen 23-jährigen Rumänen. Bei der Überprüfung der Personalien, stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau in Höhe von 1.200 EUR wegen Betrug bestand.

Der 23-jährige informierte einen Bekannten über die Verhaftung, woraufhin dieser die Geldsumme vorbeibrachte. Durch die Zahlung der Geldstrafe konnte der Mann die Verhaftung abwenden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Wem gehört das Fahrrad?

Landau (ots) – Am 11.11.2023 konnte im Prießnitzweg in Landau ein hochwertiges E-Bike Riese & Müller vorgefunden werden. Der Neupreis liegt hier bei circa 4.500 Euro. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Daher besteht die Möglichkeit, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Einzelne Fahrradteile wurden bereits demontiert. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun den Eigentümer des auf dem Foto dargestellten Fahrrades, da dieser bisher nicht ermittelt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

PKW zerkratzt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Zwischen Samstag 11.11.2023 und Sonntag 12.11.2023, zerkratzten unbekannte Täter in Landau in der Kalmitstraße den PKW Mercedes des Geschädigten auf der Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand.

Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.