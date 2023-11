Alkoholisierter Autofahrer

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag erbrachte ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer in der Friedhofstraße einen Wert von 1,61 Promille.

Neben der Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung seines Führerscheines erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht

Wörth (ots) – Als der geschädigte Fahrzeughalter am 12.11.2023 gegen 11:50 Uhr an seinen, in der Keltenstraße 15A geparkten, schwarzen Ford Focus kam, ärgerte er sich über einen Schaden an der linken Fahrzeugseite.

In der Zeit zwischen 11:20-11:50 Uhr muss demnach ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Ford beim Ein-oder Ausparken beschädigt haben. Im Anschluss ist der Unbekannte weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

Nutzung einer „Blitzer-App“

Germersheim (ots) – In der Josef-Probst-Straße in Germersheim fiel einer Streifenwagenbesatzung ein auffällig langsam fahrender Autofahrer auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten eine laufende Blitzer-App auf dem Smartphone des Fahrers feststellen. Für derartige Verstöße ist ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt im Zentralen Verkehrsregister Flensburg vorgesehen.

Falschfahrer B35

Germersheim (ots) – Bereits am 9.11.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Falschfahrer auf der B35 in Höhe der Rudolf-von-Habsburg-Brücke. Ein Verkehrsteilnehmer konnte nur aufgrund eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß verhindern.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de